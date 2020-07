Det er det internasjonale friidrettsforbundet, World Athletics, som har kommet med nye skoregler. Reglene om hvor tjukke sko en kan bruke, trer i kraft 1. desember, og det vil få praktiske konsekvenser for alle som deltar i baneløp og liker å løpe med godt dempa sko.

Fra før var det lov å bruke sko med opptil 40 mm tjukk såle, og både Vaporfly Next% og Alphafly sneik seg under den grensa. For piggsko var den gamle maksimumsgrensa for såletjukkelse 30 mm, så også slik sett er dette en innstramming.

Overgangen til å måtte klare seg med sko som har maks 25 mm tjukk såle, blir likevel klart størst for de som har løpt i voluminøse sko uten pigger. Antakelig vil den nye regelen føre til at flere vil gå tilbake til å løpe i piggsko igjen, men det kan også tenkes at den oppblomstringa vi har sett i baneløpdeltakelsen det siste året, vil avta ved at flere heller velge å stille i gateløp. Der vil det fremdeles være lov å bruke sko med inntil 40 mm tjukk såle.

Så får vi tro at regelen ikke blir handheva så strengt at det blir forbudt å bruke "tjukke sko" i gateløp som har start/og eller mål på bane. Det ville sett litt komisk ut om løperne måtte stoppe og skifte til tynnere sko like før de løp inn på stadion i for eksempel Knarvikmila eller Göteborgsvarvet. Men hva med f.eks. Stadionmila i Kristiansand, som for en stor del er et mosjonsløp på bane?





Antakelig vil det bli lov å løpe med tjukk såle i gateløp der en del av løpet foregår på bane som f.eks. i Göteborgsvarvet. Vanskeligere er det å vite om de ny skoreglene vil gjelde for mosjonsløp som i sin helhet foregår på bane. (Foto: Runar Gilberg)





På banedistanser kortere enn 800 m er maksimal såletjukkelse satt til 20 mm, og det er også en regel om maks 25 mm tjukk såle i terrengløp. Om det siste også gjelder bakkeløp og ultraløp som foregår i World Athletics-regi, er ikke presisert, men det vil være rart om en ikke kan løpe for eksempel VM i terrengultra med godt dempa sko.

Det er også kommet inn et krav om de skoene en bruker, skal være rimelig tilgjengelig for alle. Kommunikasjonsrådgiver i Friidrettsforbundet, Morten Olsen, forklarer dette kravet slik i et innlegg på Facebook:

"Det generelle kravet om at skoen i rimelig grad er tilgjengelig for alle gjelder for alle sko, både i gateløp og på bane. Dette kravet vil kunne slå forskjellig ut for ulike skomodeller, og vil kunne endre seg over tid. Hvorvidt dette kravet er oppfylt, må i første omgang vurderes av utøveren, som har ansvar for å benytte sko og annet utstyr i henhold til regelverket, og i andre omgang av dommerne på det aktuelle stevnet. I praksis betyr dette at sko som har en tykkelse på sålen som ikke overstiger 40 mm, likevel ikke kan benyttes, verken i gateløp eller på bane, fordi skoen ikke i rimelig grad er tilgjengelig for alle."

Hva det betyr at skoen er "rimelig tilgjengelig", synes likevel noe uklart. Både Nike Vaporfly og Nike Alphafly har blitt sluppet i så små mengder på markedet at de i praksis har vært utilgjengelige for de aller fleste. Om det betyr at det blir forbudt å løpe med dem i gateløpskonkurranser etter 1. desember, gjenstår å se.





Skoregler som vil gjelde fra og med 1. desember:







Det gjenstår å se om de som skal delta i f.eks. VM i terrengultra må forholde seg til de nye terrengsko-reglene om maks 25 mm såletjukkelse. (Foto: Sylvia Nordskar)





Les mer om de nye skoreglene hos Norsk Friidrett