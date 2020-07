I Norge skulle NM halvmaraton vært innlagt i Oslo Maraton og gått 19. september. Oslo Maraton er som kjent gjort om til virtuelt løp, mens det ennå gjenstår å se hva som vil skje med NM halvmaraton. Det ryktes at det vil bli arrangert, men muligens på en annen dato slik at det ikke kolliderer med bane-NM som går i Bergen samme helg som Oslo Maraton skulle ha gått. En mulig arena er en kortere rundløype på Fornebu, men det gjenstår å se hva konklusjonen blir. Foreløpig står NM halvmaraton oppført 19. september i Oslo på Friidrettsforbundets hovedterminliste.



I Sverige valgte de å tenke kreativt for å få til et svensk mesterskap på halvmaraton. I en 3,9 km lang rundløype på racerbanen på Anderstorp stilte 18 kvinner og 40 menn til start i to separate felt. Store deler av den svenske eliten var samla - til tross for heller ufyselig vær med frisk vind, noen regnbyger og bare 13 varmegrader. Vel, lav sommertemperatur er jo bare en fordel når det skal løpes langt og fort.

Lykkelig herrevinner

I herreklassen var det et felt på sju mann som var samla til evigunge Mustafa Mohamed satte inn et rykk etter ca. 14 km. To mann måtte slippe, men de resterende ble ikke spredt før Samuel Russom satte inn et nytt rykk et par km før mål. Han kom løs og vant på 1.03.47, noe som var en forbedring av persen satt i København i fjor høst med 2 og et halvt minutt.



– Dette var mitt første SM-gull, og jeg er veldig lykkelig, fortalte Russom til Kondis etter løpet. Russom er fremdeles eritreisk statsborger, men har bodd lenge nok i Sverige til å kunne stille i svenske mesterskap. Han konkurrerer meget flittig i sitt nye heimland.



– Distansene jeg satser på er 3000 m, 5000 m, 10000 m, halvmaraton og maraton, forteller han. Tidligere i sommer løp han 10 000 m på 28.57,1 i et sololøp i frisk vind. Så seint som i fjor klarte han ikke å løpe 5000 m under 15 minutter, og med så rask framgang er det stor sjanse for at toppen ennå ikke er nådd.



Mennene på de tre neste plassene i SM har også afrikansk bakgrunn. Sølvet gikk til Samuel Tsegay som har så sterk pers som 59.21 og sølv fra VM halvmaraton. Mustafa Mohamed sikra seg nok en SM-medalje ved å bli nummer tre. Adanhom Abraha, som deltok i maratonløpet i VM i Doha i fjor, ble nummer fire, og Mikael Ekvall kom på femteplass med 1.04.36. Snittalderen for de fem første er på 35 år, så det var godt voksne karer som dominerte.

Rutinert av Charlotta Fougberg

Også Charlotta Fougberg har mye erfaring, og hun har rukket å fylle 35 år. Tidligere var det 3000 m hinder som var hoveddistansen, og hun har sølv fra EM og seks SM-gull på hinder. De seinere åra har hun satsa mer på lengre løp, og hun har løpt så fort som 2.29.40 og 1.11.58 på maraton og halvmaraton.



Slik sett var hun et stykke bak persen med 1.16.51 i løpet på den forblåste motorsportbanen. Men for Charlotte var dette et taktisk løp der hun lå godt innpakka i feltet til hun stakk ifra ca. 3 km før mål. Bare 15 år yngre Linnea Sennström hang sånn noenlunde med og ble nummer to med 1.17.07 etter å ha gjort svært mye av drajobben. Charlotte Andersson tok bronsen med 1.17.20. I alt sju løp kvinner under 1.20.





