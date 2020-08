Meråker Mountain Challenge ble lørdag 1. august arrangert for 9. gang, og primus motor Hallgeir Martin Lundemo har allerede startet med planleggingen av neste års 10-årsjubileum. Han var litt skuffet over deltagelsen (11 løpere) på den lengste distansen denne gangen, mens desto mer fornøyd med 79 løpere på 21-kilometeren. Når vi tar med maraton (24) og 8 km (4) var det 118 deltagere totalt, én mer enn i fjor.

Det var flotte løpsforhold, og nesten ikke snø i terrenget. Det siste var nesten litt overraskende - for i følge HallgeirMartin var mer snø i juni enn noe år siden istiden.



John Marius Hegseth har denne resultatrekka siste fem år: 3. 2. 9. 1. 1. (Arrangørfoto)

Ny Hegseth-seier

John Marius Hegseth (31) fra IL Varden vant ultraløypa i Meråker Mountain Challende i år som i fjor, og med solid margin til alle konkurrentene. Begge årene løp han en god del raskere enn da han ble nummer 9 i NM terrengulta i samme løype under bedre forhold. Han fullførte også i 2015 (3. plass) og 2016 (2. plass), og er en av de som kjenner denne løypa aller best.

Allerede på første sjekkpunkt var ledelsen til Fredrik Moen - som ble nummer to - 8 minutter, og på andre sjekkpunkt var det en halvtime til nærmeste konkurrent. Dermed var det bare løpere i de kortere løypene han så inn mot mål og seier på 8:37:26.

Fire av løperne i topp 5 i år var blant de fem første også i fjor. Hegseth vant begge årene, Tor-Arne Hetland var på 3. plass begge årene og Torgeir Kruke på 5. plass begge årene. Fredrik Moen, som ble nummer to i fjor ble i år nummer fire.





Pallen i herreklassen med Tor-Arne Hetland, John Marius Hegseth og Simon Utseth Sandvåg. (Arrangørfoto)

Menn 70 km (10 deltagere:) 1. John Marius HEGSETH 5 IL Varden 08:41:25 2. Simon Utseth SANDVÅG 4 NTNUI 09:45:16 3. Tor-Arne HETLAND 10 Byåsen IL 10:17:11 4. Fredrik MOEN 2 IL Varden 10:23:46 5. Torgeir KRUKE 7 Hell Ultraløperklubb 10:46:24 6. Sonny BOLIN 9 Dalebrand, IL 10:46:24

Kjersti satte løyperekord og slo alle herreløperne

På maratondistansen - som følger samme rute som 70 km de siste 35 kilometer - ble det satt en imponerende løyperekord av Kjersti Kvistad Dengerud fra Steinkjer Skiklubb med 5:18:58. Det er bare 46 sekunder bak herrerekorden som Ola Lindström satte i fjor.

22-åringen er tidligere o-løper, men satser nå mest på skiskyting. Hun har både Junior-NM medaljer +VM-sølv i stafett. Hun behersker åpenbart også lange løp i tungt trønderterreng. Ikke bare vant hun kvinneklassen overlegent, hun satte også alle herreløperne på plass.





Fornøyd vinner. (Arrangørfoto)

- Dette er min lengste konkurranse hittil, har aldri konkurrert i noe lignende. Men, jeg er veldig glad i å trene i fjellet, så det var derfor jeg meldte meg på, sier Kjersti til kondis.no etter løpet og legger til: - Det frister definitivt med gjentagelse.

- Jeg løp halve løpet sammen med pappaen min, Atle, og etter at vi delte oss så jeg ryggen til Rune (Dybwad) lenger fram. Det var selvfølgelig gøy å ta igjen han når jeg også kjente at jeg hadde mer å gi på slutten, sier Kjersti.

I mål var hun drøyt 3 minutter foran herrevinneren, mens pappa Atle var distansert med 21 minutter.

Kvinner 42 km (6 deltagere): 1. Kjersti Kvistad DENGERUD 209 Steinkjer skiklubb 05:18:58 2. Anita EIDEM 213 Byåsen IL 06:56:01 3. Margot LYNUM 212 Byåsen IL 06:57:26 4. Lillian RISBERG GJEMSE 205 IL Varden Meråker 07:29:04 5. Charlotte HESSEVIK 206 07:59:16



Rune Dybvad vant herrenes 42 kilometer

Rune Dybvad fra Hell Ultraløperklubb ledet herreklassen hele løpet, med Atle Dengerud fra Steinkjer OK noen minutter bak. Etter 4 timers løping på sjekkpunkt 2 var differansen i følge trackeren 4 minutter, men derfra og inn tapte Atle nye 17 minutter, men kunne i stedet glede seg over datterens gode løp.

Disse løperne var disse i en klasse for seg med en times margin til resten av konkurrentene.

Menn 42 km (18 deltagere): 1. Rune DYBWAD 221 Hell Ultraløperklubb 05:22:11 2. Atle DENGERUD 210 Steinkjer orienteringsklubb 05:39:32 3. Håkon ISHOEL 216 Oppdal IL 06:35:20 4. Martin Håvi ØDELIEN 203 06:44:27 5. Tiago CARNEIRO 222 06:56:33 6. Vemund HØEGH-LARSEN 214 07:05:20 7. Dirk PREUßNER 224 Lauffreunde Nüne 07:09:53 8. Bård Inge SINGSTAD 211 Brattørkaia sykkel 07:11:16 9. Ola MIKKELSEN 201 07:23:04 10. Per VESTERBUKT 219 Hattfjelldal IL 07:43:13







Løperne i konkurranseklassen 21 km venter på start ved Angeltjønnhytta. (Arrangørfoto)

Silje Nyborg og Tobias Alstad vant 21 km

21-kilometeren har både konkurranseklasser og vandrerklasse, der henholdsvis 31 og 48 løpere deltok, vandrerne med fleksistart. Akkurat som for 70 kilometer medfører veien til starpunktet at deltagerne må fraktes i båt. Deltagerne i langløypa fraktes over innsjøen Feren, mens 21-kilometerdeltagerne fraktes over Fjergen på vei til start ved Angeltjønnhytta. Løypa tilsvarer siste 21 km for de to lengre distansene.

I kvinneklassen var det jevnt med fire løpere innenfor 6,5 minutt, med Silje Nyborg fra Markabygda IL på førsteplass. I herreklassen ble det overlegen seier til Tobias Alstad Frol IL på 1:46:32, over 17 minutter foran nærmeste konkurrent.

Kvinner 21 km (12 deltagere i konkurranseklassen): 1. Silje NYBORG 316 Markabygda IL 02:49:57 2. Anne Mette HØEGH-LARSEN 330 02:51:22 3. Mia MOSSIGE 318 IL Varden Meråker 02:53:52 4. Marianne LANGØYGARD 350 Frol IL 02:56:37 5. Solveig VASSENDEN 384 Stjørdals-Blink, IL 03:09:27

Menn 21 km (19 deltagere i konkurranseklassen): 1. Tobias ALSTAD 307 Frol IL 01:46:32 2. Anders LUNDLI 290 02:03:03 3. Stefan SAGEN 322 IL Varden 02:08:40 4. Hermann LEITHE 329 Frol IL 02:09:44 5. Jonas LEREGGEN 334 Stjørdals-Blink, IL 02:14:13



Det var også 49 deltagere på 21 km i "vandrerklassen"



