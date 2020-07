Therese Falk vant også førsteetappen og leder dermed klart sammenlagt. Arvid Haugen var nummer to bak Fred Andersen på første etappe, men Andersen ser ikke ut til å ha kommet i mål på andreetappen, så dermed er også Haugen klar ener i sammendraget.

To kvinner og fem menn tok seg til mål i den lange løypa på 56 km. Vinnerne løp på 5 timer og 2 minutter, noe som gir ei km-tid på 5.24. Med tanke på at de hadde 65 km i beina fra dagen i forveien pluss tre lange etapper til å tenke på, får det sies å være fort, ikke minst av Therese Falk som var 3 sekunder foran herrevinneren i mål. Til sammen skal det løpes ca. 300 km på fem dager. Det er også et kort alternativ i Bømlo Ultrafestival - med 150 km på fem dager. To kvinner og tre menn løp nå 28 km, og her var Elisabet Esperø og Bjørn Kjetil Sørvik først i mål med 2.39,42 og 2.06.32.



Reportasje fra førsteetappen i Bømlo Ultrafestival

Therese Falk vant også andreetappen og leder klart i sammendraget. Arvid Haugen ligger på andreplass i herreklassen. (Foto: arrangøren)



Resultat dag 2 Rolfsnes 56 km Kvinner 1 Therese Falk 5.02.02 2 Jeanette Vika 6.04.00 Menn 1 Arvid Haugen 5.02.05 2 Peter Tubaas 5.58.47 3 Magnus Thorrud 6.04.00 4 Ole Erik Flatin 6.04.00 5 Terje Lyngstad 7.47.42 28 km Kvinner 1 Elisabet Esperø 2.39.42 2 Anne Britt Bringedal 3.26.46 Menn 1 Bjørn Ketil Sørvik 2.06.32 2 Bjørn Håvard Bjørklund 2.39.42 3 Geir Dybdahl 2.39.42

​ Torbjørn Hammersland og Terje Lyngstad er i gang med andreetappen i solfylt, men kjølig vær. (Foto: arrangøren)