Oslofjorden Rundt ble arrangert for tredje gang denne helgen med start i Moss lørdag kl 08 på morgenen. For de som skulle løpe 100 miles (161 km) var tidslimit søndag kl 14, altså 30 timer senere. 19 løpere klarte tidsfristen, noen måtte gi seg på andre halvdel mens atter andre ga seg halvveis og fikk godtkjent 50 miles resultat.



På 50 miles fullførte 34 av de 42 startende i det som ble en meget varm affære, og totalt kom da 53 av 64 startende til mål på en av distansene. Det var 100 påmeldte, men med et helt år fra påmelding til løp er det ikke overraskende at det ble mange forfall.

- Mine umiddelbare tanker at dette var et løp som det var utrolig gøy å arrangere. Mye jobb, javel. Men, du verden så mange flotte, positive og herlige løpere vi har fått være sammen med det siste halvannet døgnet, sier Kristian Jahre i Holmestrand Ultraløperklubb, som sammen med Tomas Pinås og Martin Fiskum har hatt hovedansvar for ultraløpet..





Fra en av supportstasjonene på første 50 miles. Fantastsk vær, men kanskje for varmt til ultraløping (Foto: Tomas Pinås)



Favorittseire til Mari og Simen

Halvveis på 100-milesløpet, ved passering 50-milesmålet på Lysaker, så det ut til å gå mot en soleklar og forventet seier til Simen Holvik fra GTI Friidrett. 43-åringen fra Hundvåg ved Stavanger passerte 50 miles på 7:32, smilte og la i vei på andre halvdel.





Simen - lett antrukket - halvveis i løpet ved Sollerudstranda på Lysaker. (Foto: Tomas Pinås)





Harald Bjerke halvveis, ingen trodde han kunne utfordre Simen Holvik. (Foto: Tomas Pinås)

Simen ledet med god margin helt fram til Drammen, da han begynte å få noen utfordringer. Han sendte oss en melding der han forteller om kramper og oppkast, og det var ennå nesten en maratondistanse igjen. Dermed ble det etterhvert veldig spennede med Simen Holvik fra GTI og Harald Bjerke fra Romerike Ultraløperklubb på 100 miles.

Mens Simen var innom en bensinstasjon på vei ut av Drammen, tok Harald over ledelsen. Simen jaktet på Harald innover Kobbervikdalen, og inn til supportstasjonen i Sande kom de likt. Ville de løpe sammen inn, eller ble det en kamp?





Simen hviler ut ved bussholdeplassen Nedre Berger i Asker, godt med litt skikkelig påfyll etter 95 kilometer i varmen. (Privat foto)

Lenge så det ut til at begge gutta var fornøyde med å avslutte sammen, men noen kilometer før mål, var det tydeligvis "game on", og Simen dro sakte, men sikkert, i fra. I mål skilte det tre minutter i Simens favør.



Såvidt arrangøren kunne bedømme var både Holvik og Bjerke fornøyde med dette. Selv om begge var mest fokuserte på at dette hadde vært en tung dag. God stemning var det imidlertid, og både Simen og Harald var krystallklare på at de skulle vente i mål på tredjemann totalt - og første kvinne; Mari Mauland. Som alltid på ultraløp; knallhard konkurranse - men enorm omtanke for hverandre. Mauland var forøvrig aldri truet hva gjelder seier i dette løpet.

I herreklassen ble det delt 3. plass til Tobias Hansen og Lars Erik Gylland. Lars Erik fra Hell Ultraløperklubb var "Superhappy med delt 3. plass blant herrene, der 13 av løperne kom til mål.

På trygg avstand til Mari i kvinneklassen delte venninnene Janne Kvisvik og Line Caliskaner andreplassen, mens Wenche Johansen og Sofiia Granheim delte 5. plassen.





Mari halvveis i løpet, i godt humør. (Foto: Tomas Pinås)





Pacer Cathrine Haraldsen sammen med Line Caliskaner i midten og Janne Kvisvik​. (Privat foto)



Harald: Varmen var brutal

- Varmen i går var brutal og jeg var nær ved å gi meg ved 80 km. Heldigvis ble det noe svalere utover dagen. Begynte å kaste opp ved 140 km, og siste 10 km var jeg helt tom. Legger ved et lite stemningsbilde, skriver Harald på Facebook. - Løypen besto av ca 70% asfalt så beina ble bra møre etterhvert. Utrolig mange fine opplevelser og mange gode samtaler underveis - hovedsaklig med andre.

Simen: Vil aldri glemme den kvelden

- Da jeg ble intervjuet av Pinås virket Harald Bjerke sterk, og jeg forventet at han skulle rase i fra. Men tror han fikk noe mageproblemer som gjorde at han måtte gå. Ihvertfall så havnet vi sammen. Dette var akkurat før vi skulle inn på det «farlige» kutråkket. Vi gikk sammen der. Var noen kalver som vi måtte løpe rundt, sier Simen til kondis.no da vi pratet med han noen timer etter målgang, mens han satt på bussen hjem til Stavanger.

- I perioder kastet vi opp annenhver gang og ventet på hverandre. Vi delte litt ananas og hadde en god prat. Vil aldri glemme den kvelden. Vi gikk litt og løp litt. Jeg spurte om vi skulle løpe, dette var 10 km før mål; han sa «nei, bare løp du» han måtte gå litt for å få kontroll på magen. Da løp jeg. Fikk en god driv. Han må ha startet rett etter meg allikevel - eller hatt høyere tempo - siden han bare var noen minutter bak meg i mål, sier Simen og tankefullt legger til at; - det var nok et mer close-race på slutten enn jeg var klar over.

- Jeg hadde en veldig tung dag. Pleier vanligvis ikke å kastet opp. Gjorde dette i fire, fem runder denne gangen. Var helt helt sluttkjørt mange steder. Siste gangen på Circle K i Drammen. Tok en break; satt meg ned i stolen. Bestilte en slush, en Cocio (sjokolademelk) og en Solo. Drakk mye av det. Begynte å fryse og gikk ut.

- Fikk overraskende godt driv etter det. Men en tung dag. Klarte tilogmed å få krampe i begge leggene midt i et fotgjengerfelt. Lå strak ut. En bil måtte stoppe og ei dame og en mann måtte dra meg ut og inn på fortauet. Kunne jo ikke sperre trafikken. Hun hjelp meg å strekke ut, sier en mer enn vanlig sliten Simen Holvik.





Sofiia Granheim og Wenche Johansen - lykkelige etter målgang. (Privat foto)

Bommet på brua og ble skremt av kua

Wenche Johansen og Sofiia Granheim som delte 5. plassen hadde også vært på en lang bonusrunde: - Jentene bommet på landfallbrua i Drammen og var nesten i Mjøndalen før de fant ut at de hadde løpt litt langt, sier Tomas Pinås.

- I tillegg tapte vi tid i den forbaskede ku-hagen ved Sande. De kuene var ikke helt greie, skriver Sofiia på facebook der hun antyder at hun og Wenche tapte minst en time på de to episodene. Ku-hagen er ved Klevjerhagen i Sande, hvor man løper 4 km på den gamle jernbanestrekningen mellom Drammen og Sande.

Vi kontaktet Sofiia som forteller: - Kuene lå akkurat midt i og rundt den stien vi skulle. Mange kuer med kalver. Var seriøs redd når de reise seg, gikk mot oss og muet! -Skikkelig skummelt med muing alltså, sier en lattermild løper som representerer Romerike Ultraløperklubb og som forbedret persen på100 miles med 12 timer fra forrige 100 miles for 6 uker siden.



Lars ble også kujaget!

Det var ikke bare Wenche og Sofiia som ble skremt av kua. I dette facebookinnlegget skriver Lars Møller blant annet:

- Etter 139 km (før Sande) løp jeg gjennom et inngjerdet beiteområde. Der skremte jeg opp et femtitalls kuer med kalver. De tok hevn ved å sperre utgangen og truet med å drepe en stakkars bygutt. Jeg endte med å «elegant hoppe» over et piggtrådgjerde.

Resultater 100 miles:

Kvinner 100 miles (6 deltagere, 6 fullførte): 1 Mari Mauland 19.28.50 k 100 miles 2 Janne Kvisvik 21.34.12 k 100 miles 2 Line Caliskaner 21.34.12 k 100 miles 4 Wenche Johansen 23.21.15 k 100 miles 4 Sofiia Granheim 23.21.15 k 100 miles 6 Merete Tellevik 28.53.58 k 100 miles Menn 100 miles (16 deltagere, 13 fullførte): 1 Simen Holvik 18.28.28 m 100 miles 2 Harald Bjerke 18.31.52 m 100 miles 3 Tobias Hansen 19.36.20 m 100 miles 3 Lars Erik Gylland 19.36.20 m 100 miles 5 Mirsad Pandzic 21.33.37 m 100 miles 6 Thomas W. Lindgren 21.52.08 m 100 miles 7 Thomas Norder 23.39.00 m 100 miles 8 Hans Petter Fuglerud 23.39.40 m 100 miles 9 John F. Jahre 24.41.28 m 100 miles 10 Lars Møller 25.48.31 m 100 miles 11 Sverre-Johannes Larsen 27.07.10 m 100 miles 12 Jørgen Strand 27.24.03 m 100 miles 13 Steinar Moen 28.53.58 m 100 miles - Even Nedberg DNF m 100 miles - Frank Tony Jacobsen DNF m 100 miles - Henning Brøvig Hanssen DNF m 100 miles





Håkon Urdal og Trond Atle Smedsrud løp klart raskest fra Moss til Lysaker. (Foto: Tomas Pinås)

Smedsrud og Brynthe vant 50 miles

Også på herrenes 50 miles var det spennende. Håkon Urdal fra Moss (Team Sportsmanden) og Trond Atle Smedsrud fulgte hverandre som skygger, for det aller meste med Urdal i front, i første halvdel av løpet. På vei inn mot Ingierstrand tok imidlertid Smedsrud - som i fjor løp Boston Marathon på 2:34 - over mer og mer av kommandoen, og Urdal ga tydelig uttrykk for at han var i ferd med å gå næringstom. Inne i Oslo sentrum var rollebyttet et faktum og Smedsrud løp fra Urdal. Smedruds tid ble 6:40:30 og da skilte det 15 minutter til Urdal.





