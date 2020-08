Vestfold Historic Ultra Trail (VHUT) - som ble arrangertt 1.-2. august - er en av årets nykommerne på den norske ultraløpterminlista, med tre distanser på henholdsvis 140, 80 og 48 kilometer. Men, det er ikke bare langt, det er også mange tunge og tekniske terrengpartier - med 5000 høydemeter i den lengste løypa og henholdsvis 2700 og 1250 høydemeter i de andre løypene. I tillegg skulle det navigeres, og det var ikke bare lett...

- VHUT var en suksess med 48 deltagere, mange godord, og gjennomgangsmelodien var flott løype, men hardere enn forventa, sier løpsleder Arne Nådedal som med utgangspunkt i hjemstedet sitt hadde laget en løype slik han liker den skal være, og som går gjennom noe av det beste av terreng i nordre Vestfold.

- Det var nok mange som undervurderte hvor teknisk og hvor mye stigning det var. Varmen slo nok også ut endel for deltagerne i langløypa på de første 60 kilometerne fram til Eidsfoss.





Startfeltet på 140 kilometer, 7 herreløpere og 6 kvinnelige løpere. (Foto: Arrangøren)

Kvinnelig knockout på herreløperne på 140 km

Førsteutgaven av løpet hadde 48 startende, hvorav 13 av dem startet på "manndomsprøven" som altså ble vunnet av en kvinne. og der fire av de syv som fullførte var kvinner.

Løperne hade trackere på seg, slik at vi som ikke løp kunne følge utviklingen med Stig Helge Westerheim fra Stord IL som toneangivende til ca 80 kilometer - på det meste med ca 1,5 times ledelse. Stig Helge har etter hvert mye rutine fra ultraløp, og vant senest i januar det 177 km lange Sandsjöbacka Trail i Sverige, og han har også vunnet 100 km i Nordmarka Ultra Challenge.

Etter hvert ble problemer med kvalme og matinntak for stort, og stordingen måtte gi seg. Da var det duket for sterke og utholdende Liss Vallestrand fra Romerike Ultraløperklubb, som blant annet vant 100-milesløpet Soria Moria til Verdens Ende i fjor. Eller var det så opplagt?





Det ble tøft, men Liss holdt unna helt til mål. (Foto: Arrangøren)

Det var en 63-åring som også ville ha et ord med i laget, Bjarne Brynning fra Horten Skiklubb. Han har løpt drøyt 20 ultraløp siden 2006, men den eneste seieren kom i det 246 km lange Trans Scania i Sverige i 2011. Nå sørget han for spenning helt til mål - i 32 timer!

Liss og Bjarne var likt etter 10 timers løping, men deretter lå Liss foran resten av løpet. På det meste, etter 20 timers løping var differansen 1 time og 20 minutter før den igjen krympet, og ved målgang skilte det "bare" 22 minutter. Imponerende løpt av begge to.

Mot slutten kom også Gjøran Lerskallen fra Sande SK sterkt. Halvveis i løpet var han tre timer bak Liss og Bjarne, og da trackeren hans sluttet å virke noen timer før målgang var han fortsatt to timer bak. Men, i mål var han bare 22 minutter bak Bjarne og 44 bak Liss, så Gjøran var den som avsluttet klart sterkest.

Fire av seks kvinner fullførte, mens tre av syv menn klarte det samme. Det kaller vi seier til kvinnene!





Bjarne og Gjøran på premieutdelingen med velfortjente medaljer. (Foto: Arrangøren)





Mari Finnerud og Karina Lie kjempet hardt, og fikk selvsagt godkjent 3. plass selv om de oversteg den opprinnelige makstiden. (Foto: Arrangøren)





Liss og Heidi på premieutdelingen...(Foto: Arrangøren)





Liss har skreven en rapport til oss fra opplevelsen i VHUT, den kan du lese her:



Jeg bestemte meg for å komme til mål uansett hva



Hun skriver bl.a. :

- Nå var jeg klar til å kaste inn håndkleet, for dette var den verste dag/natt noensinne (100 km)

- Klokken var nesten 17, jeg hadde vært 31 t og 52 min på stien, og hadde brukte 4-5 timer mer enn planen. Allikevel har jeg aldri før vært så fornøyd med egen prestasjon og innsats (mål)

RESULTATER 140 KM:

