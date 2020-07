I fjorårets førsteutgave av Sunnfjord Ultra - fra Førde sentrum til Rivedal i Askvoll - var det 12 deltagere, men selv om arrangør og ultraløper Terje Lyngstad håpet på flere i år, ble han overrasket over den overveldende responsen på årets løp. Det stoppet på noe over 100 påmeldte hvorav 92 startet og 88 fullførte.



Det var et stort startfelt som løp ut fra Førde sentrum lørdag morgen. (Foto: Alf Vidar Snæland)



Det er store kontraster i dette løpet, der de første 33 kilometerne går på asfalt eller grusvei - og de siste 20 kilometerne i veldig utfordrende terreng hvor løypa var sleip og teknisk med innslag av myr, bekker, juv og fossefall. I kaldt og våtere enn vått vær ble det tøft for de som er mest vant med veiløping.

VAKKERT, VILT OG VÅTT

- Som i overskrifta på årets Enivest Sunnfjord Ultra vart løpet definitivt vakkert, vilt og vått. I motsetnad til fjorårets urpremiere på løpet, der sola skein og temperaturen låg godt over 20-talet, var gradestokken laurdag 11. juli nær ved å vise einsifra tal, samstundes som det regna jamt og trutt frå tidleg morgon til seint på kveld. Det våte vestlandsvêret gjorde dei siste 20 km i terrenget til ei sugande utfordring for dei 88 deltakarane som til slutt kom i mål, oppsummerer løpsleder Terje Lyngstad, som også deltok i løpet selv.

Definitivt ikke et løp for asfaltdronningen!

Oslojenta Isabel Aarnes var en av de som syntes det var veldig tøft:

- Sunnfjord ultra 53 km, 1.halvdel=3t, 2.halvdel=6t, PB i positiv splitt, våt fra start til mål i regnet. 20 siste km var svært krevende med myr, gjørme, stein, glatte svaberg, kryssing av store bekker, gå i bekker og klatring ned en "juv". Definitivt ikke et løp for asfaltdronningen! Gråt da jeg skulle ned det "juvet" i redsel. Men kom igjennom tilslutt. Tusen takk for turen og hjelpen underveis Thomas (kjæresten), skriver Isabel på facebook.





Isabel i myra. (Foto: Thomas Willy Lindgren)

EcoTrail Oslo er pinglete greier i forhold til dette!

En annen som fant veien til Sunnfjord Ultra var Christoffer Ladstein, som skriver på facebook:

- Tradisjonen tro starter jeg alltid ferien med en skikkelig maraton. Da normaldistansen (Unionsmaraton) dessverre var koronakansellert, måtte jeg snu meg rundt etter nye utfordringer. Og valget falt på Terje Lyngstad og "hans" fantastiske Sunnfjord Ultra som ble arrangert for første gang i fjor. Da stilte 14 til start, i år 95 i regn og 11-12 grader! Sjarmøretappe de første 33,5 km på noenlunde fast underlag, deretter bar det til skogs hvor "stien" var en kombinasjon av konstant myr, bekk, juv, fossefall og i det hele tatt sleipt og teknisk som jeg aldri har opplevd maken til. EcoTrail Oslo er pinglete greier i forhold til dette!. Mitt lengste løp til tross så klarte jeg sub 6 timer med 2-3 minutters margin, noe som skyldes at løpets 53 km egentlig var nærmere 51 km, noe som ikke akkurat var veldig trist. Konklusjon: Anbefales!





Christoffer Ladstein sammen med Therese Falk før start i Førde. Fortsatt brede smil. (Privat foto)

Therese Falk - opprinnelig fra Hareid - er Norges desidert beste kvinnelige 24-timersløper. Men terrengultra er ikke helt hennes greie. Hun skriver på facebook:

- Kim fra Danmark koste seg i terrengdelen. Selv elsker jeg asfalt! Om du er nysgjerrig på hvor vilt @sunnfjordultra faktisk er, og hva jeg «led» meg gjennom, så se filmen til Kim. Utrolig bra laget, og beskriver Sunnfjord Ultra godt. Veldig godt!



Danske Kim Folmer Andersen filmet underveis og løp likevel inn på sterke 6:20 og 25. plass:



Sterke ultraløpsdebutanter til topps

Målfrid Hermansen Valdersnes fra Knarvik og Anders Johnny Kjærevik fra Kvinnherad vant den 2. utgaven av Sunnfjord Ultra fra Førde til Rivedal. Til tross for det kalde og våte været ble det løpt svært raskt i den krevende 53 km lange løypa som byr på ca 2000 høydemeter og veldig variert underlag. Fjorårets vinnertider (i flott vær) ble knust av de to løperne fra Bergen Løpeklubb som begge debuterte på ultraløp.



