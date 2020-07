Kilian Jornets 60 km lange fjelltur med forsering av 7500 høydemeter er nok ikke å anbefale for for stort flere enn han sjøl. Eggene og veggene er bratte, og risikoen er helt klart til stede, sjøl for meget erfarne fjellfolk. Et fall på feil plass kan fort bli fatalt.

Kilian benytta en godværsdag til turen sin. Den varte i 20 timer og 45 minutter inkludert litt sykkeltransport i starten. Han var som vanlig lett utstyrt, og næringsinntaket bestod av 15 geler og vann. Siden det var hans første tur i området, visste han ikke helt hva ferden ville by på, sjøl om han hadde studert kartet på forhånd.

– Det var aldri altfor vanskelig, men den første delen besto av mye fersk snø. Det vanskeligste var nok at jeg noen ganger tok feil, og måtte klatre ned igjen for å fortsette på den beste ruten, fortalte han til Nettavisen etterpå. På sin egen Facebook-side var rapporten som følger:





I tillegg til å sykle, løpe, orientere og klatre, filma også Kilian Jornet underveis, og nå har han lagt ut denne videoen fra turen på Youtube. For folk med høydeskrekk er det trolig en tøff nok opplevelse å se den:







Her er kartet som viser ruta til Kilian Jornet. GPS-en fikk ikke med seg den siste nedstigningen på det som var en rundtur: