(Foto: Reidun Andreassen)

Frida Svendsen og Reidun Andreassen fra hvitt til hardt på Senja Ultra.

Årets utgave av Sans Senja hadde tre distanser på programmet. I tillegg til Skyrace på 26 km som var fulltegnet med 200 startplasser var det 25 startende på Maraton og 15 på ultra-utgaven som går Norges største øy på langs og er på hele 100 km. På Skyrace fullførte 140 løpere av 148 startende i aktive og mosjonsklasser med tidtaking.



Skyrace

Det ble "same procedure as last year" i kvinneklsssen der Mirjam Saarheim vant på nok en ny løyperekord, 4:06:37, en forbedring av sin egen et år gamle notering med bortimot 8 minutter. Sterke Johanna Åstrøm ble slått med 11 minutter av stayeren fra Kabelvåg. Også i herreklassen ble det prestert imponerende løping der Jo Forseth Indgaard knuste Eirk Haugsnes rekord med 18 minutter da han brukte med 3.09:24 over de sju fjellene mellom Fjordgård og Husøy.



Marathon

Sans Senja Marathon, 42 km over fjellrekka fra Gibostad til Husøy, ble vunnet av Aleksandra Narkowicz (6:11:27) og Bjørn-Thomas Nygaard (5.22.31).



Ultra

Sans Senja Ultra 100 er en både tøff og fin måte å løpe Senja på langs. Starten gikk ved Senja Fjordhotell fredag kl 18 og målgang på Husøya. Det er nøyaktig 100 kilometer og 4700 høydemeter på meget varierende underlag. Løpet hadde 15 startende og 12 fullførte kraftprøven på mellom 14 og 25 timer. Kristian Aalerud ble utfordret av Sondre Torbergersen og vant med sju minutter. Sylvia Nordskar var tredje løper i mål rett under 15 timer som soleklar vinner av kvinneklasen.



Snø, midnattsol og Sans Senja!

Reportasjen oppdateres med flere bilder over helga!



