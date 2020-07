Ukas økt er et samarbeid mellom Løpetrening og Kondis. Denne ukas økt er hentet fra Løpetrenings program for deg som vil løpe under 45 minutter på 10 kilometer.



Varighet/fakta om økten: ​​​​Ca 60-70 minutter inkludert oppvarming, hovedøkt og nedjogg.



Beskrivelse: Økta er hentet fra treningsuke 9 av 14 og du skal holde konkurransefart på hvert av 3 stk terskeldrag a 10 minutter.

Start med 15 minutters rolig jogg før du legger inn enten noen stigningsløp eller f eks 3 x 45 sekunder i rask fart. Dette bidrar til å klargjøre beina for den forestående tempo-økta.

Deretter skal du gjennomføre 3 stk terskeldrag - hvert på 10 minutter. Ideelt sett skal du klare å holde pulssone 3 på alle 3 dragene (se evt videoblogg om puls- og pulssoner her). Farten er 4:30min/km, altså konkurransefarten man skal holde for å løpe 10km på 45 minutter. Legg inn 3 minutters pauser mellom hvert av terskeldragene.

Etter en tøff økt som denne er det lurt med 10-15 minutters nedjogg.



