All oppmerksomheten Jakob Ingebrigtsen får, er nok i større grad et tegn på at Jakob allerede er en stor internasjonal stjerne, enn at han er en framtidig megastjerne. Framtida vil alltid være usikker, noe årets svært så amputerte sesong er et godt eksempel på. I år skulle Jakob Ingebrigtsen vært med og kjempa om medaljer i både EM og OL, men slik gikk det som kjent ikke.

Noe enklere er det ikke å skulle sette verdensrekorder, og slettes ikke når de tidene en må løpe fortere enn har stått seg mot alle angrep i flere tiår, og i tillegg ble satt i den tidsperioden det ikke fantes (effektive) tester for EPO. Opphaussingen i videoen bør derfor tas med en klype salt, men det kan likevel være gøy å se hvilket inntrykk Jakob Ingebrigtsen har klart å gjøre langt utenfor Norges grenser:





Total Running Production har også tidligere laget panegyriske videoer om Jakob Ingebrigtsens talent, blant annet denne fra februar i fjor:







