Shelby Houlihan har de siste par årene vært en av verdens aller beste 1500 m-løpere, men sjøl om hun løp på sterke 3.54,99 måtte hun nøye seg med fjerdeplass i 1500 m-finalen i Doha i VM i fjor.



Tidligere i vinter har hun uttalt at hun har som mål å løpe 1500 m under 3.50 og 5000 m under 14 minutter. Helt ville mål, vil mange si, men under Portland Intrasquad II-stevnet, viste hun at hun i alle fall er kommet litt nærmere ett av målene. Med 14.23,92 forbedra hun sin egen amerikanske rekord med over 10 sekunder.



Sterke avslutninger har vært Houlihans varemerke, og til tross for den høye farten underveis, avslutta hun nå med en sisterunde på 61,46. Med på den raske reisa ble også Karissa Schweizer som satte pers med 19 sekunder og løp på 14.26,34. Med de nye persene er Houlihan kvinne nummer 12 og Schweizer kvinne nummer 14 gjennom alle tider på 5000 m.



Kvinner 1 Shelby Houlihan Bowerman Track Club 14:23.92 2 Karissa Schweizer Bowerman Track Club 14:26.34 3 Courtney Frerichs Bowerman Track Club 15:32.81 4 Elise Cranny Bowerman Track Club 15:32.84 Marielle Hall Bowerman Track Club DNF Colleen Quigley Bowerman Track Club DNF Gwen Jorgensen Bowerman Track Club DNF Emily Pritt Bowerman Track Club DNS





Karissa Schweizer ble nummer ni med 14.45,18 på 5000 meteren i VM i Doha. Nå har hun løpt distansen 19 sekunder fortere. (Bjørn Johannessen)





Shelby Houlihan (til venstre) løp på sterke 3.54,99 på 1500 m i VM i Doha, men måtte nøye seg med fjerdeplass. Nå satte hun amerikansk rekord på 5000 m.



Canadisk rekord av Mo Ahmed

Under VM i Doha hadde Mo Ahmed en hard fight med Jakob Ingebrigtsen på 5000 m, og til slutt endte canadieren på tredje- og Sandnes-gutten på fjerdeplass. Nå kan det se ut til at det ikke vil bli noe lettere å slå Mo Ahmed i framtida. Mo er i likhet med sin navnebror, Mo Farah, født i Somalia, men han er canadisk statsborger og satte under stevnet i Oregon nasjonal rekord med 12.47,20.



Det gjorde han med en siste 1600 m på 3.58,59 og en sisterunde på 57,45. Det er sterkt når farten også tidligere i løpet har vært så høy. Det er bare ti menn som noen gang har løpt fortere på 5000 m. Ned til Kenenisa Bekeles verdensekord er det bare knappe 10 sekunder.



Fra før hadde 29 år gamle Mo Ahmed pers på 12.58,16. Med denne nivåhevningen vil han ganske sikkert bli en mann å regne med når det skal kjempes om OL-gullet på 5000 m til neste år. I stevnet i Portland løp også Lopez Lomong under 13 minutter - med 12.58,78.



Menn 1 Moh Ahmed Bowerman Track Club 12:47.20 2 Lopez Lomong Bowerman Track Club 12:58.78 3 Marc Scott Bowerman Track Club 14:13.93 4 Woody Kincaid Bowerman Track Club 14:14.0 Chris Derrick Bowerman Track Club DNF Grant Fisher Bowerman Track Club DNF Sean McGorty Bowerman Track Club DNF Ryan Hill Bowerman Track Club DNF Evan Jager Bowerman Track Club DNF



Mo Ahmed leda an under 5000 m-finalen i Doha - med Jakob Ingebrigtsen like bak. Det ble bronse på Ahmed som nå også har satt canadisk rekord på distansen. (Foto: Bjørn Johannessen)



Se video av løpene: