Internasjonalt gjennombrudd for svensk-norske Simen Wästlund

Løpet ble arrangert i fjellene sør for Åre og knytter sammen stiene som blir brukt i flere av de andre løpene i Fjällmaratonuken. Etter ca. 25 km ble stiene mer teknisk krevende og da klarte ikke Pau å holde følge med Simen som egentlig satser på orientering. Sammen med Johan Lantz fra Sverige, fikk de en luke på spanjolen og fra ca. 40 km løp Simen alene helt inn til mål. Vinnertiden ble 8 timer og 50 minutter, nesten et kvarter foran den spanske UTMB-vinneren. Johan endte til slutt på en fin tredjeplass, tre kvarter etter vinneren.

Pau Capell i mål et kvarter etter Simen Wästlund. Foto: Patrik Nordin

Slo selveste Pau Capell

Pau Capell er ingen hvem som helst. Både i 2018 og i 2019 ble han Ultra-Trail® World Tour Champion og i fjor utklasset han konkurrentene i verdens mest prestisjefulle ultraløp Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB). Hans neste mål er å prøve å ta løyperekorden i UTMB den siste helgen i August, dvs. samtidig som løpet egentlig skulle ha vært arrangert (avlyst i år) med egen supportmannskap tilsvarende det arrangøren ville ha stilt med.

Men i det teknisk krevende nordiske terrenget med gjørmete og steinete stier klarte Pau altså ikke å hamle opp med Simen. Det sier litt om hvor god prestasjonen til Simen er, som åpenbart kombinerer svært god løpeteknikk i utfordrende terreng med sterke bein (han løp forøvrig med godt brukte minimalistiske orienteringssko). Selv uttalte Pau etter løpet at stiene var «very complicated», selv om det var «runnable all the way». Han virket dog fornøyd med å endelig ha startnummer på brystet etter en lang lock down-periode i Spania hvor han måtte trene alene i kjelleren på løpemølle i over to måneder.

Selv om Pau ikke har hatt den mest optimale oppladingen til løpet blir prestasjonen til den relativt ukjente svensk-norske 26 åringen ikke mindre av hans treningsbakgrunn:

«Jeg la opp som orienteringsløper da jeg var 16 år. For å komme meg i form tok jeg opp orienteringen igjen for fire år siden. Faktisk er dette løpet det lengste jeg har løpt noen gang, men jeg vet at jeg tåler mye løping og er lite skadet. Uken etter at jeg meldte meg på løpet løp jeg for eksempel 220 km på seks dager». Den avslappede svensken som har vært bosatt i Norge nesten hele livet ble heller ikke stresset av at Pau Capell stilte til start og han åpner for å delta i flere internasjonale fjelløp fremover:

«Det at Pau stilte til start syntes jeg bare var gøy og jeg ble ikke stresset av det. Planen var uansett å løpe mitt eget løp og jeg merket raskt at han slet litt på de teknisk krevende stiene. Dette er min fjerde seier i ultraløp på rad, (Stranda Fjord Trail Race 2019, Norefjell Sky Ultra 2019 og Blefjells Beste 2020) men det hadde vært morsomt å delta i noen større internasjonale fjelløp fremover for å oppleve stemningen og å måle seg mot de beste. Men i alpene er fjellene både høyere og brattere så da vil jeg i tilfelle forberede meg ved å trene mer i lange bakker»

Dameklassen ble vunnet overlegent av en annen spansk toppløper: Azara García de los Salmones som bl.a. er tidligere europamester i Skyrace og vinner av ultraløpene Transgrancanaria og Grand Trail des Templiers.

Azara Garcia de los Salmones løp inn til en komfortabel seier. Foto: Johannes Poignant

Kia Fjällmaraton arrangert for 16. gang med fler løp enn noen gang.

Kia Fjällmaraton, eller «Fjällmaratonveckan» består av mange forskjellige løp fordelt på åtte dager i området rundt Åre. I «Tour de Fjällmaraton» kobles 7 av løpene sammen til et etappeløp med det klassiske 43 km lange Fjällmaratonløpet som siste etappe. Patrik Nordin er initiativtaker og primus motor til Fjällmaraton-arrangementene og for ham er det viktigste å skape et arrangement som får flest mulig til å oppleve løping i fjellet:

-« For oss er det viktigste å skape et sosialt arrangement hvor vi tilbyr folk flest en mulighet til å oppleve løping i den vakre fjellnaturen her i området. Med Fjällmaratonveckan har vi skapt en arena hvor likesinnede fjelløpere har mulighet å være sammen og dele gleder på fjellet i en hel uke.»

