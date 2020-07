Foreløpig vet vi lite om hvem Ingebrigtsen-brødrene skal løpe imot. Unntaket er Joshua Cheptegei som har gått ut med at han vil forsøke å sette verdensrekord på 5000 m. Den 23 år gamle uganderen satte verdensrekord på 5 km gateløp da han i februar løp på 12.51. Det skjedde nettopp i Monaco, og fyrstedømmet har nok lite imot å være heimsted for flere rekorder. Verdensrekorden på 5000 m er imidlertid så sterk som 12.37,35 og ble satt av Kenenisa Bekele helt tilbake i 2004.

For Henrik Ingebrigtsens skyld får vi håpe at ikke hele 5000 m-feltet løper ut i verdensrekordtempo. Det vil helt klart bli for fort for Henrik som har 13.15,38 som pers og 13.19,65 som årsbeste, satt under Boysen Memorial på Bislett.

Foreløpig er Jakob og Filip Ingebrigtsen de eneste som figurerer på 1500 m-lista i Monaco, men stevnet bruker å tiltrekke seg de fleste av verdens beste 1500 m-løpere. Banen i Monaco er kjent for å være svært rask, og en stor andel av de beste 1500 m-tidene i verden de seinere åra har kommet nettopp i Monaco. Skal Filip eller Jakob løpe under 3.30 i år, så er dette trolig deres beste mulighet.

5000 m for kvinner ser også ut til å bli veldig spennende. Der møtes nederlandske Sifan Hassan tyske Konstanze Klosterhalfen og regjerende verdensmester på distansen, Helen Obiri fra Kenya. På 1000 m skal Laura Muir måle krefter mot verdensmesteren på 800 m i fjor, Halimah Nakaayi fra Uganda. Verdens klart beste hinderløper de seinere åra, kenyanske Conseslus Kipruto er også klar for Monaco-stevnet.

Det blir spennende å se hvordan de ulike feltene fylles opp. Dette gjelder ikke minst på 1500 meteren der det hadde vært morsomt og sett et møte mellom to blad Ingebrigtsen, Timothy Cheruiyot og Marcin Lewandowski. Uansett skulle det bare være å sette av et par timer til god fredagsunderholdning 14. august.



Stjerner som er klare for stevnet i Monaco

• Yulimar Rojas (Triple Jump)

• Noah Lyles (200m)

• Sifan Hassan (5000m)

• Armand Duplantis (Pole Vault)

• Konstanze Klosterhalfen (5000m)

• Joshua Cheptegei (5000m)

• Pascal Martinot-Lagarde (110m H)

• Halimah Nakaayi (1000m)

• Laura Muir (1000m)

• Katarina Johnson-Thompson (High Jump)

• Hellen Obiri (5000m)

• Conseslus Kipruto (3000m SC)

• Jakob Ingebrigsten (1500m)

• Filip Ingebrigsten (1500m)

• Henrik Ingebrigsten (5000m)



Joshua Cheptegei ble verdensmester på 10 000 m i VM i Doha i fjor. Nå har han signalisert at han vil forsøke å sette verdensrekord på 5000 m under Diamond League-stevnet i Monaco. (Foto: Bjørn Johannessen)

