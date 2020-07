Larvik Kyststien Trail Ultra ble arrangert for tredje gang lørdag 25. juli. Årets utgave kunne heldigvis gjennomføres i en virtuell utgave der deltagerne var selvhjulpne, og valgte starttid selv. Kyststien Trail Ultra som er ca 55 km langt startet på Helgeroa og fulgte hele kyststien og fjordstien via Stavern og Larvik til mål på Gon Camping. I mål ventet arrangør Kjetil Falkenberg med medaljer.





Slik ser det ut langs store deler av Kyststien. (Arrangørfoto)

Dødt løp

Vegard Furulund (41) fra Nanset Triathlon og Odd Ivar Solvold (51) fra Runer Tri var helt suverene og løp over en time raskere enn tidligere løyperekord. Kameratene startet med en halvtime mellomrom, hadde ingen kontroll på hverandres fart, og endre likevel med tilnærmet dødt løp; 3:58:18 og 3:58:53. De kalte det dødt løp.





De tre raskeste herreløperne. Anders Gjelstad Torbjørnsen sittende, Odd Ivar som intervjues av Østlands-Posten i midten, og vinneren Vegard Furulund til høyre. (Arrangørfoto)

Det er rutinerte løpere som kjempet om seieren. Vegard Furulund har blant annet vunner Farris Ultra to år på rad i 2015 og 2016, og ble nummer 8 i fjorårets Norseman, mens Solvold har betydelig mer ultraløpserfaring enn kameraten med blant annet 6 plass på Ecotrail Oslo 80 km i fjor.

Til Østlands-Posten sier Vegard og Odd Ivar blant annet:

– Jeg har trent og trener en del langs kyststien. Normalt sett i et roligere tempo enn i dag. Dette var et fint løp og temperaturen var passe underveis, ikke så trykkende varmt. Det er kupert og steinete, det er sandstrand, grus, litt asfalt, og noe fjell. Her var det litt av alt. Den største utfordringen for meg var å holde det gående så lenge, i hele 50 kilometer. Det var krevende. Dessuten bommet jeg litt på løypa noen steder, beskriver Vegard Furulund.



Vegard underveis i løypa. (Arrangørfoto)

– Jeg løper på hobbybasis, dette er rein livsglede. Jeg har hatt litt forkjærlighet for å løpe langt, av og til 80–90 kilometer. Men denne drøye 50 kilometeren er en vrien distanse, litt lenger enn maraton og vanskelig å finne det rette tempoet. Kyststien er veldig fin, men teknisk og krevende. Vi traff godt på været, totalt sett en fantastisk dag dette her, skryter Odd Ivar Solvold.



Odd Ivar får medalje av en svært ung medaljeutdeler. (Arrangørfoto)





Anders Gjelstad Torbjørnsen ble nummer tre. (Arrangørfoto)



Eivor Stølen vat kvinneklassen

Kvinneklassen ble vunnet av Eivor Stølen som løp i KPMG-gruppa. Tiden ble akkurat under 6 timer - med 17 sekunders margin. En annen kvinne som fullførte var Guro Skjeggerud fra Tromsø, landslagsløper på 100 km og 24-timers. Hun ble skadet i 2017, hanglet gjennom noen løp i 2018 og ble deretter operert. Nå er hun på vei tilbake, og dette var første fullførte ultraløp på to år - en stor seier selv om tiden ikke er representativ for hennes egentlige kapasitet.





Eivor i godt selskap. (Arrangørfoto)





Guro Skjeggerud sammen med to mannlige konkurrenter. (Arrangørfoto)



Nytt løp neste år

Arrangørene Pernilla Josefsson og Kjetil Falkenberg var fornøyd med arrangementet slik det utviklet seg. - Vi satser på å arrangere neste år også, sier Kjetil Falkenberg.

