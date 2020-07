Start- og mål for #sløyfrasisme-segmentet under bruene.

Løypa er formet som en sløyfe med start og mål på gangstien under Nybrua/Glombrua, går over Gamlebrua, tilbake over Nybrua, rundt Kommunehuset Folkvang og Restvoldjordet.



Du blir automatisk registrert i aksjonen ved å gå/løpe sløyfa ved hjelp av Strava-appen på mobilen eller laste opp turen til treningsappen fra en GPS-klokke. Strava-segment



Alternativt kan du kommentere at du har deltatt på facebook-arrangementet. Hele løypa vil også bli merket - med sløyfer selvsagt - fra lørdag 1. august.



Løypa er 2,24 km og er formet som en sløfe knytt sammen av bruene over Glomma.

Ved å delta viser du at du også ønsker et rasismefritt samfunn, og mens du løper, går, sykler eller triller rundt sløyfa reflekterer du kanskje rundt hvordan akkurat DU kan handle i hverdagen? Hvordan du kan gjøre en forskjell, være inkluderende og synliggjøre dine holdninger?



Tiden spiller ingen rolle i dette løpet, men alle som deltar er med i trekningen 1. september av to gavekort á kr 500 fra Sport1 Elverum. Ett trekkes blant Strava-deltakerne og ett blant Facebook-deltakerne.



Gamlebrua.

Omtale også i Østlendingen (krever innlogging):

Dette Strava-segmentet i Elverum har et spesielt budskap: – Håper flest mulig vil delta