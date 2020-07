Se flere bilder i bildekaruellen i toppen.

Oslo Friidrettskrets Julistevne på Bislett onsdag kveld ble avsluttet med 3000 meter for kvinner og menn med 75 deltagere i totalt 6 heat, ett for kvinner og fem for menn.

I kvinneklassen var det tre løpere som skilte seg ut, men uten at tidene nærmet seg årsbeste i Norge. Mari Roligheten Ruud fra IL Runar og Vienna Søyland Dahle fra IK Skjalg hadde de beste årsbestetidene i feltet med 9:18 og 9:26, men det var ingen tvil om at Silje Fjørtoft fra Ull/Kisa IL var sterkest på slutten av dagens løp. Silje har pers på 9:09,22, men vi finner ingen tider på henne etter 9:28,19 for tre år siden.

Nå løp hun fra de andre og kom inn til seier på 9:28,61, 4,21 sek foran Vienna og 4,72 sek foran Mari.





Sigurd Ruud Skjeseth vant 3000 meter foran en hardt kjempende Magnus Tuv Myhre. (Foto: Samuel Hafsahl)



I herreklassen stakk Magnus Tuv Myhre fra Brandbu IF og Sigurd Ruud Skjeseth fra IK Tjalve fra de andre allerede på første runde. Magnus var den som som dro mest de første rundene, men lenger ut i løpet overtok Sigurd føringen og en fartsøkning midtveis på sisterunden avgjorde løpet i hans favør.



Sigurd, som tidligere løp for FIK Orion, har pers på 8:03,65 og flere løp på lav 8-tall, men måtte altså nøye seg med 8:07:53 på Bislett - men det holdt til seier for 23-åringen.

20 år gamle Magnus har perset kraftig på både 1500 meter (3:55,93) , 3000 meter (8:09,87) og 5000 meter (13:56,23) i år, og framgangen fortsetter. Nå ble det nok en ny pers med 8:07,88 på den fremadstormende løperen.

Resultater 3000 meter på Bislett:

Kvinner 3000 meter (1 heat): 1 108 Silje FJØRTOFT SW ULLK 9:28.61 2 113 Vienna Søyland DAHLE SW SKJA 9:32.82 3 24 Mari Roligheten RUUD U20W RUNAR 9:33.33 4 172 Vilde Våge HENRIKSEN U23G HAUGF 9:59.29 5 1 Delphine Catherine POIROT SW ILBUL 10:14.53 6 193 Emma Sofie Andenes BLAAUW U23G SEM 10:16.55 7 120 Bertine HANEBERG U18G TYR 10:18.63 8 241 Carolien MILLENAAR SW DEN 10:27.67 9 37 Anne Skuggedal HANSEN SW ILBUL 10:31.96 9 63 Gjendine Gjelstad REBÅRD U18G RUNAR 10:31.96 11 29 Janne ALSETH U18G TYR 10:39.31 12 240 Ane D STRAND U18G SAND 12:22.26 142 Petronella Tordsdatter HALLE U20W RUNAR DNF Menn 3000 meter (5 heat): 1 33 Sigurd Ruud Skjeseth SM TJAL 8:07.53 2 199 Magnus Tuv Myhre U23B BRNDB 8:07.88 3 152 Eldar Thomassen Fagerbakke SM BIF 8:21.01 4 50 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn U23B ILBUL 8:22.35 5 42 Sondre Arne Hoff SM GULA 8:22.91 6 220 Karl Fremstad SM TJAL 8:23.65 7 112 Esten Hansen-Møllerud Hauen U18B REN 8:34.10 8 221 Mikkel Blikstad Thomassen U18B LIF 8:34.86 9 207 Martin Kirkeberg Mørk U20M HELLA 8:36.52 10 170 Jacob Hystad SM STO 8:42.74 11 75 Mads Orø Olsen U20M RING 8:43.66 12 98 Anders Jerpstad SM OSI 8:43.69 13 181 Håvard Moseby U23B KJ 8:43.80 14 89 Ronny Losoa M40 SIGFR 8:44.62 15 206 Magnus Grøttum Erstad SM KAVE 8:45.35 16 215 Henrik Marius Laukli U20M KONN 8:46.68 17 70 Alan George Cherry SM NYSK 8:46.83 18 25 Fredrik Biørnstad Schwencke SM KAVE 8:47.34 19 222 Isak Sören Jonsson U20M NYSK 8:47.55 20 198 Jens Bjertnæs M35 HADE 8:47.66 21 165 Mathias Høgenes Oppegaard SM OSI 8:48.25 22 115 Lars Agnar Hjelmeset U20M NITT 8:53.56 23 133 Iver Wang Johansen U23B KJ 8:53.86 24 5 Anders Mølmen Høst SM LYN 8:54.27 25 2 Iver Tildheim Andersen U23B RUS 8:56.65 26 19 Lars-Erik Nordby SM HAL 8:56.79 27 130 Sondre Martinsen U18B NESO 8:57.14 28 180 Filip Aleksander Meo U20M ILBUL 8:57.64 29 183 Jørgen Johan Bjørtomt SM TYR 8:57.64 30 192 Mathias Vanem Aas U18B STEKJ 8:59.30 31 179 Sondre Fylling SM OSI 8:59.66 32 227 Sigurd Lund Røer SM BSK 9:00.96 33 100 Nicolay Sevang U23B LYN 9:00.97 34 82 Henrik Velle SM REN 9:03.73 35 3 Knut Borkholm U20M STUR 9:03.75 36 218 Emil Kullerud U23B SARP 9:05.10 37 135 Vegard Lund Røer U23B BSK 9:05.55 38 96 Bojan Blumenstein SM NYSK 9:05.73 39 34 Erik Fossen Nilsen SM HIND 9:07.16 40 160 Samuel Hafsahl M40 ILBUL 9:07.95 41 41 Daniel Aakervik U18B AURS 9:10.20 42 43 Thomas Førland Asgautsen SM STAVA 9:10.57 43 139 David Stefan Rieger U20M REN 9:16.89 44 143 Habtom Gebremeskel Negash U23B NESO 9:20.07 45 224 Sjur Obrestad Gabrielsen SM SAND 9:22.78 46 144 Andreas Ullern Tonning U18B RING 9:25.00 47 202 Martin Grønvold U23B REN 9:26.03 48 104 Phillihp Granaas Bjerke U20M KONN 9:28.54 49 229 Anders Kristiansen Roberg U23B KJ 9:29.96 50 191 John Kristian Finstad U16B TIST 9:30.89 51 72 Marcus Dahl-Rismyhr U18B SARP 9:31.64 52 161 Anton Jensen U23B KJ 9:32.24 53 200 Tore Bjelland SM ILBUL 9:34.86 54 36 Ola Trommald Straumsheim U23B LYN 9:35.01 55 8 Jonas Riseth NAML 9:36.05 56 201 Johannes Edelssønn Galåen U18B VIDAR 9:37.36 57 51 Per Morten Finstad U16B TIST 9:43.08 58 212 Mathias Hoelsveen U16B RAU 9:44.35 59 60 Kristian Fliflet Sollie U23B KJ 10:35.34 60 48 Fredrik Rose U23B NESO 11:12.91 225 Magnus Cato Andersen SM SARP DNF 188 John Christian Deighan SM ASKSK DNF