- Veldig kjekt. Men ei veldig krevjande løype, sa Målfrid til lokalvisa Firda etter løpet.

- Ein stad måtte vi nærast klatre ned langs ein foss. Det var også fleire myrar som det verkeleg tok på å springe gjennom, sa hun til Firda..



Tidligere hadde hun ikke løpt lenger enn halvmaraton, men derimot gjort seg bemerket med mange sterke motbakkeløp - en egenskap hun fikk god nytte av i ultraløpsdebuten.



Målfrid Hermansen Valdersnes (44) var suveren på tiden 5.22, hele 26 sekunder foran sunnfjordingen Marit Stuhaug (Tambarskjelvar IL) og 40 minutter foran fjorårsvinneren Mailinn Leikvoll (Bergen Løpeklubb).



Mor og datter Leikvoll vant det første Sunnfjord Ultra





Mailinn Leikvoll og Målfrid Hermansen Valdersnes ble nummer tre og en i kvinneklassen. (Foto: Alf Vidar Snæland)



Marit Stuhaug ble nummer to. (Foto: Alf Vidar Snæland)





Mailinn i løypa. (Foto: Alf Vidar Snæland)



Det kom en stor delegasjon løpere fra Bergen Løpeklubb i år, og de bet godt fra seg. Akkurat som i kvinneklassen ble det to fra klubben på pallen også i herreklassen.

Anders Kjærevik (33) vant suverent med tiden 4.38, mens klubbkameraten Benjamin Alexander Knutsen sørget for dobbeltseier da han løp i mål på 4.55.

- Dette er første gong eg spring ultraløp. Eg har sprunge ein del i terreng, men ikkje så langt. Dette har vore veldig kjekt. Vi starta roleg, og dei første to mila var det veldig sosialt. Vi sprang og prata. Etter kvart vart det stillare, og det vart lenger mellom oss, sier Kjærevik til avisa Firda.

Selv om det var debut på ultradistanse er det er rutinert og sterk løper som vant Sunnfjord Ultra. For to uker vant han Platou Fjellkarusell i Bergen, og i fjor vant han blant annet det spektakulære Flørlitrappene Opp foran Andreas Penne Nygård - som vant Lysefjorden Inn tidligere på året.

Elise Hay Opsahl og Anders Kjærevik vant Flørlitrappene opp





Anders Kjærevik løper inn til seier utenfor Rivedal Galleri. (Foto: Alf Vidar Snæland)





Benjamin Alexander Larsen og Anders Kjærevik koser seg i Bergensværet. (Foto: Alf Vidar Snæland)



Benjamin Alexander og Anders sikret dobbeltseier til Bergen Løpeklubb. (Foto: Alf Vidar Snæland)



Imponerende debut av 19-åring

Tredjeplassen gjekk til 19-åringen Lars Øvrebø fra Sunnfjord, på tida 5.04. I presentasjonen til Spenst Førde, der han er ambassadør, står han benevnt som skiløper og motbakkeløper - men langrenn er hovedidretten, og det langsiktige målet er å kjempe seg inn på langrennslandslaget.

Lars, som fyller 20 år senere i år, var klart beste lokale løper i herreklassen og forteller til avisa Firda:

- Eg har aldri sprunge så langt før, og hadde ikkje trudd at eg skulle gjere det så bra.

- Kroppen heldt overraskande bra. Sjølvsagt kjenner eg det her og der, men oppsummert så tenker eg at dette skal eg vere med på fleire gonger, sa Øvrebø rett etter at han kom i mål.





Lars Øvrebø løper inn til en sterk 3. plass. (Foto: Alf Vidar Snæland)





Dugnadsgjengen i Rivedal. (Foto: Alf Vidar Snæland)



Resultater:

