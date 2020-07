Oslofjorden Rundt ble arrangert i 2014 og 2015 med henholdsvis 25 og 30 deltagere, og i 2015 fikk løpet stor oppmerksomhet gjennom NRK-serien "Ultraløperne". Disse tre programmene gjorde løpet smått legendarisk, så da påmeldingen for et år siden åpnet for et nytt løp i 2020, ble løpet raskt fulltegnet.

De tre nrk-episodene kan ses her: "Ultraløperne" - NRK-serie om tre løpere i Oslofjorden Rundt​

Når et maraton ikke er nok De spyr, gråter og ler seg gjennom fire maraton i strekk. Frode, Marit og Leif gir alt når de forsøker å gjennomføre Oslofjorden Rundt – et ultraløp på 175 kilometer. Posted by NRK Livsstil on 19. november 2015



Frode Lein - som vant løpet i 2015 - var en av de tre hovedrolleinnehaverne i NRK-serien "Ultraløperne". De andre var Marit Imset og Leif Abrahamsen, alle fra Romerike Ultraløperklubb som har en tredel av deltagerne (35) i årets utgave. (Foto: Tomas Pinås)



Korrigerte løyper

Målgang i 2014 og 2015 var i Horten, men med en ekstrasløyfe i Drammen blir det nå målgang i Holmestrand der arrangøren har tilgang til garderober, nærhet til jernbane mv. - og slik at distanse er mer tilpasset 50 og 100 miles.



100-milesløypa i Garmin Connect 161,45 km, 2673 høydemeter

50-milesløypa 79,14 km, 1643 høydemeter



Løpet starter utenfor jernbanestasjonen i Moss. Målgang 50 miles vil være på Lysaker, ved inngangen til parken på Sollerudstranda. Målgang 100 miles vil være ved Hagemann i Holmestrand.



100 deltagere og mange spennende navn på startlista

På startlista finner vi mange sterke ultraløpere av de som foretrekker flatt underlag framfor terrengultra. Blant annet stiller Simen Holvik fra GTI Friidrett på 100 miles og Håkon Urdal fra Rygge IL på 50 miles i herreklassen mens Henriette Brynthe fra Romerike Ultraløperklubb og Mari Mauland fra Spirit Stavanger er blant deltagerne i kvinneklassen på 100 miles.



Se hele startlista lenger ned.





Simen Holvik må regnes som favoritt i dette løpet som blir en oppkjøring til Spartathlon senere i år. Bildet er fra fjorårets Lysefjorden Rundt. (Foto: Arrangøren) I en melding til oss skriver Simen: - Jeg er nettopp ferdig med tre ukers ferie med mye kaker og øl. Ikke klar, men blir godt å komme i gang med neste fase. Dette løpet blir kickoff for treningsbolken mot Spartathlon.





Vi holder en Rogalandsløper som favoritt også i kvinneklassen. Mari Mauland, som vi her ser under Bislett 24-timers i fjor er mest bekymret for om hun finner fram. I en melding til oss skriver hun: - Jeg skal være med, men er veldig nervøs. Ser for meg at jeg løper meg vill og må bruke mye tid på å finne veien. Kommer litt forskjellig info fra arrangøren om hvorvidt løypa er merket eller ikke. Så målet er bare å fullføre.





Joda Mari, det blir merket... Her er Kristian Jahre i aksjon for noen dager siden (Foto: Tomas Pinås)

Han var Norges beste:



Jon Harald Berge "Stibolten" vinner Kristins Runde (81 km) for 2. gang i 2009. (Foto: Olav Engen)

Interessant start er det også på Jon Harald Berge (51) som for 10 år siden var Norges beste ultraløper på herresiden med blant annet 255,764 km på 24-timers, et resultat bare Bjørn Tore Taranger har slått (2 ganger med 257,606 som norsk rekord) og lenger enn Holviks superløp i fjor (253,140 km) . Drammenseren løp også inn til to 7. plasser i VM 24-timers og 3. plass i legendariske Spartathlon. Hva Jon Harald er god for nå? Aner ikke - men vi er litt spent.



Oslofjorden Rundt arrangerte treningstur i "kvart løype" 19. oktober i fjor. Der dar vi blant annet kjensel på Even Nedberg og Line Caliscaner lengst til venstre, og Jon Harald Berge og Kristian Jahre lengst til høyre. (Foto: Tomas Pinås)



30 timer

Løperne på begge distanser starter klokken 08:00 lørdag morgen, og på 100 miles har de 30 timer til rådighet. Dette er sperretidene underveis:

Passering Son: 10.30

Passering Åklungen: 14.00

Passering Ingierstrand bad: 17.30

Passering / målgang Lysaker: 23.00

Passering Asker: 02.00

Passering Drammen: 07.00

Passering Sande: 11.00

Målgang Holmestrand: 14.00



Da er det bare for arrangørene Kristian Jahre og Thomas Pinås å krysse fingrene og håpe på greit løpsvær og et vellykket arrangement ellers. De har om lag 20 frivillige til å hjelpe seg med arrangementet, som er betydelig oppgradert fra tidligere utgaver. Her er duoen etter målgang på Blefjells Beste (57km) i fjor.

Oslofjorden Rundt 2021

Påmeldingen til neste års Oslofjorden Rundt 7. august har åpnet. Det blir 100 startplasser da også, og påmelding må skje før 7. august i år. Dersom interessen er for liten blir det ikke løp, da blir påmeldingsavgift refundert.



- Løperne må ville ha dette løpet, hvis ikke er det for mye arbeid og ingen grunn til å arrangere, sier Tomas Pinås til kondis.no.



