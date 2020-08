Arne og Knut Kvalheim var spydspissene for norsk mellom- og langdistanseløping på slutten av 1960-tallet og hele 1970-tallet, og gjorde seg bemerket både i hjemlandet og i verdensfriidretten. De satte til sammen 14 norske rekorder på distansene 1500 m, en engelsk mil, 5000 m og 10 000 m. I 45 år, fra 1967 til 2012, var minst en norsk rekord på bane i hendene til brødrene Kvalheim. I anledning av brødrenes 75- og 70-årsdager arrangerer Idrettsklubben Tjalve løpsfest på Bislett lørdag 26. september.

Kvalheimmila 5 km og 10 km

Kvalheimmila er et «mosjonsløp på bane», hvor mosjonister og friidrettsutøvere samles under flomlysene på vårt nasjonalstadion Bislett til persebonaza på 5 km og 10 km. Løpet er Oslos flateste og jevneste mosjonsløp, da hele løpet gjennomføres på friidrettsbanen. Stadion rigges med skjerm for passeringstid, fartsfylt musikk, publikumstelt i bane 8-5 med matservering og drikkestasjoner.

- Kvalheimmila arrangeres i Arnes og Knuts bilde. De har begge fremhevet viktigheten av løping som en folkeaktivitet for alle, samtidig som de har gjort seg bemerket på og utenfor banen i elitefriidretten, sier sportslig leder i IK Tjalve, John Ertzgaard.

Mer informasjon om arrangementet finner du på kvalheimmila.no.

Profiler på og utenfor banen

Eldstemann Arne og yngstemann Knut ble begge trent av trenerlegenden Arne Nytrø, og begge studerte ved University of Oregon hvor storheten Bill Bowerman, med-gründer i Nike, var deres trener.

Til sammen har Arne og Knut 23 individuelle NM-gull på bane i tillegg til en drøss andre medaljer, også på stafett og i terrengløp. De har vunnet kongepokalen én gang hver, Arne for NM-seirene på 1500 m og 5000 m i 1969, Knut for NM-seieren på 10 000 m i 1978.

De 14 norske rekordene hadde varierende levetid. Rekorden som levde kortest var Arnes 13.28,48 på 5000m som han satte i Stockholm 9. juni 1974. Bare 17 dager senere kom Knut og rappet rekorden da han løp 13.20,54 i Helsinki. Den mest seiglivede rekorden var Knuts 3.56,2 på en engelsk mil som manglet 17 dager på å bli 38 år gammel, da Henrik Ingebrigtsen løp 3.54,28 i London 14. juli 2012.

Etter endt karriere har de fortsatt å engasjere seg for friidretten og Tjalve. Knut først og fremst som trener, han trente klubbens mellom- og langdistanseløpere helt fram til 2019. Arne har vært i styre i Tjalve, i årene fra 1989-92 også som styreleder, og er fremdeles leder av valgkomiteen i klubben. I tillegg har de hatt en rekke andre verv i friidretten.

Bok om brødrene

Til høsten publiseres også Thor Gotaas’ bok «Brødrene Kvalheim – to løperliv», som blir spennende lesing om Arne, Knut og løpingens historie på denne tiden. Boken blir i salg på Kvalheimmila.

Personlige rekorder

Knut Kvalheim Distanse Tid (Plass) Sted Dato 1500 m 3.38,1 (5) Oslo/Bislett 30.06.1976 Mile 3.56,2 (1) Oslo/Bislett 31.07.1974 3000 m 7.42,4 (4) Oslo/Bislett 04.07.1974 5000 m 13.20,54 (1) Helsinki, FIN 26.06.1974 10 000 m 27.41,26 (9) Praha, TCH 29.08.1978 3000 m h 8.25,2 (2) Västerås, SWE 28.06.1974 Arne Kvalheim Distanse Tid (Plass) Sted Dato 800 m 1.48,7 (1) Oslo/Bislett 20.06.1967 1500 m 3.38,5 (1) Oslo/Bislett 28.08.1968 Mile 3.56,4 (1) Eugene, OR 06.06.1971 3000 m 7.44,8 (6) Oslo/Bislett 04.07.1974 5000 m 13.26,4 (3) Oslo/Bislett 30.07.1974 10 000 m 28.47,0 (2) Oslo/Bislett 09.07.1974



