Møkster Ultra ble lørdag 1. august arrangert for niende gang, i flott og varmt sommervær, og med 3-4 ganger så mange deltagere som det er innbyggere (65) på den 140 mål lille øya i havgapet sørvest for Bergen.

I tillegg til den tradisjonelle maratondistansen arrangeres verdens eneste (?) nautiske maraton (4,2 sjømil=7,815 km) og de siste årene også ultraløp på 1,5 maraton - altså 63,3 km. Øya er liten, så løypa følger alt som er av veier og litt til for å skrape sammen en runde på 4,2 km som maratonløperne må løpe 10 ganger og ultraløperne 15 ganger.

I fjor ble det satt solid ny deltagerrekord med 162 løpere i konkurranseklassene + barneløp. I år var det enda flere, med imponerende 177 deltagere (170 fullførte) i konkurranseklassene + et stort barneløp rundt på arenaen.

Starten på ultraløpet med Therese Falk i frisk utgangsposisjon. (Bilde fra Malin Frøyen Bergset facebookside)

Suveren løyperekord av Therese Falk på ultradistansen

I fjor vant Therese Falk fra Romerike Ultraløperklubb og Bjørn Tore Taranger fra BFG Bergen Løpeklubb maraton på Møkster. I år løp begge ultradistansen, og vant som forventet.

For Therese ble det både suveren seier og suveren løyperekord. Annbjørg Haga - som vant i 2018 og 2019 - perset solid denne gangen, men måtte se seg slått med over en time av landslagsløperen. Med 5:31:02 var hun bare 17 minutter etter herrevinner Bjørn Tore Taranger.



Vi ble imponert også av løpet til Malin Bergset. Etter Oslotrippelen i fjor - "hennes livs løp" - skrev avisa Ytre Sogn: - 52-åringen frå Høyanger har medfødd ryggmarksbrokk, har vore gjennom 25 operasjonar i rygg, hofter og leggar, og lever med svulst i ryggen.





Pallen i kvinneklassen med Annbjørg Haga, Therese Falk og Malin Bergset. (Bilde fra Malin Frøyen Bergset facebookside)

Bjørn Tore startet hardt, og hadde fart de første rundene til å slå løyperekorden han satte på 4:49:01 i 2017. Men, han fikk problemer med krampe underveis, og på runde 8-13 løp andremann Fred Andersen raskest av de to. Splittidene røper at 24-timerskongen hadde en tung dag i varmen med stadig høyere rundetider, men på vanlig Taranger-vis fikk han samlet seg til en bra avslutning og seier med 14 minutter.



Bjørn Tore skriver på facebook:

- Løp til krampen tar deg sa de!! Testet grundig og anbefales kun for de med medfødt trassighet! Gull e gull! Reiste til Møkster - fikk kramper - vant Møkster ultra - reiste hjem igjen! Det er menneskene på Møkster som gjør opplevelsen fullkommen, magisk og elskverdig. Rørt på ekte blir jeg av dere. TUSEN TAKK



Krampe! (Bilde fra Tarangers facebookside)

Resultater ultra 63,3 km:

Kvinner ultra 63,3 km (4 deltagere): 1 1003 Therese Falk 5:31:02.0 2 1004 Annbjørg Haga 6:52:02.0 3 1002 Malin Bergset 7:10:09.0 4 1100 Liv B Jegteberg Lystad 7:17:21.0 Herrer ultra 63,3 km (6 deltagere): 1 1007 Bjørn Tore Kronen Taranger 5:14:25.0 2 1001 Fred Andersen 5:28:37.0 3 1006 Stig Rasmussen 6:24:41.0 4 1008 Peter Tubaas 6:28:17.0 5 1039 Janos Kozma 7:12:57.0 6 1005 Terje Lyngstad 7:57:00.0



Andreas Torsvik satte løyperekord på maraton

Andreas Torsvik klarte det Taranger ikke klarte i fjor, å slå Håvard Austevolls maratonrekord (2:49:42) fra 2015. Med tiden 2:46:34 imponerte Andreas stort i det varme været, og altså inn til ny rekord med litt over tre minutters margin.

Kvinneklassen ble vunnet av Anne-Lill Larsen fra Mandal på 4:05:53, hele 15 minutter foran nærmeste konkurrent.