140 km kvinner: 1 9 Liss VALLESTRAND 1976 Romerike Ultraløperklubb 31:52:40 2 4 Heidi BYE SVARTANGEN 1977 Høyjord IL/ WAA Team 35:55:07 3 13 Mari FINNERUD 1993 37:30:07 3 14 Karina LIE 1988 37:30:07 - 6 Øyunn BYGSTAD 1984 Romerike Ultraløperklubb DNF - 2 Marianne NESJE 1964 Romerike Ultraløperklubb DNF 140 km menn: 1 15 Bjarne BRYNNING 1957 Horten Skiklubb 32:14:29 2 8 Gjøran A. LERSKALLEN 1982 Sande SK / Løslisse 32:36:00 3 10 Jørgen Natvig LØVSETH 1996 Strindheim IL 33:51:15 - 1 Eivind AAKRE 1967 Holmestrand Ultraløperklubb DNF - 11 Stig Helge WESTERHEIM 1979 Stord DNF - 7 Bent HALLING 1969 Re-joggen DNF - 5 Trond MARKUSSEN 1960 Horten Triathlonklubb DNF



Startfeltet på 80 km, i mørket og med mye regn i vente. (Foto: Arrangøren)

Halvor Steinsholt raskest på 80 km

Det ble seier til Romerike Ultraløperklubb også på 80-kilometeren, men her var det herrene som klarte seg best. De tre kvinnene som startet måtte gi seg underveis.



Halvor Steinsholt fra Ås hadde et tett oppgjør med veteranen Per-Einar Roth fra samme klubb, og så sent som siste toppen før Revetal (ca 1 mil til mål) var de sammen.

- Dette var både mitt lengste og tyngste ultraløp. Det ble en del surr og klokka begynte å tulle det til for meg når jeg hadde rundt 15 kilometer igjen. Jeg begynte å bli sliten, men da så jeg på trackeren at Per-Einar bare var 6 min bak. Så da måtte jeg løpe på når jeg kunne, sier Halvor til kondis.no etter løpet.

- Vi kom likevel sammen ved den siste høyden før Revetal. Men da ble han surrende lenger ned i skogen enn meg på jakt etter stien vi skulle på. Som jeg fant først, som innebar klatring opp en skrent, artig det med rundt 7 mil i beina.





Halvor etter målgang. (Foto: Arrangøren)

Rutinerte Per-Einar skrev bl.a. dette på facebook: - VHUT er et krevende løp hvor man trenger erfaring, både fra terrengløping, mange stigninger og ikke minst GPS kunnskaper da det ikke er merket i det hele tatt. Startet 23.00 lørdag kveld og det regnet mesteparten av natten - krevende nok i seg. Tiden vi brukte på over 16 timer sier noe om hvor teknisk det var.





Per-Einar Roth og Gunnar Rustan kom på 2. og 3. plass på 80-kilometeren. (Foto: Arrangøren)

RESULTATER 80 KM:

80 km kvinner: - 103 Anne-Grethe TILLESEN 1968 Romerike Ultraløperklubb DNF - 108 Trine HØIBERG 1973 DNF - 102 Anita KRÅKMO 1979 Romerike Ultraløperklubb DNF 80 km menn: 1 110 Halvor STEINSHOLT 1990 Romerike Ultraløperklubb 16:10:15 2 106 Per Einar ROTH 1959 Romerike Ultraløperklubb 16:28:19 3 101 Gunnar RUSTAN 1975 Smoke in the Water 17:31:26 4 104 Steven HEGELSTAD 1983 Bjerkreim IL 17:52:35 5 109 Tom Rune MIKKELSEN 1985 Lone Ranger 18:37:40 - 111 Peter THOMAS 1982 GB DNF





Det nærmer seg start på 48 kilometeren. (Foto: Arrangøren)

Frank Løke og Ranveig Hansen raskest på 48 km

På den korteste løypa over 48 kilometer fikk vi de mest "normale" tidene, ikke minst fordi det her ble løpt i dagslys hele tiden. I denne løypa fullførte alle de 26 startende

I front av feltet kunne vi via trackeren følge kampen mellom Espen Spro Johansen fra Falkensten Frontrunners og Irvin Kilde fra Grenland Ultra Runners, og lenge så det ut til at Espen, som nylig vant 21 kilometeren i Blefjells Beste, skulle vinne igjen. Halvveis var han10 minutter foran Irvin. Men, ingen av dem kom først til mål.

