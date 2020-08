(Alle foto i karusellen over: Pål-Erik Langøigjelten)

Løpskometen som i vår har senket persene drastisk på 800m, 1500m og 3000m til hhv. 2,06,59 - 4,29,03 - 9,18,08, var suveren i dameklassen i den 38. Hummelfjelldilten, bare slått av tre herreløpere. Nærmest av damene kom Synnøve Volden på 1:12:01 og evigunge Ragnhild Bolstad på 1:16:49.

De tre beste damene (fra v.) Ingeborg Østgård, Synnøve Volden og Ragnhild Bolstad. (Foto: Pål-Erik Langøigjelten)

På herresiden ble det «hjemmepall» med Ivar Aukrust Osmoen inn som vinner på 58:21. På plassene bak kom Magnus Horten (1:02:11) og Eirik Horten (1:03:56). Lars Gløtvold bør i tillegg nevnes som i år gjorde unna sin 35. deltagelse, og den lettbente 73-åringen fra Narjordet er med det den mest deltagende dilter gjennom tidene.

De tre beste herrer (fra v.): Ivar Aukrust Osmoen, Magnus Horten og Eirik Horten. (Foto: Pål-Erik Langøigjelten)

26 kom til start i aktive klasser, og i tillegg deltok ca 30 på turmarsjen etter at avgjørelsen om å gjennomføre ble tatt ganske sent i år pga. koronasituasjonen. Takket være en rutinert gjeng i idrettslaget og stor frivillighet ble det likevel et bra arrangement.

- Etter en lang periode uten arrangementer tror jeg folk var glad for at det ble løp, og deltakerne virket fornøyd med løpet, forteller daglig leder i Os IL, Martin Rindalsholt.

- Vi fikk også med oss noen fantastiske samarbeidspartnere i Tolga Os Sparebank, Sport1 Røros, OS ID, Ren Røros, Røros Tweed og Trollkroa som stilte med flotte premier. Vi var også - som bestilt - heldige med været. Neste år satser vi på å få løpet tilbake løpet til det har vært tidligere år, i tillegg planlegger vi noen nye vrier, avslutter Rindalsholt.



