Tekst og foto: Geir Harald Aase



O-løperen Håvard Krey Hansen fra Senja spurtbeseiret hjemmehåpet Mats Olav Pedersen. Senja-løperens brede bakgrunn, med både orientering, skimo og fjelløping under beltet kom til god nytte i det varierte terrenget.

– Kanonbra trasé, konstaterte vinneren på sin Strava-profil.

Det ble løpt rekordraskt i Terrengløpet ved foten av Lyngsalpene i Lakselvbukt. Samtlige på seierspallen, inkludert bronsevinneren Thomas Philip Kolstrøm, slettet den gamle løyperekorden, trass i tunge forhold. Flere dager med tett regn hadde gjort myrpartiene ekstra tunge.

– Det var som å løpe i en vannseng, ble det stønnet i målområdet

– Det begynt å nappe bak i lårene da jeg skulle spurte. Tre dager med konkurranser ble akkurat litt for mye, og jeg måtte slippe. Enda en dag med en o-løper på toppen av pallen, sukket en slukøret Mats Olav Pedersen.

Mats Olav Pedersen kan likevel glede seg over sammenlagtseier i USK-trippelen, etter å ha løpt 10 raske kilometer på mandag og motbakkeløpet Hompan Opp tirsdag. Pedersen brukte til sammen 1.38.07 på de tre løpene. Han slo Kent Hugo Norheim, som i år har gjort et kjempeløft på asfalten, og nå er like god til fjells som på flat mark.

– Men myr er ikke noe for meg. Det har jeg ikke kropp for, mente Norheim, som måtte slippe tettrioen i Terrengløpet over det lange myrpartiet.

Josefvatn-løperen Tina Klaussen vant både Terrengløpet og USK-trippelen sammenlagt. Den samlede trippeltiden hennes er rekordrask.





Eskil Gover (t.v.) og Kim-Andre Johnsen fullførte begge USK-trippelen for første gang. Etter vel gjennomført oppdrag var de både våte og fornøyde.



Resultater Terrengløpet Menn 1 Håvard Krey Hansen 44:12 Løyperekord! 2 Mats Olav Pedersen 44:18 3 Thomas Philip Kolstrøm 45:00 4 Kent Hugo Norheim 45:53 5 Ruben Johnsen 50:16 6 Jonas Andersen 51:56 7 Willi Georgsen 54:52 8 Daniel Johansen 55:02 9 Geir Harald Aase 58:07 10 Odd-Arild Knustad 01:02:38 11 Pål-Are Andersen 01:03:14 12 Geir-Espen Hansen 01:07:20 13 Eskil Gover 01:11:02 14 Kim Andre Johnsen 01:14:24 15 Per-Helge Engen 01:15:23 Kvinner 1 Tina Klaussen 01:07:29 2 Marte Pedersen 01:10:23 3 Synne Martinussen 01:15:28



Sammenlagtresultater USK-trippelen

USK-trippelen: 10 km Hompan Opp Terrengløpet Totaltid Menn 1 Mats Olav Pedersen 35:35 18:14 44:18:00 01:38:07 2 Kent Hugo Norheim 36:54 18:24 45:53:00 01:41:11 3 Thomas Philip Kolstrøm 38:36 18:44 45:00:00 01:42:20 4 Ruben Johnsen 41:11 20:34 50:16:00 01:52:01 5 Geir Harald Aase 37:51 22:59 58:07:00 01:58:57 6 Willi Georgsen 41:19 23:04 54:42:00 01:59:16 7 Odd-Arild Knustad 47:29 25:34 01:02:38 02:15:41 8 Børge Haakonsen 45:27 22:49 01:16:08 02:24:24 Løp alle løpa tirsdag! 9 Torgeir Andreassen 45:27 25:07 01:16:09 02:26:43 Løp alle løpa tirsdag! 10 Eskil Gover 57:33 30:22 01:11:02 02:38:57 11 Kim-Andre Johnsen 57:34 30:09 01:14:24 02:42:07 Kvinner 1 Tina Klaussen 52:15 26:05 01:07:29 02:24:20 Ny rekord! 2 Marte Pedersen 52:51 28:39 01:10:23 02:29:19



Glade og våte var også vinnerne av USK-trippelen, Tina Klausen og Mats Olav Pedersen.



