Se flere bilder i bildekaruellen i toppen.

Oslo Friidrettskrets Julistevne på Bislett onsdag kveld samlet hele 54 løpere (7 heat) på 800 meter for kvinner og menn, og enda flere på 3000 meter (se egen sak).

I herreklassen ble det oppskriftsmessig seier til Thomas Roth fra Ull/Kisa IL etter at lillebror Andreas hadde tatt på seg harejobben, en drajobb han gjorde i 500 meter. Den eneste som hang noenlunde på Thomas var Leon Samuel Douglas Mjaaland fra IL i BUL. Vinnertiden 1:49:30 fører Roth opp på 5. plass på årets norske 800-meter statistikk.

På slutten av 800-meteren kom den lovende 16-åringen Ole Jakob Høsteland Solbu fra Ås IL sterkt, samtidig som Douglas stivnet helt på oppløpssiden. Dermed ble det 2. plass til BUL-løperen med tiden 1:51:11, ett hundredel bak Høsteland Solbu. Det var en imponerende avslutning og enorm forbedring av persen for Ås-løperen som løp på1:54:37 under Boysen Memorial 10 dager tidligere. Han fyller 17 år om en drøy måned (19. august), og som en kuriositet nevnes at Vebjørn Rodal løp på 1:52:34 som 17-åring.



Innspurten i kvinneklassen med vinneren Amanda Frøynes i gult noen meter foran Ingrid Kristiansen. (Foto: Samuel Hafsahl)

I kvinneklassen var det tre løpere som skilte seg ut, og med Amanda Marie Grefstad Frøynes fra Sem IF som den toneangievde hele veien. Ingrid Emilsen Kristiansen fra IL Gular prøvde seg ut fra siste sving, men mangekjemper Frøynes holdt greit unna til mål. USA-studenten Amanda Marie Grefstad Frøynes løp på sterke 1:32:41 innendørs på 600 meter under en syvkamp i USA i januar, og bekreftet på Bislett at hun har en sterkt avslutningsdistanse i mangekamp.

Resultater 800 meter på Bislett:

Menn 800 meter (5 heat) 1 35 Thomas Arne Roth SM ULLK 1:49.30 2 78 Ole Jakob Høsteland Solbu U18B ASIL 1:51.10 3 90 Leon Samuel Douglas Mjaaland U23B ILBUL 1:51.11 4 175 Trygve Feidje Mjelde SM OST 1:52.25 5 173 Tobias Grønstad U20M ILBUL 1:53.01 6 109 Robin Wathne Nedrehagen U23B GULA 1:54.93 7 205 Magnar Fossbakken Lundberg SM HMLV 1:55.15 8 30 Kristoffer Janson Grindedal SM GULA 1:55.67 9 145 Martin Mæle U23B GNE 1:55.95 10 105 Benjamin Olsen U18B SARP 1:56.46 11 138 Syver Røinaas U23B TYR 1:56.81 12 102 Brage Henden Nybakk U18B SEM 1:57.43 13 189 Marius Liljeberg Wang U20M HERK 1:57.88 14 74 Luca Thompson U23B ILBUL 1:58.54 15 214 Abdirahim Abdullahi Dahir SM ULLK 1:58.57 16 22 Andreas Fjeld Halvorsen U16B VIDAR 1:58.93 17 64 Peder Talsnes SM STRI 1:58.96 18 230 Elias Røyneberg U20M SARP 1:59.93 19 141 Bendik Schartum Thorbjørnsen U23B ILBUL 2:00.19 20 184 Simen Gløgård Stensrud U16B NITT 2:01.52 21 163 Sverre Grønvold U23B REN 2:04.39 22 55 Nils Christian Christensen U20M ILBUL 2:05.51 23 169 Nani Kula U20M ULLK 2:06.25 24 8 Jonas Riseth NAML 2:06.36 25 162 Nikolai Solum U16B VIDAR 2:07.92 26 52 Petter Andreas Schrøder Brennhovd U18B VIDAR 2:10.01 27 73 Henrik Schultze Toverød U18B ULLK 2:10.64 28 153 Christoffer Voss U18B DRFR 2:11.26 29 23 Torleiv Berget Hedegart U20M SNGG 2:11.69 30 197 Rex Andrew Hinchliffe M55 LIF 2:12.06 31 80 Anders Skeie Haugene U18B DRFR 2:12.49 32 45 Guleed Abdulrahman Doaale U18B SNGG 2:12.64 33 176 Tor Alfred Bredesen SM SNGG 2:13.44 34 116 Tormod Pålsrud Aune U16B MOSS 2:14.90 35 213 Jonas Hoelsveen U18B RAU 2:15.37 36 167 Christian Bredesen U16B SNGG 2:24.17 37 65 Adrian Svendsen U18B SNGG 2:35.38 83 Per Andreas Roth SM ULLK DNF Kvinner 800 meter (2 heat): 1 196 Amanda Marie Grefstad Frøynes U23G SEM 2:12.09 2 17 Ingrid Emilsen Kristiansen SW GULA 2:12.57 3 93 Christina Maria Toogood SW SAND 2:13.94 4 237 Kristin Maltun Helland U20W TJAL 2:17.12 5 85 Josefin Victoria Heier SW ULLK 2:19.19 6 39 Line Myrestøl Johansson U23G SRILD 2:20.80 7 58 Tuva Thomassen Fagerbakke U23G GULA 2:21.94 8 27 Marthe Johanne Hjelmeset U18G NITT 2:22.96 9 131 Irun Berget Hedegart U23G SNGG 2:25.86 10 149 Ingunn Nilsen Hagen U23G LTN 2:26.26 11 103 Sofie Wilmann U23G TYR 2:26.84 12 187 Vilde Terjesdatter Gulvik U18G LRVK 2:28.53 13 49 Marie Fiedler Amlien U23G TJAL 2:29.09 14 211 Ingrid Elise Kullerud U16G SARP 2:31.54 15 171 Cathrine Grønbech U18G ILBUL 2:34.41 106 Veronica Undseth SW ILBUL DNF

ALLE RESULTATER PÅ OFIK'S JULISTEVNE