Distansene i det andre løpet i Nybrottkarusellen 2020 var en kontrollmålt 10 km og ei kortløype på 1,3 km. Klart flest løp det lange alternativet, og mange benytta anledningen til å sikre seg ei god 10 km-tid.

Torhild Dybwad Mathiesen som i fjor var best i Norge i klasse 50-54 år med 38.51 fra Hytteplanmila, løp nå enda noen sekunder fortere. Vinnertida i Nybrottkarusellen ble 38.46, noe som gir henne en klar topplassering på årets statistikk. Det holdt også til å slå de yngre løperne i Nybrottkarusellen. Nest best ble Mari Riseth Guin på 39.15.

Torhilds sønn, Sander Dybwad Mathiesen, ble nummer to av alle mennene. Sander er bare 16 år og løp på 33.58. Både han og mora løper for Osloklubben SK Vidar, men Torhild kommer fra Lånke, og nå passa det bra å legge et løp inn i ferien på heimplassen. Det resulterte altså i to klasseseire og en totalseier.

Raskest blant mennene var Hennig Offigstad fra Bratsberg som løp på 32.29.

Også på herresida var det mange veteraner som utmerka seg. Bjørn Ivar Hage vant klasse 75-79 år på 47.04. Det er bare 2.17 bak klasserekorden til Kjell Jonhagen. 55-59-årsklassen var også imponerende med fem av fem løpere under 40 minutter. Johan Venseth vant på 36.46.

I klasse 45-49 år ble det seier til Knut Venseth - på gode 34.24 til tross for at det er Knuts siste år i denne klassen.

Bare 8 løpere valgte å springe kortløypa på 1,3 km. Her merker vi oss sterk løping av Vebjørn Prigge som vant 11-12-årsklassen på 4.33.

Det var i alt 43 som løp 10 kilometeren, og 5 av dem var kvinner. Nesten to tredjedeler av milløperne kom i mål på ei tid under 40 minutter.





Bjørn Ivar Hage i aksjon under et av løpa i Nybrottkarusellen i 2010. Nå vant han 75-årsklassen på 47.04. (Foto: Olav Vikvang)



RESULTAT 2. LØPET I NYBROTTKARUSELLEN 22.7.2020 DISTANSE 10 KM Kvinner 15 - 19 år: 1. Mia Skjerve Markabygda IL 43:20 Kvinner 20 - 39 år: 1. Mari Riseth Guin Frol IL 39:15 2. Malin Sandnes Nilsen Svorkmo NOI 43:38 Kvinner veteran 45 - 49 år: 1. Ellen Kvalheim Stjørdal FIK 41:20 Kvinner veteran 50 - 54 år: 1. Torhild Dybwad Mathiesen Sportsklubben Vidar 38:46 Menn 15 - 19 år: 1. Sander Dybwad Mathiesen Sportsklubben Vidar 33:58 2. Sigurd Egeland Valseth Verdal FIK 34:19 3. Lars Svorkdal Svorkmo NOI 34:31 4. Stian Rønning Lånke IL 43:10 5. Stian Kjelstad-Hanssen Stjørdal FIK 46:54 Menn 20 - 39 år: 1. Henning Offigstad Bratsberg IL 32:29 2. Stian Valstad Berg Egen 34:43 3. Per Anders Føll Fjellørnen IL 34:51 4. Odd Even Fossen Stjørdal FIK 35:03 5. Trond Sliper Bratsberg IL 36:17 6. Kenneth Skjerve Markabygda IL 37:22 7. John Gunnar Dybvad Lånke IL 37:31 8. Kjell Einar Skaret Markabygda IL 37:36 9. Lasse Leine Markabygda IL 37:36 10. Ivar Rødde Hegra Sparebank 39:46 11. Thomas Skjerve Markabygda IL 40:30 12. Thomas Hegstad Leirset Verdal IL 47:15 13. Jørgen Vik Småland Egen 48:42 Menn veteran 40 - 44 år: 1. Rune Moen Lånke IL 38:55 2. Arild Moen Lånke IL 39:05 3. Oddvar Rønning Lånke IL 39:37 4. Ove Lereggen Stjørdal FIK 43:52 Menn veteran 45 - 49 år: 1. Knut Venseth Markabygda IL 34:24 2. Espen Egeland Valseth Verdal FIK 36:29 3. Bjørn Ståle Eikrem Skogn IL 39:42 4. Bjørn Hanssen Stjørdal FIK 44:38 5. Trond Ringen Stjørdal FIK 46:09 Menn veteran 50 - 54 år: 1. Rune Holmen Strindheim IL 39:14 Menn veteran 55 - 59 år: 1. Johan Venseth Markabygda IL 36:46 2. Håkon Kyllo IL Dalebrand 37:43 3. Johan Henrik Lundbo Strindheim IL 37:53 4. Rolf Hernes IL Dalebrand 38:27 5. Morten Sørtømme Hovin IL 39:08 Menn veteran 60 - 64 år: 1. Bård Roll Nidelv IL 42:51 Menn veteran 65 - 69 år: 1. Even Løkken Strindheim IL 42:10 Menn veteran 70 - 74 år: 1. Torbjørn Rolseth Forra IL 01:04:39 Menn veteran 75 - 79 år: 1. Bjørn Ivar Hage Stjørdal FIK 47:04 2. Hagbart Vebostad Strindheim IL 58:42 DISTANSE 1,3 KM Kvinner 15 - 99 år kort: 1. Sigrid Lovise Ringen Stjørdal FIK 05:27 2. Viktoriya Khromova Lånke IL 06:03 3. Liv Mari Moflag Levanger Kommune 08:07 Gutter 11 - 12 år kort: 1. Vebjørn Prigge Nybrott IL 04:33 2. Sander Rønning Lånke IL 05:51 Gutter 13 - 14 år kort: 1. Matteus Fossum Skogn IL 04:18 Menn 15 - 99 år kort: 1. Arne Ramdal Ramdal Skog & Utmark 06:33 2. Ivar Nilssen Lånke IL 07:02