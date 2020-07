Inger Haugland fullførte 13-dagersturen Saga-ruta på 56 timer

- Det var aldri intensjonen å gjøre Saga så raskt som mulig. Min intensjon var å få en bra opplevelse, sier ultraløper Inger Haugland fra Folldal som er en av arrangørene bak Rondane 100 om tre uker, et løp hun også skal delta i selv.

Inger Haugland







Alder: 42 år

Hjemsted: Folldal

Bosted: Folldal/Nittedal (flytter tilbake til Nittedal denne høsten, etter et år i Folldal)

Yrke: Jobber i politiet

Familie: Gift med Erik, to barn



Idrettslige meritter: Vant Dobbelttraveren i 2018, kom på andreplass på BlackRiverRun i fjor, deltok i NM både i terrengultra og i 24-timers - 6. plass på begge



Målsetting: Løper for endorfiner, naturopplevelser og solide utfordringer - har ingen overordna målsettinger



Favorittløp: Som medarrangør av Salomon Rondane 100 krysser jeg fingrene for et vellykket første arrangement, og at SR100 dermed vil toppe lista over mine favorittløp.