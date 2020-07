Vi vil oppdatere med flere bilder senere (søndag?) hvis alt går som forventet



Det ble nok en deltagerrekord for Blefjells Beste med 270 startende og ca 250 fullførende (foreløpig tall). Klart flest var det på de to lengste distansene med 107 og 100 startende, men det var også et 70-talls løpere på de korteste løypene. I alle løyper startet man puljevis 10 og 10 annethvert minutt.



Se også: 300 skal løpe Blefjells Beste til helgen, 125 på ultraløpet.



Løyperekord av Simen Westlund

Blefjells Beste var ikke helt på sitt beste i dag, med mye vind og våte krevende løyper. Likevel ble det ny solid løyperekord i ultraløypa på 57 kilometer av svenske Simen Hjalmar Westlund.

Den 36-årige svensken - som bor på Kongsberg og løper orientering for Bækkelagets SK - er mest kjent som o-løper, og prøvde så sent som i fjor å kvalifisere seg til det svenske VM-laget i orientering. Han har også rukket med minst fire ultraløp før dagens; Han løp Blefjelles Beste i 2016 (5. plass) og 2017 (2. plass), Stranda Fjord Trail Race i fjor (seier) og Norefjell Sky Ultra i fjor (seier).

I dag vant han sitt tredje ultraløp på rad, og mot sterkere motstand enn tidligere. Vinnertiden 5:23:41 er 21 minuttere raskere en Tobias Dahl Fenre's rekord fra i fjor. Fenre (34) som ble regtnet som favoritt på forhånd, forbedret seg til 5:36:43 og løp inn til en soleklar 2. plass





Tobias Dahl Fenre ble nummer to i år. (Foto: Bjørn Hauge)

Fredrik Askeland fra Siljan IL - vinneren av Lysefjorden Inn i fjor - løp inn til tredjeplass, men han var en halv time etter Fenre på 2. plass. Fire minutter bak Askeland kom den yngste deltageren på 57 km, Morten Antonsen fra Nes på Romerike. 19-åringen har nå byttet til Gjerdrum IL, og satser sterkest på skikarrieren, men som 17 og 18-åring løp han ultraløpet Romerikesåsen på langs med 8. plass i 2018 og 3. plass i fjor.



Menn 57 km (81 startet, xx fullførte): 1. Simen Hjalmar WÄSTLUND 1994 Bækkelaget SK Orientering 05:23:41 2. Tobias DAHL FENRE 1986 Siljan IL / Grenland Ultra Runners 05:36:43 3. Fredrik ASKELAND 1989 Dale fjelløpere/ GTI 06:05:08 4. Morten ANTONSEN 2001 Gjerdrum IL/ Team Romerike Ski 06:10:02 5. Sebastian Conrad HÅKANSSON 1989 Salomon 06:14:56 6. Mads BERGE 1989 Høydalsmo IL / Team Sportsmanden 06:17:44 7. Mathis Dahl FENRE 1990 06:31:42 8. Eivind SVELLINGEN 1984 BFG Bergen Løpeklubb 06:42:30 9. Marius ELVEDAL 1988 IK Hero 06:50:17 10. Martin Sebastian BRUSETH 1983 Romsdal randoneklubb 06:51:42 11. Mathias VARHAUGVIK BREIVIK 1997 Gossen Motbakkeløperklubb 06:59:55 12. Sindre WEYDAHL 1982 Båstad IL Ski 07:00:36 13. Irvin KILDE 1985 Gjerpen/Skagerrak 07:00:41 14. Sveinung AAS 1992 Haavind 07:17:01 15. Trygve Westrum SOLEM 1982 07:18:53 16. Luca RONCORONI 1973 07:21:34 17. Rune HANA 1984 07:23:03 18. Fredrik FJOSE 1981 Voss 07:25:43 19. Per Kristian SAASTAD 1970 07:28:38 20. Ola GRINDLAND 1990 Skanska 07:37:17

Sara-Rebekka Færø Linde forsvarte fjorårsseieren

Sara-Rebekka Færø Linde(38) fra Varegg Fleridrett forsvarte fjorårsseieren da hun løp inn til tiden 7:01:27. Det var 12 minutter bak fjorårstiden, men likevel med en seiersmargin på 36 minutter til Stine Holager - forårsvinneren på EcotrailOslo 80 km

I fjor vant Sara-Rebekka også Lysefjorden Inn og Stranda Fjord Trail Race, og er etter fire ultraløp ubeseiret.

