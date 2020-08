NB! BILDEGALLERIET FRA 10 KM BLIR NÅ FORTLØPENDE OPPDATERT MED FLERE BILDER!

Det koronatilpassede 30-årsjubiléet i Kongsvinger Maraton gikk over to dager med to distanser hver, i tillegg til Barnemaraton på 420 meter inne på stadion på Sæter. Lørdag fullførte 164 løpere på de to lengste distansene, og søndagens 10 og 4,2 km samlet i alt 94 aktive i tillegg til 4 trimmere uten tid på minimaraton. Totalt ble det således, korona-restriksjoner til tross, en marginal økning fra i fjor til 258 fullførende.



Kongsvingermila

Den nye kontrollmålte distansen var lagt til en knalltøff trasé med 100 høydemeter bl.a. i den gamle rulleskiløypa ved Sæter. Første del gikk i minimaratonløypa før den skar opp i det kuperte terrenget og fulgte den velkjente halvmaraton-traséen de siste 3 km tilbake til mål. Spesielt partiet mellom 4 og 7 km med en 1 km lang sammenhengende bakke mot slutten sugde kreftene ut av de 66 deltakerne.

Vaaler IF/Solør Ski-løperen Østen Brovold Midtsundstad fikke virkelig vist sin kapasitet da han løp inn til suveren seier på råsterke 36:15 og slo en så sterk løper som Magnus Salberg fra Aurskog-Høland FIL med halvannet minutt. Magnus Sedeniussen fulgte på en klar 3. plass, og de tre var de eneste under 40 minutter i feltet.

Karoline Vaaje, KIL Friidrett var med 45:01 også suveren i kvinneklassen med Frida Byfuglien, Team NRP Sport på en klar 2. plass to minutter bak. Kjersti Væge fra Oslo tok 3. plassen.



Karoline Vaaje ble den første kvinnelige vinner av Kongsvingermila. (Foto: Janne Slorafoss)

Minimaraton

Hallvard Nilsen har vært rekordholder på den relativt flate minimaraton-distansen gjennom mange år på Kongsvinger og løp på sitt beste på 14 blank i 2013. LIllehammer-løperen Petter Johansen satte Gularløperens tid ettertrykkelig på plass da han i år debuterte i runden med 13:28. Løypa går både på grus og sti med en del klopper og krappe svinger, og LIF-løperen fra Nes på Hedmarken løp helt upresset. Avstanden ned til de neste løperne, Espen Aakre fra Alversund og Ole Jacob Ellevold fra Oppstad ble på nesten tre og et halv minutt.



Ingrid Rosager fra KIL Friidrett var 4. løper i mål som vinner av kvinneklassen på 17.12 fulgt av ytterlige to lokale jenter, Victoria Frysjøenden og Mille Jonassen.



Minimarataon er distansen for de yngste i Kongsvinger Maraton, og 18 av de 28 som løp å tid stilte i jente- og gutteklassene for ungdom mellom 10 og16 år.



Fra starten for første pulje på minimaraton med Petter Johansen i tet:

