Østmarka OK leverte et bra arrangement, noe aderledes enn et vanlig HL pga Covid-19 restriksjoner. Løypene var lagt i skogen mellom Gjelleråsen, SNØ, Stovner og E6 Et krevende terreng som førte til at det var få løpere som kom bomfritt gjennom sine løyper,

Dagens vinnere var Eira Skaarer Wiklund, Nydalen i D14, Ingeborg Roll Mosland, Oppsal i D15, Vida Helland-Hansen, Tyrving i D16, Even Lien, Gjø-Vard i H14, Kristoffer Strømdal Wik, Freidig i H15 og Alfred Bjørnerød, OK Moss i H16.

Hovedløpet

Resultater



D14, 3 170 m:

1) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 30.50,

2) Astrid Ytterbø, Asker Skiklubb, 36.43,

3) Marte Hox Brynildsen, Fredrikstad SK, 37.35,

4) Iselin Høivold, Kongsberg OL, 38.42,

5) Hanne Wærp Hauge, Nydalens SK, 38.53,

6) Nora Halvorsen, Freidig, 39.22.

D15, 4 020 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 38.00,

2) Anna Taksdal, Ganddal IL, 39.36,

3) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 41.52,

4) Marie Scheele, Nydalens SK, 42.42,

5) Ragnhild Øfsthus Gravir, Asker Skiklubb, 44.11,

6) Mari Aarseth, Nydalens SK, 45.44.

D16, 4 940 m:

1) Vida Helland-Hansen, Tyrving IL, 47.08,

2) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 47.38,

3) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 49.05,

4) Ingvild Gustafsson, Kongsberg OL, 49.27,

5) Linnea Holst, Tyrving IL, 49.41,

6) Inga Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 49.45.

H14, 3 620 m:

1) Even Lien, Gjø-Vard OL, 33.32,

2) Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 34.22,

3) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 35.19,

4) Jone Valdal, Sandnes IL (Rogaland), 36.18,

5) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 36.19,

6) Per Noah Sommerhein, Nydalens SK, 37.04.

H15, 4 360 m:

1) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 36.27,

2) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 36.53,

3) Gabriel Gjone, Sandefjord OK, 38.43,

4) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 42.42,

5) Tristan Halvorsen, Freidig, 43.50,

6) Magnus Alstad, Frol IL, 45.22.

H16, 5 320 m:

1) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 40.10,

2) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 43.25,

3) Christian Fredrik Borg, IL Koll, 44.50,

4) Ask Olaussen, Oppsal Orientering, 45.36,

5) Lars Lien, Gjø-Vard OL, 46.30,

6) Herman Lien Backstrøm, Halden SK, 48.41.

D14-16C, 2 940 m:

1) Ragnhild Blom-Hagen, Fossum IF, 38.19,

2) Marielle Michelsen, Fossum IF, 43.11,

3) Madeleine Aaslund Jenack, Gjø-Vard OL, 44.11,

4) Live Grønnevet, IL Gular, 46.56,

5) Idun Hekland, IL Gular, 48.27,

6) Vilde Haslekås Solheim, IF Trauma, 56.03.

H14-16C, 2 940 m:

1) Arne Jacob Nystrøm Olsen, Stavanger Orienteringsklubb, 26.38,

2) Jakob Gagnum Tonby, IL Koll, 29.10,

3) Isak Fagerland, Sturla, IF, 31.27,

4) Håvard Rekve Lian, IL Koll, 33.36,

5) Einar Østvold, Heming Orientering, 1.02.27.