Andreas Torsvik imponerte med ny løyperekord. Bildet er fra Sommerkarusellen i Bergen for noen år siden (Foto: Jan Ringheim)

Resultater maraton:

Kvinner maraton (11 deltagere/10 fullførte): 1 1043 Anne-Lill Larsen 4:07:53.0 2 1099 Gunn Cecilie Ringdal 4:22:25.0 3 1060 Cecilie Sælen 4:25:14.0 4 1048 Mai Nguyen-Ones 4:28:04.0 5 1068 Malene Øen 4:28:20.0 6 1096 Karianne Watne 4:30:15.0 7 1036 Beate Jåsund 4:38:45.0 8 1057 May Britt Soldal 4:41:26.0 9 1069 Eline Øidvin 4:47:29.0 10 1044 Grete Håvåg Lothe 5:17:29.0 Herrer maraton (36 deltagere/33 fullførte): 1 1063 Andreas Torsvik 2:46:34.0 2 1024 Pål Folkvord 3:09:07.0 3 1042 Håkon Landro 3:17:47.0 4 1051 Tore Nymark 3:21:05.0 5 1012 Ole Austevoll 3:23:11.0 6 1053 Vegard Rivenes 3:24:49.0 7 1032 Bjørn Heradstveit 3:25:33.0 8 1037 Tore Klanderud 3:26:05.0 9 1050 Roger Nyhammer 3:37:31.0 10 1017 Kjell Ove Breivik 3:41:44.0





Fra starten på Nautisk maraton. (Foto: Verena Midthun)

120 deltagere på Nautisk maraton

Andreas Kjærevik fra BFG Bergen Løpeklubb var raskest av alle på den unike distansen "Nautisk maraton" - som altså er 4,2 nautiske mil eller 7,815 km. Med tiden 28:32 var han nesten to minutter foran Christer Sælen på 2. plass.

I kvinneklassen ble det overlegen seier til Målfrid Hermansen Valdersnes, også hun fra BFG Bergen Løpeklubb, på tiden 32:08.

Vinnerne debuterte begge i Sunnfjord Ultra for tre uker siden og kvitterte ut seier begge to, så kanskje ikke rart de valgte en litt kortere distanse nå. Anders skal dessuten løpe Preikestolen trailrun førskommende lørdag.



Anders som villsau på Møkster. (Foto: Verena Midthun)

Anders på facebook: - Imponert over premien på Møkster maraton! Kjekt å føle seg som ein villsau på beite i havgapet!! Flott arrangement på ei perle av ei øy!!

Resultater Nautisk maraton:

Kvinner nautisk maraton 7,815 km (51 deltagere): 1 113 Målfrid Hermansen Valdersnes 32:08.0 2 186 Andrine Østervold 35:33.0 3 170 Verena Stegelvik Midthun 39:42.0 4 914 Linda Børnes 40:26.0 5 134 Synne Landro 41:06.0 6 181 Ingvild Møgster Tokvam 41:11.0 7 919 Anna Schuller 41:58.0 8 45 Henrikke Drange 42:15.0 9 164 Kjersti Solbu 42:26.0 10 178 Hilde Christine Søvik Killingrød 43:24.0 Herrer nautisk maraton 7,815 km (55 deltagere/52 fullførte): 1 124 Anders Kjærevik 28:32.0 2 175 Christer Sælen 30:21.0 3 934 Henrik Sandvik 32:06.0 4 87 Dawid Franek 32:39.0 5 133 Sander Landro 32:44.0 6 915 Tormod Løvold 33:46.0 7 183 Eilif Villanger 34:48.0 8 112 Odin Henrikssen 35:56.0 9 149 Martin Oen 37:40.0 10 936 Daniel Edvardsen 37:42.0 Jenter nautisk maraton 7,815 km (7 deltagere): 1 912 Tuva Klepsvik Sæle 45:39.0 2 194 Tomine Humborstad 47:33.0 3 910 Liv Anna Skaar Litsheim 51:40.0 Gutter nautisk maraton 7,815 km (7 deltagere): 1 917 Nicolai Aase 43:17.0 2 193 Nino Herfindal Bembo 44:31.0 3 196 Viljar Fonneland Jørgensen 45:41.0