Frank Løke hadde en tracker som ikke virket, og håndballkjendisen (++) som nå trener for å bestige Mount Everest, var den som løp inn til seier - men bare et drøyt minutt foran GUR-løperen Irvin Kilde og snaue fire minutter foran Espen.





Frank jubler for seier. (Foto: Arrangøren)

Vi fikk kontakt med Irvin dagen etter løpet, og slik beskriver han tetkampen på 48 km i herreklassen:



- Jeg løp sammen med Espen, Frank og polakken (Mariusz) frem til ca 15 km, da det gikk nedover på grusveien fra merkedammen. Da stakk Espen fra først, så de andre to, mens jeg tok det litt rolig pga et usikkert kne.

- Espen leda med 11 minutter på meg ved Fossanveien, og Frank og polakken med 5 min. 1 mil seinere plukker jeg opp polakken, som hadde fått problemer med magen. Like før Revetal tar jeg igjen Frank og vi løper sammen et stykke før jeg må fylle vann på CK. Han løper videre og er raskt 4-5 min før meg - ser han på toppen av Skjeggestadfeltet når jeg er i bunnen.

- Jeg kvikner til igjen og setter opp jakten. 2 km før mål ser jeg Espen som går. Han hadde fått kramper og var totalt kjørt, «så ut som en million i 40 km» ble utvekslet. Jeg avslutta sterkt, men Frank hadde jo da også passert Espen og skjønt at han lå an til å vinne. Lite som kan tukte et slikt konkurransehode da. I mål var jeg 1,5 min bak.





Pallen i herreklassen med Irvin, Frank og Espen. (Foto: Arrangøren)

Det ble altså seier til Team ActionFrank i herreklassen, mens kjæresten Kristin Aastad sørget for 2. plass i kvinneklassen der Ranveig Hansen fra Marker o-lag vant. På tredjeplass kom det en lokal løper, Kristiane Holmøy fra Re-joggen.

- Det var like hardt som det var gøy! skriver Ranveig på facebook og supplerer med: - Hyggelige folk og god stemning.









Ranveig før start. (Foto: Arrangøren)





Pallen i kvinneklassen med Kristin, Ranveig og Kristiane. (Foto: Arrangøren)

RESULTATER 48 KM:

48 km kvinner: 1 220 Ranveig HANSEN 1980 Marker orienteringlag 6:03:25 2 232 Kristin AASTAD 1994 Team ActionFrank 6:20:40 3 218 Kristiane HOLMØY 1991 Re joggen 7:10:09 4 225 Camilla Friseid SKAUGRUD 1978 Modum FIK 8:29:50 48 km menn: 1 231 Frank LØKE 1980 Team ActionFrank 5:08:10 2 211 Irvin KILDE 1985 Grenland Ultra Runners 5:09:35 3 216 Espen SPRO JOHANSEN 1994 Falkensten Frontrunners 5:11:57 4 219 Mariusz BARCZYK 1976 OLKUSZBIEGA 5:39:14 5 230 Eigil TARJEM 1987 Defero move 5:43:30 6 229 Ingar SANDVÆR 1985 Bloodtrails 6:01:55 7 224 Knut Willy STEEN 1982 Kalnes Ultraløper Klubb 6:37:01 8 223 Alexander BAUSTAD 1985 Kalnes Ultraløper Klubb 6:37:02 9 212 Frank Andre JACOBSEN 1966 Tjøme Løpeklubb 6:37:03 10 206 Nicolas ROSS 1984 Romerike Ultraløperklubb 6:41:15 11 210 Benjamin TESTARD 1984 6:41:15 12 227 Stian JØRGENSEN 1978 Tønsberg Runners 7:33:10 13 226 Harald SOLBERG 1976 Rederiforbundet BIL 7:38:09 14 217 Jonny SVENDBY 1970 7:47:41 15 207 Geir Arne LODGAARD 1966 Dovre Entreprenør AS 8:11:03 16 221 Tom Erik HORN 1975 Rejoggen 8:28:32 17 222 Knut NÅTEDAL 1970 IL Ivrig 8:28:32 18 228 Einar IVERSEN 1958 Romerike ultraløperklubb 8:30:40 19 213 Ole-Kristian SALTNES 1974 Tri Club Denmark 9:05:08 20 214 Karl Martin SALTNES 1980 9:05:08 21 208 Yngve KRISTIANSEN 1969 Helgelandsmoen Triathlon klubb 10:14:00 22 209 Arne BERG 1970 Hole Road Runners 10:14:00



