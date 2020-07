Saken oppdateres senere med bilder fra Bislett

Akkurat som på mange tidligere banestevner i år, ble også Oslo sommerstevne på Bislett stremet, så de som ikke kunne komme inn på banen fikk fulgt med på alle øvelser. Det er en flott service som mange setter pris på. I onsdagens stevne var det to lange løp på programmet, 1 500 meter og 10 000 meter.

Det var totalt 7 heat på 1 500 meter (2 for kvinner og 5 for menn) og 3 mix-hest på 10 000 meter. Det vil si; det var lagt opp til tre mix-heat på 10 000 meteren, men kun én av 60 påmeldte løpere var kvinne, og IL Tyrvings Astrid Brathaug Sørset brøt løpet - slik at det er bare herreløpere på resultatlista.

På 1 500 meter var det 13 kvinner og 12 menn som løper under NM-kravet, mens det på 10 000 meter var 19 løpere under kvalifiseringsgrensen.



Sigrid Jervell Våg vant 1 500 meter - solid pers av tre tenåringer på de neste plassene

På kvinnenes 1 500 meter gjorde Ingeborg Løvnes fra IK Tjalve harejobben i 800 meter som ble passert på 2:22. Derfra og inn var Sigrid Jervell Våg fra samme klubb i tet hele veien, men ut fra siste sving ble hun utfordret av Grete Tyldum fra Steinkjer FIK som måtte gi seg da Sigrid hadde et ekstra gir på oppløpssiden.

For Sigrid ble det ny årsbeste på 1 500 meter med 4:23,77 - 4 sekunder raskere enn hun løp med mannlig here på Jessheim 4. juni. Grete - som nettopp har fylt 19 år - hadde en offisiell pers på 4:34,65 fra 2018 - og slo nå den tiden med 10 minutter til 4:24,49. Hun løp også på Jessheim med mannlig hare der hun noterte seg for 4:28,35.

Det var tett også bak Grete Tyldum, med Sara Busic fra IL Skjalg på 4:24,64 og Ina Halle Haugen - som det meste av løpet lå nærmest Sigrid Jervell Våg - på 4:24,87. For 18 år gamle Sara var det pers med 9 sekunder (5 sekunder raskere enn på Jessheim med mannlig hare), mens Ina Halle Haugen fra IL Runar forbedret persen med nesten 2 sekunder fra 4:26,43 som hun løp på Bislett i juni.



Kvinner 1 500 meter 2 heat 28 løpere (alle topp 10 løp i 2. heat):

1 66 Sigrid Jervell Våg SW TJAL 4:23.77 2 214 Grethe Tyldum U20W STEKJ 4:24.49 3 61 Sara Busic U20W SKJA 4:24.64 4 79 Ina Halle Haugen U18G RUNAR 4:24.87 5 283 Christina Maria Toogood SW SAND 4:25.73 6 221 Maren Halle Haugen U18G RUNAR 4:26.62 7 269 Christine Næss U23G TYR 4:27.40 8 77 Mari Roligheten Ruud U20W RUNAR 4:28.21 9 47 Selma Løchen Engdahl U20W TJAL 4:31.51 10 48 Ine Bakken SW GULA 4:32.05

Jacob Boutera vant herrenes 1 500 meter, mange perser også i herreklassen

På herrenes 1 500 meter ble det IL Gular mot Jonatan Vedvik. Tønsbergløperen klarte med en god oppløpsside å forhindre Gulartrippel i tet, da han passerte Marius Vedvik. Seieren ble et oppgjør mellom Jacob Boutera og Mats Hauge som førstnevnte avgjorde til sin fordel etter å ha passert Mats i det klokken ringte for siste runde. Han ble presset hele veien av klubbkameraten, men Jacob var hele veien 1-2 meter foran Mats. Tidene deres ble 3:43,03 og 3:43,37.

Det ble bare nesten pers på Jacob, som løp 28 hundredeler raskere på Bislett (Diamond League) i fjor, mens Mats derimot forbedret persen fra Fana i juni med 2,5 sekund.

De to første to rundene gjorde Håkon Musholm harejobben, og hele tiden med Mats Hauge på 2. plass - og lenge så det ut til å kunne bli tredobbelt Gular i toppen, noe altså Jonatan Andersen Vedvik forhindret.

20 år gamle Jonatan som har løpt 3 000 meter på 8:06 tidligere i år, hadde ikke bedre 1 500-pers enn 4:13,38 fra 2017 - så dagens 3:45,63 er dermed soleklar ny pers. For Marius, som har pers på 3:44,04 ble det "bare" ny årsbeste denne kvelden.



I god avstand fra de fire første løp Magnus Tuv Myhre fra Brandbu IF inn til 5. plass på 3:49,80. Han har hatt veldig stor framgang både på 1 500, 3 000 og 5 000 meter i år. I kveld ble det nok en ny pers med 3:49,80, den forrige satte 20-åringen på hjemmebane i Brandbu 24. juni.



Det hadde også vært interessant med Moa Abounnachat Bollerød i det beste heatet, men så langt vi forstår ønsket han selv å løpe 4.heat. Han løp der solo inn til seier på 3:51,09. Moa har tidligere i år perset to ganger på 800 meter - senest med 1:50,14, og under forstevnet til Diamond League på Bislett i fjor løp han 1 500 meter på 3:46,91.