I år var første gangen Ultradistansen på 100 km ble arrangert. Nytt for i år var også at Kia Fjällmaraton har blitt en del av Spartan World Trail Series, noe som attraherer en større internasjonal deltakelse og eliteløpere med høye premiepenger og mulighet til å delta i en internasjonal serie av løp.

Tove Alexandersson gir allt over fjellet. Foto: Johannes Poignant

Orienteringsløpere dominerte Kia Fjällmaraton 43 km

Det var ikke bare herreklassen i Spartan Trail WC 100K INVITATIONAL som ble vunnet av en orienteringsløper. Svenske Tove Alexandersson, verdens klart beste kvinnelige orienteringsløper, knuste både løyperekorden og sine konkurrenter i Kia Fjällmaraton 43 km. De svenske meritterte trailløperne Fanny Boström og Johanna Åström var henholdsvis hele 16 og 26 minutter bak. Selv om nivået i herreklassen var høyt hadde hun den 6. beste tiden av alle, uansett kjønn. Det er ikke første gangen Tove knuser trail-spesialistene: I 2018 ble hun verdensmester i Sky running og hun har også vunnet de to andre løpene i Sky Running Series hun har deltatt i. Selv om hun er god nok til å vinne alt av internasjonale fjelløp vil hun også fremover prioritere orientering og kun delta sporadisk i rene fjelløp i tilfelle det passer inn i løpskalenderen for orientering.

Johanna Åström leder an foran Fanny Boström. I mål var rekkefølgen snudd. Foto: Johannes Poignant

Også i herreklassen i Kia Fjällmaraton 43 km utklasset en orienteringsløper de svenske trailspesialistene: Olle Kalered var over 10 minutter foran den finske orienteringsløperen Mårten Boström og hele 15 minutter foran Jesper Lundberg. At Olle er en god løper beviste han også i fjorårets Lidingölopp hvor han kom på 7. Plass i den klassiske 30 km-distansen, kun et par minutter bak Robel Fsiha som kort tid etterpå vant EM i terrengløp foran bl.a. Filip Ingebrigtsen (og deretter ble felt for doping).

Det hadde vært spennende å sette opp de 20 beste orienteringsløperne i verden mot verdens beste fjelløpere i noen av de store internasjonale fjelløpene.

Olle Kalered inn til en overlegen seier i Fjällmaraton 43 km. Foto: Petter Berggren

Covid 19-tilpasset arrangement

For å kunne gjennomføre årets arrangement til tross for smittesituasjonen måtte arrangøren gjøre store tilpasninger. Selv om touren ble kansellert ble de fleste av løpene allikevel arrangert som individuelle løp. Eksempler på tiltak for å sikre et sikkert arrangement var blant annet å tilby deltakerne å gjennomføre løpene når som helst innen en lengre tidsramme (flere dager), forby publikum i start- og målområdene, kansellere sprint-distansen da den samler mange tilskuere inne i Åre, forskjellige start- og målplasser for 43km og 100 km distansen som egentlig skulle ha samme arena, oppdeling av startende i mindre grupper med forskjellige starttider, online premieutdeling, ingen felles omkledning eller dusjmuligheter mm.

Arrangøren har fått mye skryt av deltakere og andre for hvordan de sikret gjennomføringen av et sikkert arrangement og dette er det første større løpet som er arrangert i Sverige siden Corona-utbruddet. Årets gjennomføring er en åpenbar suksess med topp organisering og gjennomføring med stort dugnadsengasjement. Gitt at smittesituasjonen har bedret seg til neste år vil Fjällmaratonveckan igjen tilby et svært sosialt arrangement for alle som er glad i å løpe i fjellheimen med topp internasjonal deltakelse. Det hadde vært morsomt dersom mange nordmenn tok turen og utfordret svensker og andre internasjonale løpere.

For mer informasjon om løpet og resultater, se: https://fjallmaraton.se/