Samuel Russom (midten) tok gullet, mens sølvet gikk til Samuel Tsegay (til venstre) og bronsen til Mustafa Mohamed. (Foto: Sofie Petersson)



Resultater SM halvmaraton 2020

Kvinner 1. Charlotta Fougberg 1985 Ullevi FK 01:16:51 2. Linnéa Sennström 2000 Hässelby SK 01:17:07 3. Charlotte Andersson 1985 IFK Umeå 01:17:20 4. Johanna Bäcklund 1985 Runacademy IF 01:17:23 5. Liduina van Sitteren 1989 Örebro AIK 01:17:46 6. Sara Svensk 1989 Terrible Tuesdays TC 01:18:05 7. Sara Trané 1985 Fredrikshofs FIF 01:19:51 8. Malin Strand 1993 Sävedalens AIK 01:20:03 9. Johanna Larsson 1993 Örgryte IS 01:20:15 10. Anna Bjurman 1988 IS Göta 01:20:17 11. Liselott Hellsten 1986 Hemlingby LK 01:21:17 12. Jenny Johannesson 1976 Mullsjö SOK 01:21:51 13. Hanna Kumlin 1992 Örgryte IS 01:22:09 14. Michelle Schnellbacher 1985 SOK Knallen 01:22:14 15. Jenny Rutström 1977 Öbacka LK 01:22:40 16. Emy Thorén 1995 Solvikingarna 01:23:03 DNF Louise Wiker 1979 Hässelby SK DNF Louise Ringström 1989 Spårvägens FK Menn 1. Samuel Russom 1991 IS Göta 01:03:47 2. Samuel Tsegay 1988 Hälle IF 01:03:52 3. Mustafa Mohamed 1979 Hälle IF 01:03:59 4. Adhanom Abraha 1977 Eskilstuna FI 01:04:24 5. Mikael Ekvall 1989 Strömstad LK 01:04:36 6. Archie Casteel 1996 Spårvägens FK 01:04:50 7. Otto Kingstedt 1994 Huddinge AIS 01:04:59 8. Linus Rosdal 1992 IK Akele 01:05:45 9. Kristofer Låås 1992 Fredrikshofs FIF 01:06:20 10. Niklas Jonsson 1992 Hammarby IF 01:07:08 11. Anders Grahl 1987 Hälle IF 01:07:44 12. Martin Nilsson 1995 IFK Umeå 01:07:53 13. Oscar Carlsson 1991 Hälle IF 01:08:10 14. Klas Johansson 1980 Vegan Runners IK 01:08:14 15. Linus Hultegård 1990 Sävedalens AIK 01:08:30 16. Robert Alexandersson 1990 Hälle IF 01:08:49 17. Anton Gustafsson 1992 Axa SC 01:10:27 18. Anders Österlund 1973 Västerås SOK 01:11:03 19. Richard Bäckström 1981 Hälle IF 01:11:36 20. Olof Simann 1995 Majornas IK 01:11:37 21. Ted Armgren 1988 Dalasjö IK Framåt 01:11:42 22. Niklas Wassberg 1991 IF Göta Karlstad 01:11:45 23. Maximilian Ueda 1993 Spårvägens FK 01:12:14 24. David Hartman 1981 Björnstorps IF 01:12:28 25. Daniel Ekholm 1981 IS Göta 01:13:00 26. Gert Tuinstra 1990 Sävedalens AIK 01:13:16 27. Johannes Bogren 1979 Majornas IK 01:13:18 28. Nils Wetterberg 1990 IS Göta 01:13:20 29. Axel Smith 1986 Björnstorps IF 01:13:21 30. Fredrik Klingberg 1983 IFK Halmstad 01:13:24 31. Christoffer Hiding 1985 Fredrikshofs FIF 01:13:24 32. Erik Olofsson 1979 IF Mantra Sport 01:13:25 33. Joakim Thelin 1987 Upsala IF 01:13:33 34. Erik Kasselstrand 1987 Björnstorps IF 01:13:34 35. Jonas Nilsson 1992 Örebro AIK 01:13:39 36. Nuray Yassin 1981 Hälle IF 01:16:35 DNF Lukas Mårtensson 1998 Högby IF DNF Nils Hammaräng Grip 1998 Högby IF DNF Oscar Claesson 1995 IK Hakarpspojkarna DNF Anders Bergman 1988 Hälle IF