Deltagerne i årets Oslofjorden Rundt:

100 miles kvinner (22 deltagere): Cecilie Longva Igesund 100 Miles Romerike ultraløperklubb Christine Berger 100 Miles Edna Brun 100 Miles Henriette Brynthe 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Hilde Ackenhausen 100 Miles Team Coop/Spiridon Ida Furnes Breivik 100 Miles Ingrid Lid (løper ikke) 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Janne Kvisvik 100 Miles Jeanette Vika 100 Miles Holmestrand Ultraløperklubb Lena-Britt Johansen 100 Miles Lofoten ultraløperklubb Line Caliskaner 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Line Yang Stousland 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Mari Mauland 100 Miles Spirit Stavanger Friidrett Marit Imset 100 Miles Romerike ultraløperklubb Merete Tellevik 100 Miles Øystese IL Monika Kransvik 100 Miles Lofoten ultraløperklubb Rakel Erla Sævarsdottir 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Rakel Hagen 100 Miles Lofoten ultraløperklubb Sofiia Granheim 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Tone Øksenvåg 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Tonje Reier-Nilsen 100 Miles Wenche Johnsen 100 Miles Lofoten Ultraløperklubb 100 miles menn (56 deltagere): Arild Johansen 100 Miles Midtlivskrise I Lycra Axel Klafstad 100 Miles Christian Duus 100 Miles Daniel Salvesen 100 Miles Romerike Ultraløperklubb/Gjerstad IL Eirik Totland Pettersen 100 Miles 2150 Kondisjonsidrettslag Erik Skahjem 100 Miles Asker skiklubb Erik Østerholt 100 Miles Forrest Gump Running Club Erlend B Jenssen 100 Miles Veien Tilbake Even Nedberg 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Frank Tony Jacobsen 100 Miles Early Birds Fredrik Bjørnstad 100 Miles Fredrik Zachariassen 100 Miles Frode Jordahl 100 Miles Husvik ultra Graham Brownlie 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Gøran Rasmussen-Åland 100 Miles Lofoten ultraløperklubb Hans Petter Fuglerud 100 Miles SK Kraft Harald Bjerke 100 Miles Romerike ultraløperklubb Heine Petersen 100 Miles Henning Brøvig Hanssen 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Henrik Gunnerød 100 Miles Drammen politiidrettslag Jan Magnus Brevik 100 Miles Rye Sp.kl Johan Sander «Makaso» Alvheim 100 Miles Romerike Ultraløperklubb John Aslak Bø 100 Miles Löplabbet Sandvika John F. Jahre 100 Miles Tjøme Løpeklubb Jon Asphjell 100 Miles Romerike ultraløperklubb Jon Brunvoll 100 Miles Team Flopp / Fjellgeitene / Varegg Jon Harald Berge 100 Miles Stall Pinsle Jostein Langeland 100 Miles Jørgen Sletvold Tellefsen 100 Miles Hell Ultraløpeklubb Jørgen Strand 100 Miles Kasper Kristoffersen 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Knut Ivar Paalsrud 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Lars Erik Gylland 100 Miles Hell Ultraløperklubb Leif Theodor Moen 100 Miles Team Flopp Marius Slettingdalen 100 Miles Romerike Ultraløperklubb/ Color Line Marius Thovsland 100 Miles Orange Mud Mark Ballegaard 100 Miles Jernlungerne Mats Frank 100 Miles Romerike ultraløperklubb Mirsad Pandzic 100 Miles Nikolai Marken 100 Miles Romerike ultraløperklubb Oddbjørn Aamodt 100 Miles Bryne Triatlonklubb Peter Lange 100 Miles Peter Laskowski 100 Miles Romerike ultraløperklubb Pål Thoresen 100 Miles Treungen IL Roy Støle 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Simen Holvik 100 Miles GTI Friidrett Steinar Moen 100 Miles Team Flopp / Fjellgeitene Stian Heimsvik 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Sverre Johannes Larsen 100 Miles Thomas Kjos Bakke 100 Miles DPI Thomas Norder 100 Miles Thomas Willy Lindgren 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Tobias Hansen 100 Miles Tom Johannessen 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Yann Skyllingstad 100 Miles Skagerrak sportsklubb Øystein Jack Næss 100 Miles Romerike Ultraløperklubb 50 miles kvinner (7 deltagere): Anita Kråkemo 50 Miles Romerike Ultraløperklubb Bente Mjøs 50 Miles Romerike ultraløperklubb Heidi Spada 50 Miles Brannfjell Oslo Helen Roald 50 Miles Berghem Ultraløperklubb Karolina Viktorsson 50 Miles Merete Rimestad Riekeles 50 Miles Ragnhild Audestad 50 Miles Romerike ultraløperklubb 100 miles menn (15 deltagere): Alexander Solum 50 Miles Nøtterø Rønners Andreas Wåle 50 Miles Romerike Ultraløperklubb Arve Snildal 50 Miles Audun Mo 50 Miles Oslofjord Triatlon Håkon Urdal 50 Miles Rygge IL / Sportsmanden Kjell Tidemann 50 Miles SkiLøperne Kristoffer Stensrud 50 Miles Lasse Storgaard 50 Miles Romerike Ultraløperklubb Magnus Aabech 50 Miles DKP Earlybirds Oddgeir Lium 50 Miles Fornebu Runners Ronny Starheim 50 Miles Ruben Røsler 50 Miles Haugerud IF Stian Gjone 50 Miles Romerike Ultraløperklubb Tony Keshtjella 50 Miles DARDAN EAGLE Vile Horg 50 Miles Gneist