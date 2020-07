I fjor var Timothy Cheriuyot klart bedre enn Jakob Ingebrigtsen, og det skal en god del til for å ta igjen et slikt forsprang. I år har de bare "møttes" en gang - da de løp 2000 m virtuelt under Impossible Games. Da løp Jakob på 4.50,01 og satte europeisk rekord, mens Timothy kom i mål på 5.03,05. Det var imidlertid ikke en konkurranse på like vilkår. Mens Jakob løp under fine forhold på Bislett og hadde god hjelp av både lyshare og harer, løp Timothy i tynnluft i Nairobi i både regn og vind. Haren løp også alt for fort på den første runden. Så antakelig sier dette løpet fint lite om styrkeforholdet mellom de to.

Dermed blir det desto mer spennende å se når de stiller bak samme startstrek på den rekordraske banen i Monaco fredag 14. august. Filip Ingebrigtsen kan også bli en hard utfordrer til både Jakob og Timothy, og etter hvert vil det nok også komme flere andre sterke navn på startlista.

På 5000 har Joshua Cheptegei gått ut med at han vil forsøke å sette verdensrekord på 5000 m. Er 23-åringen i form til å være i nærheten av Kenenisa Bekeles 12.37,35, bør nok ikke Henrik Ingebrigtsen forsøke å henge med. Nylig ble det imidlertid kjent at den europeiske rekordholderen på 5 km gateløp, Jimmy Gressier, stiller på 5 km. Franskmannen løp på 13.18 i et gateløp i Monaco i vinter, og med Henriks årsbeste på 13.19,65 fra Boysen Memorial i sommer kan vi få en spennende kamp om å bli beste europeer i feltet.

Vi kan også ta med at Karsen Warhold stiller til start på 400 m hekk. Han tok sjøl initiativ til å få på plass øvelsen, og forteller i et intervju med NRK at han drar til Monaco for å løpe virkelig fort.

Siden det ikke blir så mange stevner i år der verdens beste løpere møtes, så vil nok både Team Ingebrigtsen og de andre prøve å prikke inn storformen til stevnet i Monaco. Skal det settes perser eller (inter)nasjonale rekorder, er det stedet å gjøre det. Brødrene Ingebrigtsen har dratt på sitt sedvanlige sommertreningsopphold i St. Moritz for å finpusse formen.



Under 5000 meteren i Monaco møter Henrik Ingebrigtsen både Joshua Cheptegei som har verdensrekorden på 5 km gateløp, og Jimmy Gressier som har Europa-rekorden. (Foto: Bjørn Johannessen)