Vinnertida hennes er 17 hundredeler svakere enn tida hun hadde i Espoo i slutten av juni, men nå var det nok viktigere å vinne enn å få ei god tid for Hedda Hynne. Etter løpet skrev hun følgende på Facebook:

"Same procedure as last year in Karlstad today" - med en gullmedalje-emoji fletta inn.

Ikke så lenge før løpet til Hedda hadde stevnet blitt avbrutt på grunn av at himmelen åpna seg og sendte ned store doser regn og hagl. Heldigvis gikk det fort over, og konkurransene kunne fortsette.

Haren dro 800 m-feltet for damer rundt til drøye 61 halvveis. Hedda Hynne lå på en tredjeplass av de som skulle fortsette, og allerede da lå det i kortene at sluttida neppe ville være i nærheten av 2 blank. I siste sving gikk Hedda ut og begynte passeringen av finske Sara Kuivisto og belgiske Renée Eykens, og på slutten av oppløpet fullførte hun verket. Kuivisto som ble nummer to, har 2.01,85 og Eykens 2.00,00 som personlige rekorder.

Langt bak fulgte de to svenske favorittene, Hanna Hermansson og Lovisa Lindh. De har så sterke perser som 2.00,43 og 1.58,77, men ser ikke ut til å ha funnet formen og kom nå i mål på 2.05,92 og 2.07,14.

På 800 meteren for menn viste imidlertid Andreas Kramer ok form ved å vinne greit på 1.46,95. Han løp mens det enda regna ganske mye, og han var nokså godt fornøyd sjøl om det var et stykke fram til persen på 1.45,03, som han satte i nettopp Karlstad for to år siden.

Siste lengre løpsøvelse var 1500 m for menn som ble vunnet av Suldan Hassan på 3.40,12. Hassan har hatt en sterk sesong så langt, og blant annet vant han en 10 000 m på Stockholm stadion tidligere i sommer på 28.31,75. På 1500 m har han 3.39,18 som pers fra i fjor.

Like bak fulgte Emil Danielsson som satte pers med over 2 sekunder til 3.40,74. Emil er sønn til Jonny Danielsson som mange vil huske løp fort og ruvet godt i feltet for en generasjon siden. Jonny tok på 80- og 90-tallet hele 14 SM-gull, og han har fremdeles den svenske rekorden på 10 000 m med 27.55,74. Meget mulig er det også på langdistanse Emil har størst potensial siden han allerede har løpt 10 km gateløp på 28.57.



K/W 800 m A-final 2020-07-08 1 Hedda Hynne 80 2:03.71 2 Sara Kuivisto 91 2:03.99 3 Renée Eykens 96 2:05.02 Världen 4 Hanna Hermansson 89 Turebergs FK 2:05.92 5 Lovisa Lindh 91 Ullevi FK 2:07.14 Sverige 6 Rebecca Högberg 84 KFUM Örebro 2:10.45 (pace)

M 800 m A-final 2020-07-08 1 Andreas Kramer 97 Sävedalens AIK 1:46.95 SB 2 Joakim Andersson 92 Spårvägens FK 1:47.55 PB 3 Felix Francois 90 Örgryte IS 1:48.37 4 Johan Eriksson 88 Turebergs FK 1:51.75 SB 5 Anton Persson 96 Hässelby SK 1:54.43 Nasredine Khatir 95 DNF (pace)

M 1500 m A-final 2020-07-08 1 Suldan Hassan 98 Ullevi FK 3:40.12 SBVärlden 2 Emil Danielsson 97 Spårvägens FK 3:40.74 PB 3 Andreas Almgren 95 Turebergs FK 3:41.01 Sverige 4 Simon Sundström 98 IFK Lidingö 3:45.08 5 Jonatan Fridolfsson 92 Sävedalens AIK 3:47.01 PB 6 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 3:48.60 SB 7 Johan Rogestedt 93 F Stenungsunds FI 3:49.13 8 Anders Grahl 87 Hälle IF 3:50.29 PB 9 Vidar Johansson 96 Sävedalens AIK 3:54.62 10 Gustav Berlin 95 Hässelby SK 4:01.33 Emil Blomberg 92 Hässelby SK DNF (pace)



Alle resultat