Vi sender også en liten gratulasjon til fotografen vår, Samuel Hafsahl, som i 2. heat løp inn til seier i Menn 40-44 år.

Menn 1 500 meter 5 heat 61 løpere (alle topp 8 løp i 5. heat):

1 266 Jacob Boutera SM GULA 3:43.03 2 4 Mats Hauge SM GULA 3:43.37 3 294 Jonatan Andersen Vedvik U23B TNSBF 3:45.63 4 25 Marius Øyre Vedvik SM GULA 3:45.91 5 180 Magnus Tuv Myhre U23B BRNDB 3:49.80 6 260 Anders Bjørndal SM GNE 3:50.48 7 19 Oliver Andersen Vedvik U23B TNSBF 3:50.77 8 210 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn U23B ILBUL 3:50.79 9 28 Moa Abounnachat Bollerød (vant 4. heat) U20M SEM 3:51.09 10 306 Mathias Flak U23B STEKJ 3:51.43 11 64 Abdullahi Dahir Rabi U18B RUNAR 3:53.10 12 159 Simen Seeberg-Rommetveit U23B ILBUL 3:53.26 13 40 Sondre Arne Hoff SM GULA 3:58.35 14 163 Tom Skjæråsen SM VAR 4:00.45 15 218 Esten Hansen-Møllerud Hauen U18B REN 4:00.53 16 88 Simon Østreng Veland U23B HAUGF 4:00.80 17 120 Martin Mæle U23B GNE 4:01.03 18 278 Mikkel Blikstad Thomassen U18B LIF 4:01.11 19 231 Mathias Moen SM OSI 4:01.65 20 154 Johannes Teigland SM GULA 4:01.82

Suveren seier til triatleten Kristian Blummenfelt på 10 000 meter

På 10 000 meter var det satt opp tre mix-heat, men med 1 kvinne på start (som brøt) var ikke det noe stor suksess for arrangøren. Derimot var det imponerende 60 herreløpere til start, men ingen av dem figurerte på årets topp 30-liste på distansen før løpet. Det siste henger jo sammen med at de fleste løper få 10 000-metere på bane i løpet av et år.

Tidene var ikke like sterke som i stevnet på Fana stadion 1. juli da Zerei Kbron Mezngi satte årsbeste i verden, og triatleten Gustav Iden ble tredjemann på 29:01. Det var en annen triatlet som tok kommandoen i dag; Kristian Blummenfelt som måtte gi seg med lårsmerter etter ca 8 000 meter på Fana, gikk ut i høy fart (til langt ned på 28-tallet) godt hjulpet av haren i 3 000 meter.

Det gikk tyngre etterhvert, men Kristian kom greit til mål denne gangen og løp inn til soleklar seier på gode 29:42,71. Det gir han en foreløpig 6. plass på distansen på 2020-statistikken der det nå er tre triatleter i topp 10.

Petter Johansen fra Lillehammer IF avsluttet veldig sterkt, passerte flere løper og kom inn til 2. plass på ny pers 30:20,53, nesten halvannet minutt raskere enn 22-åringen løp på i samme stevne i fjor. Tidligere i år, under Boysen Memorial, satte han også solid pers på 5 000 meter med 14:40,09. Nå slo han sterke løpere som Trond Einar Moen Pedersli og Erling Mysen på oppløpet.

Nesten-veteran Frode Stenberg (34) fra Lørenskog FIL løp også inn til solid pers på 30:26,16, nesten et halvt minutt raskere enn han løp i NM i 2018 (30:55,76).Det lover godt for kommende maratonløp for den norske maratonmesteren fra 2017.



Menn 10 000 meter 3 heat 60 løpere (alle topp 10 løp i 3. heat):

1 241 Kristian Blummenfelt SM VIK 29:42.71 2 29 Petter Johansen U23B LIF 30:20.53 3 39 Trond Einar Moen Pedersli SM STRI 30:22.72 4 144 Eirik Mysen SM MOSV 30:24.93 5 156 Frode Stenberg SM LRSKG 30:26.16 6 93 Andreas Myhre Sjurseth M35 VIDAR 30:34.53 7 73 Sindre Solbakken Omvik SM ROSEN 31:14.33 8 98 Magnus Grøttum Erstad SM KAVE 31:19.63 9 233 Fredrik Biørnstad Schwencke SM KAVE 31:21.00 10 84 Jonas Lurås Hammer SM LRSKG 31:27.45 11 124 Magnus Sirnes Hjellum SM GULA 31:32.96 12 320 Helge Langen (vant 2. heat) M35 RIND 31:36.18 13 321 Ulrik Grevle Lolland SM RYGGE 31:39.09 14 273 Eivind Klokkehaug SM OSI 31:40.07 15 60 Ulrik Astrup Arnesen SM STRI 31:40.42 16 26 Jo-Inge Sandvik SM SVORK 31:40.49 17 192 Fredrik Morten Sætran SM OSI 31:42.47 18 145 Robert Bergstå SM SVARS 31:45.76 19 227 Joakim Coward-Hanssen M35 KRL 31:48.79 20 228 Ola Matre SM GUI 32:03.20



