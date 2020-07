Løypa gikk langs det idylliske Tysdalsvatnet i Ryfylke - 5 km ut, vending og samme vei tilbake. Siden hovedveien nå er lagt i en 4,8 km lang tunnel er gamleveien fri for trafikk og slik sett velegna til løp.

Ifølge Einar Søndeland i Spirit Stavanger er også løypa flat og rask. Det ble satt så mange perser at Søndeland mener at løypa er raskere enn den som ble brukt i Forus Perseløp. Foreløpig er den imidlertid ikke kontrollmålt. Det skal gjøres i etterkant av Ingolf Dale, men Søndeland mener at de har sjekka så godt på forhånd at han føler seg trygg på at den er lang nok.

Rune Eie som er en av ildsjelene bak løpet, forteller til Kondis at han håper løpet skal bli et årlig arrangement.

– Det begynte med at vi arrangerte Adventsløp i denne løypa før jul i fjor. Da var det med 20 deltakere inklusive et barneløp. Med servering av grøt og kaffe etterpå ble det et veldig hyggelig arrangment. Nå ble det med enda litt flere løpere, men for oss er det viktigere at løpet oppleves positivt enn at det er veldig stort. Vi vil heller ha 200 enn 2000 deltakere, forteller Eie, og legger til at også parkeringskapasiteten setter begrensninger.

Vinner Håvard Lalit Øgland brukte nå 31.37, noe som var 2 sekunder bak 10 km-persen fra Brunssum Parelloop i Nederland i fjor.

Bare 1 sekunder bak fulgte Andreas Penne Nygård med 31.38. Nygård har vært aktiv syklist og er fersk som løper. Nå forbedra han tida fra Forus Perseløp med 18 sekunder.

Tredjemann langs Tysdalsvatnet var terrengultraspesialist, Tom Erik Halvorsen. Han vant Forus Perseløp på 31.28. Nå gikk det akkurat 20 sekunder seinere, noe han ikke var misfornøyd med. Etter løpet skrev han følgende på Facebook:

"Midtsommerløpet i vakre Ryfylke. Idyllisk og rask 10 km med rullende bakker langs Tysdalsvatnet (72 hm). Klarte en pallplass i et jevnt løp mot Håvard Øgland og Andreas Penne Nygård."

Sjøl om det var ei luke over 2 minutter ned til fjerdemann var det samla sett høyt nivå på deltakerne i Midtsommerløpet. 7 løp under 36 minutter og 14 av de 23 under 40 minutter. Dette til tross for at forholdene ikke var helt ideelle da det blåste en god del. Ingen kvinner stilte til start.





Disse tre skilte seg klart ut. Her drar Tom Erik Halvorsen foran Håvard Lalit Øglænd og Andreas Penne Nygård. I mål var Håvard nummer én, Andreas nummer to og Tom Erik nummer tre. (Foto: Spirit Friidrett)



1) Håvard Lalit Øglænd 31.37 2) Andreas Penne Nygård 31.38 3) Tom Erik Halvorsen 31.48 4) Rune Eie 34.15 5) Roy Arne Erland 34.34 6) Sindre Jørgensen 35.06 7) Trond Kenneth Kindervåg 35.35 8) Odd Einar Tveit 36.18 9) Eivind Fjelde 37.25 10) Svein Vadla 37.33 11) Arne André Vetrhus 37.38 12) Svein Magne Løvås 37.40 13) Asle Helleland 39.06 14) Tommy Thornes 39.23 15) Kenneth Barka 40.11 16) Andre Eie 41.09 17) Ragnar Aga 41.13 18) Harald Rosså 41.17 19) Thomas Andersen 41.28 20) Magne Fjetland 43.40 21) Steffen Thorsen 43.49 22) Gustav Fyljesvoll 46.53 23) Andreas Nice 50.33





Allestedsnærværende Einar Søndland var klar til å klokke løperne i mål. Her ser vi Svein Vadla løpe inn til 37.33. (Foto: Spirit Friidrett)



Reportasje med mange flere bilder hos Spirit Friidrett