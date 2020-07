Denne artikkelen stod også på trykk i Kondis nr. 5 - 2020

Kondis 7 • 2017

«Varmt, skyet vær. Jeg tar utstyret mitt ut av

bilen og setter sammen sykkelen. På terras-

sene står turister og innbyggere og ser på. Ikke-

sykkelryttere. Tomheten i livet deres sjokkerer

meg.»

Sitatet over er hentet fra det lille mesterver-

ket av en bok, «Sykkelrytteren» av Tim Krabbe.

Det er et sitat jeg ofte har i bakhodet enten jeg

sykler eller løper.

I dag – to dager etter årets Oslo Maraton – er

det lett å ha det i bakhodet. For vi mennesker

er noen rare dyr! Selv hadde jeg gleden av å stå

som løypevakt ca. 1 km før mål på 10 kilomete-

ren. Der var det veldig mye trafikk av folk som

skulle passere.

Det som slo meg, er at de fleste har absolutt

ingen respekt for løpere som prøver å gjøre sitt

beste samtidig som de er slitne. Og jeg tenker

med en gang litt i retning av sitatet – at de ikke

har den fjerneste anelse om hva som skjer. For

jeg tror og håper at dersom hadde folk vært

borti trening og konkurranser, så hadde de

respektert de som løp en eller annen distanse

lørdag – og ventet den lille stunden det tar. Selv

politiet hadde en ganske vanskelig jobb der, for

folk ignorerte også dem!

Ordinær folkeskikk

Jeg sier absolutt ikke at vi har enerett på gater

og veier, men vanlig ordinær folkeskikk skal

man kunne forvente uansett. Nå gikk det bra

der jeg stod, men det skyldtes like mye vaktene

sin innsats, som de som på død og liv skulle

passere.

For meg som er genuint opptatt av at vi

skal bevege oss, er det på tross av det jeg har

skildret her, veldig moro å stå og se på. Å se

folk i alle aldre og i alle størrelser løpe gjør

meg veldig glad, og jeg kan gjøre det i timevis.

Jeg beundrer alle de som går til start med en

ting for øyet – nemlig det å komme seg til mål.

Alle har ikke like stor kapasitet eller like gode

forutsetninger, men de gir likevel alt. Det krever

ganske mye guts.

For meg blir det da helt obligatorisk å stå og

heie på alle sammen uansett fart. Du kan lese

ganske mye ut av en løpers ansikt når du står

slik og heier. Lidelsen står noen ganger helt i

stil med grimasene som gjøres. Noen er også

helt i sin egen verden og har nok ganske mye

boblende rundt i eget hode. Det gjør det hele

enda mer fascinerende å se på.

Til og med folk jeg aldri trodde jeg ville se

løpe, dukker opp. Gamle kompiser – kall det

svirebrødre – som alltid har vært mer opptatt av

helt andre greier, er stolte som haner når de ser

meg. Det er veldig kult å få med seg.

Gladiatorene

Løping er enkelt og likevel ikke noen enkel

øvelse. Poenget er jo å komme seg fra A til B, og

stopper en opp, går tiden fort. Jeg har jo vært

der selv noen ganger, at det har stoppet opp, og

jeg har mye å lære av de som på mange måter

slåss en ganske så tøff kamp der bak. I mine

øyne er dette de virkelige gladiatorene, og en

gladiator skal en ikke kimse av!

Så får vi som er litt raskere heller gnåle over

mangelen på egen suksess til vi blir grønne i

trynet. For min egen del vet jeg innerst inne at i

forhold til ganske mye annet så er det en baga-

tell at tida helst skulle blitt litt bedre.

Høsten har mange fine løp å by på, så ikke

legg deg ned for å hvile frem mot jul ennå.

Hold det gående og husk at det å bli heiet på

er noe vi alle setter pris på, uansett hvilke tider

vi løper på. Den lille oppmerksomheten har vi

alle tid til

Sommer’n 2020 er i gang, og det blir nok annerledes-sommer’n for de fleste av oss. Selv skulle jeg egentlig til Zermatt i Sveits for å løpe i fjell, noe det ikke blir noe av. Det er selvsagt synd, for det finnes nok ikke noe særlig finere enn å kute rundt foten av Matterhorn – i strålende sol og massevis av plussgrader.