Polske Aleksandra Narkowicz ble nummer tre på tiden 8:18:04 og Martha Teigen Varanes fra Teigen IL nummer fire på 8:35:11.





Sara-Rebekka forsvarte fjorårsseieren. Bildet er fra fjorårets løp. (Foto: Arrangøren)



Kvinner 57 km (26 startet, xx fullførte): 1. Sara-Rebekka FÆRØ LINDE 1982 Varegg fleridrett 07:01:27 2. Stine HOLAGER 1989 Team hvilepils 07:37:17 3. Aleksandra NARKOWICZ 1984 Salomon 08:18:04 4. Martha Teigen VARANES 1990 Ternen il 08:35:11 5. Mathilde ILEBREKKE 1988 08:42:34 6. Sidsel MOHN 1965 Bergkameratene Ski 09:03:55 7. Mari FINNERUD 1993 09:09:02 8. Ninette BANOUN 1964 Nordea / Romerike ultraløperklubb 09:57:56 9. Ida LINDKVIST 1990 10:11:33 10. Aud Inger TØRNES NAAS 1982 Kjosen IL 10:11:34



Seire til Anita Iversen Lilleskare og Espen Spro Johansen på 21 km

På forhånd var det knyttet litt spenning til om Henriette Albon fra Varegg kunne utfordre Anita Iversen Lilleskare fra BFG Bergen Løpeklubb på 21-kilometeren, men dette bergensoppgjøret virket avklart allerede på andre sjekkpunkt etter 46 minutter. Da ledet allerede Anita med 7 minutter, og selv om Henriette var litt nærmere underveis kom hun aldri i kontakt - og endte over 10 minutter etter Anita i mål.

Ny løyperekord ble det også. Tiden 2:02:25 var 20 sekunder bedre enn Heidi Pharo's sterke vinnertid i fjor.

På CP2 var Ingeborg Dahl fra Team XPND og Ranveig Hansen fra Marker OL sammen med Henriette, og selv om de tapte en del derfra kom de inn til 3. og 4. plass.





Anita Iversen Lilleskare satser friskt fra start i samme pulje som Jon Ilseng. Jon fikk "tjejdeng" denne gangen i for han uvant underlag. (Foto: Bjørn Hauge)



I herreklassen forsvarte Espen Spro Johansen fra Falkensten Frontrunners fjorårsseieren. For å klare det måtte ha løpe 6 minutter raskere for å holde unna for Ulrik Måbø fra Langesund Sykle- og Triathlonklubb.



Espen fikk en tidlig ledelse, som økte til fire minutter mot sjekkpunkt 3, men på neste sjekkpunkt etter ca 1:15 var de likt - de startet i samme startpulje. Derfra og inn var Espen litt sterkere og løp inn til seier på 1:53:14. Løyperekorden tilhører Henrik Schølberg, Tønsberg triathlonklubb, med tiden 2:50:16 fra 2016.





Espen Spro Johansen løper inn til seier, i år som i fjor. (Foto: Bjørn Hauge)





Ulrik Måbø kommer inn til klar 2. plass, bare 1:41 fra seier. (Foto: Bjørn Hauge)