MENN: 1 Anders Johnny Kjærevik 1987 04:38:00 2 Benjamin Alexander Knutsen 1993 04:55:00 3 Lars Øvrebø 2000 05:04:24 4 Eivind Svellingen 1984 05:05:52 5 Fredrik Berentsen 1979 05:14:05 6 Petter Vikersveen Herheim 1992 05:14:44 7 Morten Hvattum Lund 1977 05:15:18 8 Hilmar Kråkenes 1978 05:19:37 9 Ole Christian Lien 1978 05:19:39 10 Alexander Vikersveen Herheim 1989 05:20:37 11 Frode Johansen 1969 05:34:42 12 Jens Ole Årdal 1960 05:41:50 13 Jonas Frydenlund Authen 1985 05:42:55 14 Gisle Jordanger Kirkeeide 1987 05:48:01 15 Torbjørn Os 1969 05:48:19 16 Mats Kristian Mollandsøy 1990 05:51:00 17 Ruben Espeland 1984 05:53:53 18 Steffen Espeland 1986 05:55:30 19 Christoffer Ladstein 1971 05:57:31 20 Frank Vagstad 1973 06:10:00 21 Jan Bertel Holm 1977 06:11:31 22 Håvard Slåtten 1983 06:15:31 23 Pål Folkvord 1975 06:19:58 24 Jon Myren Sletteskog 1983 06:20:30 25 Kim Folmer Andersen 1980 06:20:47 26 Ulf-Tore Herheim 1964 06:20:58 27 Nils-Tore Erikstad 1976 06:22:04 27 Sverre Nesse Dingsøyr 1991 06:22:04 29 Tormod Rye 1985 06:26:53 30 Stig Kongsvik 1986 06:28:00 31 Bjarne Otto Lyngbø 1963 06:31:00 31 Sindre Hoff 1983 06:31:00 33 Kim Tangedal 1983 06:44:53 34 Martin Ervik 1991 06:44:56 35 Erik Werner 1966 06:47:24 36 Sjur Hareide Breivik 1981 06:47:58 37 Tormod Selvik 1974 06:51:50 38 Herold Kråkenes 1978 06:53:43 39 Trygve Fjeldheim 1975 06:59:12 40 Roy Magne Stenehjem 1982 07:13:00 41 Gaute Nyland 1997 07:26:39 42 Stig Svendsen Savland 1975 07:27:00 43 Jan Wilhelm Werner 1961 07:29:18 44 Åge Johnny Kalstad 1973 07:30:00 45 Steffen Stuhaug 1990 07:39:00 46 Roald Ask 1960 07:45:19 46 Bjarte Reed 1965 07:45:19 46 Mathias Loe Reed 1990 07:45:19 49 Øyvind Gausvik Oppedal 1981 07:46:34 50 Bjarne Gausvik 1954 07:48:51 51 Nikolai Rygg 2000 08:02:12 52 Bjørnar Tyberg 1974 08:17:23 53 Christian Fraga 1970 08:20:28 54 Stian Vallestad Alvær 1977 08:42:30 55 Thomas Willy Lindgren 1988 08:56:45 56 Øystein Engedal Larsen 1994 09:07:33 57 Ståle Fossheim 1981 09:07:50 58 Thomas Pfandt 1972 09:10:00 59 Rolf Årdal 1966 09:10:40 59 Terje Lyngstad 1966 09:10:40 61 Karl Martin Opseth Norbom 1988 09:47:50 62 Vegard Syversen 1991 09:47:56 63 Ingar Romslo 1954 10:04:16 64 Geir A. Råheim 1957 10:43:50 65 Martin Einevoll 1992 11:06:00 66 Tor Eirik Nygård 1986 13:32:00 66 Dag Svindland 1988 13:32:00 68 Edvard Reed 1963 14:15:00 68 Rune Vindheim 1972 14:15:00 68 André Tisthamar 1972 14:15:00 Svein Egil Sørland 1969 NO TIME Svein Inge Bergset 1973 NO TIME Torstein Høyvik Hilde 2000 DNF Ole Jonny Øen 1973 DNF KVINNER 1 Målfrid Hermansen Valdersnes 1976 05:22:00 2 Marit Stuhaug 1973 05:48:00 3 Mailinn Leikvoll 1987 06:02:37 4 Tatiana Matveeva 1982 06:19:24 5 Marit Bjørve Widding 1978 06:30:41 6 Ida Renee Tidemand Slorafoss 1988 06:49:15 7 Tone Raaen 1977 06:54:01 8 Therese Falk 1975 07:13:00 9 Edna Boge Leikvoll 1961 07:16:43 10 Malin Frøyen Bergset 1967 07:32:00 11 Liv Marit Haraldsrud 1975 07:43:00 12 Anja Lena Selstad 1971 07:49:15 13 Camilla Friseid Skaugrud 1978 08:17:23 14 Isabel Aarnes 1984 08:56:45 15 Myrna Dral 1969 09:24:00 16 Aud Kari Isane 1960 12:13:00 17 Kjersti Hjelmeland 1975 12:50:21 18 Camilla Movik Laukeland 1976 12:50:21