Jeg tenker vel at ganske mange andre også hadde kondisjonerte greier planlagt utenfor Norges grenser, som nok må utsettes en stund. Så istedenfor må vi nok suse rundt i Norge på jakt etter kanskje et løp med startnummer på, en fjelltopp på over 2000 m – eller en sykkeltur med tynne eller tjukke hjul. Sjansen for at det i hvert fall kan bli litt folk her og der, er nok stor.



Alt blir bra

Så selv i sommer må man nok ta en og annen forholdsregel. Og som jeg stadig vekk ser på løpeturer: «Alt blir bra til slutt.» Det står det faktisk på en stein på veien mellom der jeg bor og Sognsvann, og siden jeg løper der ganske ofte, ser jeg jo den steinen. Så også i morges. Da møtte jeg også mange andre ute på løpetur.



Vi snakker ca. 09.30, søndag – veldig varmt og helt blå himmel. Det var faktisk trafikk på grusveien til Sognsvann! Nesten litt sånn for mye for en herremann som trodde han skulle få løpe alene i marka. Nei da, jeg liker det. Presidenten i KONDIS må jo like at folk holder seg i bevegelse. Og så er det jo fortsatt sånn at jeg liker å se andre løpe. Kall meg gjerne en nerd – men interesser skal man jo ha. En løpestil kan si ganske mye, og en løpestil ser ikke alltid like elegant ut. Heldigvis viser dog en løpestil at vi alle er forskjellige, og det er egentlig bra!



Jeg hadde ikke en sånn super dag med løpeskoene på i dag. Det var varmt, og de knærne jeg har løpt med i ganske mange år, begynner nok å kjenne akkurat det. Så i dag ble jeg hengende litt bak min gode venn Anders.



Anders har som regel med seg Luna på løpetur. Luna elsker forresten å hoppe ut i de verste vanndammene hun finner. Anders er en av mine faste løpekompiser. Alle trenger en sånn en innimellom. Og det som deles under en løpetur, blir på løpeturen, og det tror jeg er bra noen ganger.



Særlig i disse tider kan behovet for selskap være ekstra stort da det noen ganger blir litt stusselig på kontoret, som for tiden befinner seg i andre etasje – over soverommet. Så det med å løpe til jobb funker dårlig for tiden forresten. Det er som regel søndagene vi løper sammen, og som regel vil Anders egentlig løpe tidligere enn både meg og Ole Arne.



Vetorett

Men presidenter har vetorett, så det blir som regel til den tiden jeg klarer å rote meg bort til bommen på Sognsvann. Jeg tenker at mange ganger skal jeg bli som Anders når jeg blir voksen.



Løpeturer må ikke bare være 60 minutter med x antall minutter på terskel, subterskel eller alle disse andre vanskelige elementene som det er så populært å gjøre mens du løper. Vi driver ikke med sånt, vi løper, og tiden blir som den blir – og pulsen også. Det viktige er selskapet – alltid.



Jeg nevner dette mest fordi det snart er sommer. Annerledes-sommer’n. Og jeg tenker at den bør brukes riktig. Selvsagt skal du bevege deg, men gjør det hele tiden på en slik måte at du ikke går glipp av alt rundt deg. For sommer’n er kort, og høsten vet vi egentlig veldig lite om per i dag.

Pust, løp, sykle eller gå – og ha en super sommer, kjære medlem. Kanskje vi sees på en fjelltopp til og med!



Tim Bennett

President i Kondis



Tim Bennett (54) har vært styremedlem i Kondis siden 2003, og organisasjonens president siden 2009. I det sivile er han ansatt som applikasjonsforvalter på IT-avdelingen i TDC AS. Som idrettsutøver er han både allsidig og svært aktiv med deltagelse i sykling, triatlon og løping på alle mulige distanser.