Kvinner 21 km (47 startet/fullførte): 1. Anita IVERSEN LILLESKARE 1978 BFG Bergen Løpeklubb 02:02:25 2. Henriette ALBON 1991 Varegg 02:13:06 3. Ingeborg DAHL 1987 Team XPND 02:27:04 4. Ranveig HANSEN 1980 Marker orienteringslag 02:28:14 5. Ingvill Andrea RØED 1994 NTNUI 02:37:18 6. Mina LIE-VIK 2004 Team Lie 02:51:53 7. Borghild HILLESTAD 1980 Svett Uansett 02:59:03 8. Linda KRISTIANSEN 1975 02:59:09 9. Ingun JAHREN HORVLI 1965 Huldrehaugen fritidsklubb 03:04:21 10. Liv KNUDTZON 1975 KLM 03:08:54 Menn 21 km (53 startet/52 fullførte): 1. Espen SPRO JOHANSEN 1994 Falkensten Frontrunners 01:53:14 2. Ulrik MÅBØ 1997 Langesund sykle- og triathlonklubb 01:54:55 3. Øyvind BØTHUN 1984 Nordlysbyen sykkel 02:04:21 4. Mads BLOMFELDT 1975 Bøler IF Friidrett 02:04:32 5. Kristoffer LUND 1984 Underlia Ultrarunners 02:07:11 6. Terje SKREDE 1986 02:12:57 7. Lars-Kristian ERIKSEN 1983 Kongen Marina Løpeklubb 02:13:37 8. Mikkel TRØSTHEIM 1999 Flåværingen IL 02:15:07 9. Jon ILSENG 1970 Bøler IF Friidrett 02:16:46 10. Herman GROMSRUD 2003 Gjelleråsen IF 02:18:35





10 km vunnet av Julie Larsen og Jonas Galåen



Julie Larsen var klart raskest av jentene på 10 km. (Foto: Bjørn Hauge)





Jonas Galåen var klart raskest av hutta på 10 km. (Foto: Bjørn Hauge)



Kvinner (22 startet/fullførte): 1. Julie LARSEN 1999 Sarpsborg IL 00:53:01 2. Helena HOPE 1993 01:00:38 3. Eirin SØRLIE 1988 01:02:02 4. Cecilie Wærp HAUGE 1974 Kjelsås IL 01:04:00 5. Helene MALLASVIK 1963 Amalie i mitt hjerte 01:09:35 Menn (15 startet/13 fullførte): 1. Jonas GALÅEN 2003 00:42:53 2. Vetle Arder SKILDHEIM 2003 Tromsø skiklubb langrenn 00:46:02 3. Stian ELTON 1974 Gærningen skiklubb 00:47:05 4. Svein Harald ROBERG 1958 Flint 01:06:48 5. Svein SKOGEN 1952 01:24:20



Kaja Bækkevar og Jonas Iversen Lilleskare raskest i "Småtrolløypa"



De tre raskeste jentene på 6 km. Hanne Wærp Hauge i midten, Kaja Bekkevar (vinner) og Sofia Skaug (3. plass) på hver side. (Foto: Bjørn Hauge)





Jonas Iversen Lilleskare vant 6 km to minutter foran broren Andreas. (Foto: Bjørn Hauge)



Kvinner 6 km (8 deltagere): 1. Kaja BÆKKEVAR 2007 Gulset IL 00:41:52 2. Hanne Wærp HAUGE 2006 Nydalens skiklub 00:42:47 3. Sofia SKAUG 2007 Jardar 00:48:11 4. Emilie DANIELSEN 2004 Skrim håndball 00:55:27 5. Bjørg Marit SOLLIE 1961 IL Ivrig 00:55:52 Menn 6 km (7 deltagere): 1. Jonas Iversen LILLESKARE 2008 Fil Aks 77 00:30:09 2. Andreas Iversen LILLESKARE 2008 Fil Aks 77 00:32:07 3. Emil MALMGREN 2008 Konnerud IL 00:40:31 4. Joachim NYSVEEN 2006 00:47:49 5. Johan NYSVEEN 2002 00:48:17





ALLE RESULTATER



Blefjells Beste hjemmeside

Facebook



2019: Rekordstor Blefjells Beste var bra for de fleste

2018: Deltakerrekord og varmt i Blefjells Beste

2017: Glenn Tore Løland og Eilidh Raistick er Blefjells Beste

2016: Askild Vatnbakk Larsen og Trine Holmer-Hoven vant Blefjells Beste

2015: Jon Per Nygaard og Kristin Bruserud vant "Blefjells Beste"



Se også: Om norske ultraløp 2020

Påmeldingsstatus, nyheter, link til reportasjer mv