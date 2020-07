World Athletics vil ha et møte med organisasjonskomiteen for Paris-OL i nær framtid og legge fram forslaget. Planen er at hver av de fire personene på laget løper to etapper hver slik at det til sammen løpes 20 km fordelt på åtte etapper. Med andre ord vil det for deltakerne bli viktig å fordele kreftene på en bra måte mellom de to etappene.

Presidenten i World Athletics, Sebastian Coe, er en pådriver for nyvinningen.

– Min kjærlighet til friidretten begynte med terrengløp. Da jeg begynte i min første friidrettsklubb, Hallamshire Harriers, var klubbens president Joe Williams som hadde deltatt i det siste terrengløpet i OL i Paris i 1924. Det ville være av stor symbolsk betydning å få denne vidunderlige disiplinen på plass igjen et århundre seinere, slik at nye generasjoner kan bli glade i den ærefulle utfordringen det er å løpe i terrenget, uttaler Sebastian Coe til World Atheletics.

Andre mener at terrengløp heller burde vært tatt inn som en del av vinter-OL, både fordi terrengsesongen i store deler av verden er om vinteren og fordi terrengløpinga da ville slippe å konkurrere med de andre løpsøvelsene i OL. Det ville også kunnet bidra til å gjøre vinter-OL til et mer globalt mesterskap.

Den løsningen virker imidlertid til å være valgt bort, og forutsatt at terrengstafetten plasseres til slutt, etter baneløpene, vil forhåpentligvis mange av de beste løperne stille. Ifølge forslaget skal 15 nasjoner få være med, og det vil nok gjøre det vanskelig for et lite land som Norge å få plass. Men klarte Norge å mobilisere for eksempel to Ingebrigtsen-brødre pluss Karoline Bjerkeli Grøvdal og Therese Johaug, så ville det ikke være alt for mange land som hadde fire like sterke løpere. Om fire år kan også noen av de unge norske stortalentene ha utvikla seg så mye at de kan utfordre de godt etablerte.

Men første gjenstår det å se om terrengløp virkelig kommer på OL-programmet - og at OL og andre store mesterskap igjen blir gjennomført.



Les mer om forslaget hos World Athletics





Kanskje kan det være en fin måte for Therese Johaug å avslutte den olympiske karrieren sin på - med terrengstafett for Norge i OL i Paris i 2024? Eller vil det være noen av jentene som jakter bak, som innen den tid vil ha blitt så sterke at de kan stikke av med en plass på laget? (Foto: Sylvain Cavatz)