Sans Senja's hjemmeside

Sans Senja på Facebook

Resultater Sans Senja Skyrace 11.07.2020: 10 beste aktiv kvinner (20 deltakere) 1. Mirjam SAARHEIM KABELVÅG 04:06:37 - 2. Johanna ÅSTRØM Topsport 04:17:24 10:46 3. Hanne ELLINGSEN TROMSØ 04:33:26 02:49 4. Martine HOLM FREKHAUG Strindheim IL 04:34:05 03:30 5. Åsta Sørensen KIELLAND Tromsøstudentenes idrettslag 04:43:16 12:42 6. Åsne Skram TRØMBORG Henningsvær 04:52:53 22:18 7. Hedda GRIMSBO HANSSEN TROMSØ 04:53:59 23:27 8. Emilie Krey LUDVIKSEN 04:56:43 02:07 9. Julia SILVENNOINEN Team Noux 05:04:51 10:15 10. Kristel BERG Northern Runners 05:14:25 01:07 20 beste aktiv menn (59 deltakere): 1. Jo Forseth INDGAARD BSK 03:09:24 - 2. Anders HAGA Åsen IL 03:14:54 05:30 3. Henry MCNULTY Oslo 03:25:29 16:08 4. Ralph STREET Bækkelaget SK 03:26:25 17:03 5. Nicolas SIMONIN Bækkelagets SK 03:26:43 17:20 6. Eirik SOLVANG TMB 03:29:11 19:48 7. Yngvar SOLBERG - 03:31:00 21:38 8. Marius PYTTEN NTNUI 03:32:14 22:51 9. Kristoffer NORDVIK Trollheimen Fjellsportklubb 03:34:45 01:25 10. Øystein Kvaal ØSTERBØ Strindheim IL 03:37:12 03:49 10 beste kvinner mosjon (25 deltakere): 1. Kaja KROGH Multiconsult BIL Nord 04:51:54 - 2. Una BRATLIE Multiconsult BIL Tromsø 04:54:36 02:42 3. Marit Therese ROGNMO Northern Runners 05:13:18 21:22 4. Kristine LAJORD Kvaløya 05:15:00 23:06 5. Frida Anette SOLLID Sjarmtrollan IL 05:28:32 36:50:00 6. Hanne WILSGÅRD Sjarmtrollan IL 05:35:14 43:25:00 7. Amanda STIANSEN AA 05:54:29 01:02:31 8. Nora SOLUM TROMSØ 05:56:39 01:04:54 9. Ida HEIBERG Team Heiberg 05:58:15 01:06:25 10. Siren Ingeborg DAHLKVIST Øverbygd IL 06:07:12 01:15:30 10 beste menn mosjon (36 deltakere): 1. Aslak Lima BRAUT Ingen 04:32:38 - 2. Helge LÆGREID Kvaløya 04:36:04 03:33:00 3. Dag Ivar Å. BREIVIK Slumjog Millionaires 04:39:07 06:33:00 4. Jonas ALAPNES Senja Sportsklubb 04:48:46 16:05:00 5. Svein Arne FOSSENG Senja 04:51:04 18:26:00 6. Per Fredrik Hoel ULSNES Slumjog Millionares 04:59:35 03:03:00 7. Christian WASSERFALL Skaland 05:10:20 13:40:00 8. Marcus VÅG ASVALD Ogndal IL 05:14:50 18:22:00 9. Marius OLSEN Ingen klubb 05:38:06 01:05:29 10. Mikko VIHTAKARI Havforskningsinstituttet 05:39:10 01:06:49 Resultater Sans Senja Marathon 11.07.2020: Kvinner aktiv: 1. Narkowicz, Aleksandra 06:11:27 - 2. Jakola, Kari 07:04:17 00:52:50 3. Jørgensen, Mari 07:16:22 01:04:55 4. Barth-Heyerdahl, Cecilie 07:28:16 01:16:49 5. Andersen, Katrine 07:32:08 01:20:41 6. Rimpi, Marion 07:36:17 01:24:50 10 beste menn aktiv (18 deltakere): 1. Nygaard, Bjørn-Thomas 05:22:31 - 2. Krokan, August 05:29:03 00:06:32 3. Risvold, Alexander 05:34:34 00:12:03 4. Pettersen, Morten Harjo 05:58:47 00:36:16 5. Gottlieb, Sam 06:09:31 00:47:00 6. Barth-Heyerdahl, Øystein 06:10:10 00:47:39 7. Albrigtsen, Rune 06:10:42 00:48:11 8. Resvoll, André 06:27:39 01:05:08 9. Bratteli, John 06:48:50 01:26:19 Kvinner mosjon: 1. Nilssen, Mona Iren 07:38:15 - 2. Brustad, Hanne 07:46:23 00:08:08 3. Fjeldstad, Ingrid Elisabeth 08:54:10 01:15:55 4. Vikestad, May-Iren 08:57:11 01:18:56 5. Leiknes, Bente 09:40:59 02:02:44 6. Hay, Lise 09:40:59 02:02:44 Menn mosjon: 1. Emaus, Håvar 07:40:46 2. Konradsen, Steinar 08:04:09 00:23:23 3. Kjær, Sondre 09:31:10 01:50:24 Resultater Sans Senja Ultra 10-11.07.2020: Kvinner 1. Sylvia Nordskar 15:58:19 2. Frida Svendsen 18:45:26 02:47:07 3. Siri Østensen 22:33:45 06:35:26 Menn 1 Kristian Aalerud 14:09:53 2 Sondre Thorbergsen 14:17:10 00:07:17 3 Terje Sandness 16:01:34 01:51:41 4 Sander Pedersen Markussen 16:48:34 02:38:41 5 Manu Par 19:11:43 05:01:50 6 Fredrik Pettersen 22:33:38 08:23:45 7 Håvard Haugli 22:37:43 08:27:50 8 Markus Bjørkli Jansen 23:06:50 08:56:57 9 Erik Keller 25:08:29 10:58:36

ALLE RESULTATER SANS SENJA 2020:

Sans Senja Skyrace

Sans Senja Marathon

Sans Senja Ultra 100