Fornøyd Smedsrud etter målgang. (Foto: Tomas Pinås)





Håkon smiler etter 2. plassen etter et tøft og varmt løp. Fortjent beltespenne! (Foto: Tomas Pinås)

På en soleklar 3. plass kom Alexander Solum, som var den tredje løperen som fullførte 50 miles før Simen Holvik passerte halvveis på 100 miles.





Aleksander Solum ble nummer tre på 50 miles. (Foto: Thomas Pinås)

På kvinnenes 50 miles vant Henriette Brynthe (32) fra Romerike Ultraløperklubb oppskriftsmessig 40 minutter foran den jevngamle Ålesundsjenta Ida Furnes Breivik. Ida syntes til og med det var så gøy å løpe at hun tok en ekstra æresrunde etter målgang. Dette siste kan også ha hatt noe å gjøre med at hun mente det manglet et par hundre meter på hennes gps-spor....

Henriette hadde følge av tre herrer fra samme klubb hele veien, en solid kvartett der herreløperne delte 5. plassen.

På tredjeplass kom Bente Mjøs fra Nittedal, 13 minutter etter Ida, men med stor avstand til løperne på 4. plass.



Henriette Brynthe vant kvinneklassen etter samløp med tre herreløpere fra samme klubb; John Aslak Bø, Peter Jensen og Tom Johannessen. (Foto: Tomas Pinås)





Ida Furnes Breivik løp inn til 2. plass i kvinneklassen. (Foto: Thomas Pinås)

Resultater 50 miles:

Kvinner 50 miles (10 deltagere, 7 fullførte): 1 Henriette Brynthe 08.51.54 k 50 miles 2 Ida Furnes Breivik 09.32.10 k 50 miles 3 Bente Mjøs 09.45.50 k 50 miles 4 Heidi Spada 10.58.13 k 50 miles 4 Karolina Viktorsson 10.58.13 k 50 miles 6 Marit E. Imset 10.58.55 k 50 miles 7 Ragnhild Audestad 11.39.12 k 50 miles - Sissel Gunnerud DNF k 50 miles - Edna Brun DNF k 50 miles - Helen Roald DNF k 50 miles Menn 50 miles (32 deltagere, 27 fullførte): 1 Trond Atle Smedsrud 06.40.30 m 50 miles 2 Håkon Urdal 06.55.42 m 50 miles 3 Alexander Solum 07.24.38 m 50 miles 4 Kristoffer Stensrud 08.21.16 m 50 miles 5 Peter Jensen 08.51.34 m 50 miles 5 Tom Johannesen 08.51.34 m 50 miles 5 John Aslak Bø 08.51.34 m 50 miles 8 Jan Magnus Brevik 09.33.54 m 50 miles 9 Ottar Steinstø 09.36.30 m 50 miles 10 Jørgen Slettvold Tellefsen 09.50.30 m 50 miles 11 Even Nedberg 09.54.26 m 50 miles 12 Audun Mo 10.09.55 m 50 miles 13 Magnus Aabech 10.19.31 m 50 miles 14 Kjetil Sælid 10.27.55 m 50 miles 15 Erik Østerholt 10.39.35 m 50 miles 15 Thomas Kjos Bakke 10.39.35 m 50 miles 17 Daniel Salvesen 10.56.15 m 50 miles 18 Fredrik Zachariassen 11.02.28 m 50 miles 19 Kasper Kristoffersen 11.15.23 m 50 miles 19 Peter Lange 11.15.23 m 50 miles 21 Roy Støle 11.16.57 m 50 miles 22 Henning Brøvig Hanssen 11.20.45 m 50 miles 23 Erlend B Jenssen 11.34.55 m 50 miles 24 Heine Petersen 11.48.12 m 50 miles 25 Frank Tony Jacobsen 11.56.02 m 50 miles 26 Frode Jordahl 12.05.20 m 50 miles 27 Eirik Totland Pettersen 13.53.20 m 50 miles - Mats Frank DNF m 50 miles - Marius Thovsland DNF m 50 miles - Nikolai Zahl Marken DNF m 50 miles - Vile Horg DNF m 50 miles - Peter Laskowski DNF m 50 miles



Oslofjorden Rundt 2021 - påmelding senest 7.8.

Påmeldingen til neste års Oslofjorden Rundt 7. august har åpnet. Det blir 100 startplasser da også, og påmelding må skje før 7. august i år. Dersom interessen er for liten blir det ikke løp, da blir påmeldingsavgift refundert.



- Løperne må ville ha dette løpet, hvis ikke er det for mye arbeid og ingen grunn til å arrangere, sier Tomas Pinås til kondis.no.