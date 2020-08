Det beste resultatet fikk vi av Sigrid Jervell Våg fra IK Tjalve på besøk i hjembyen. Hun satte ny pers med 16:04,94, nesten åtte sekunder raskere enn det hun løp på under Boysen Memorial på Bislett i slutten av juni. 5000 meteren til Sigrid under Boysen Memorial var egentlig et hareoppdrag, men haren løp fra de andre og vant løpet: Fartsholder Sigrid Jervell Våg vant 5000 m på ny pers

Også Hanne Mjøen Maridal, som nå løper for Ull/Kisa IL satte ny pers. Vi fant bare ett tidligere 5000 meter resultat på bane fra før, det var et løp på 17:57,35 fra Lillehammer i 2018. Bra løpt også av 16 år gamle Eva Ingebrigtsen som debuterte på 5000 meter bane med 17:47,72, det nest beste norske resultatet i J16 så langt i år.



Kvinnene løp i et mixfelt, heat 1 på 5000 meter, der to herreløpere var foran Sigrid i mål.

I herreklassen ble det først og fremst et oppgjør mellom Isaac G. Tesfamichael fra Leksvik Il og Mathias Flak fra Steinkjer FIK, som klokket inn på henholdsvis 14:15,65 og 14:16,61. Det var ny pers for begge to.

Imponerte gjorde også Ebrahim Abdulaziz fra Strindheim IL med 14:21,59. Han nærnmer seg 42 år og har i alle fall ikke løpt raskere siden han rykket opp i veteranklassene 35 år+. Han hadde naturligvis ikke fartsegenskapene som han ville trengt for å slå de to mye yngre løperne foran seg.



5000 meter menn, de raskeste (alle løp i 2. heat):

Tesfamichael Isaac G. 1993 LEKSVIK IL 14:15,65 Flak Mathias 1999 Steinkjer Friidrettsklubb 14:16,61 Abdulaziz Ebrahim 1978 Strindheim 14:21;59 Kirkeberg Alexander 1996 Namdal Løpeklubb 14:49,82 Fines Ola Berg 1990 Mosvik IL 15:15,97 Langen Helge 1985 Rindal IL 15:18,20 Offigstad Henning 1985 Bratsberg IL 15:21,87 Ytterhus Utengen Øyvind 1989 Bratsberg il 15:26.45 Bjørnaas Johan Asphjell 1987 Steinkjer FIK 15:32,73 Dahle Hallvard 2000 Mosvik IL Friidrett 15:37,25



5000 meter kvinner, (alle løp i 1. heat, mix):

Våg Sigrid Jervell 1992 Tjalve 16:04,94 Maridal Hanne Mjøen 1996 Ullensaker/Kisa IL 16:36,88 Axelsson Kristina 1999 Strindheim IL 16:57:49 Haugset Sigrid 1999 Strindheim IL 17:40:46 Ingebrigtsen Eva 2004 Bratsberg IL 17:46,72

Gode ungdomsresultater på 1500 meter

16 år gamle Kristine Myklegard Kristiansen fra Ranheim løp 4 sekunder raskere enn på seriestevnet i mai, og sikret seieren på 1500 meter med god margin. Emile Solheim Johnsen fra Strindheim IL er bare 13 år, og også hun satte ny pers. Med tiden 5:00,75 løp hun to sekunder raskere enn hun gjorde på Kruskastevnet i juni.

I gutteklassen fikk vi sterke tider av blant annet Håkon Moe Berg fra Kyrksæterøra og Sondre Svarholt fra Stadsbygd i 14-årsklassen og Sven Nevin i 13-årsklassen.

Sven Nevins tid er bare ett sekund (1:02) etter Sondre Omlands suverene årsbeste i aldersklassen. For Håkon var det en forbedring av sin egen årsbeste for 14-åringer med 3 sekunder, den forrige årsbestetiden satte han i Kruskastevnet i juni. Med 4:18:03 løp Sondre Svarholt inn til nest beste aldersresultat hittil i år.



Ellers er det hyggelig å registere at Kristoffer Sagli fra Aure IL har begynt å løpe fort igjen. Etter den suverene seieren i G16 i terreng-NM 2018 har han slitt med både kyssesyke og skader. Nå vant han seniorheatet med 3:58,03, som er 4. beste norske hittil i aldersklassen hittil i år og det var ny pers med 2 sekunder forbedring fra et stevne på Jessheim tidligere i år.





Kristoffer Sagli er på vei tilbake. Bilder er fra UM 2018 der han vant 800 meter. (Foto: NM-arrangøren i Ovarhalla)



De raskeste i de tre 1500-meter heatene:

1500 m damer: Kristiansen Kristine Myklegard 2004 Ranheim 4:55,95 Johnsen Emilie Solheim 2007 Strindheim 5:00,75 Leirvik Hedda 2002 Hommelvik IL 5:06,58 Sagli Meera 2000 Aure Idrettslag 5:07,83 Fugelsøy Kristi 2007 Rindal IL 6:16,45 1500 m gutter: Berg Håkon Moe 2006 Kyrksæterøra 4:17,18 Svarholt Sondre 2006 Stadsbygd 4:18,03 Nevin Sven 2007 Strindheim IL 4:26,93 Raaen Abel 2006 Bæverfjord 4:33,71 Øyen Magnus 2007 Rindal IL 4:39,98 1500 m menn Sagli Kristoffer 2002 Aure Idrettslag 3:58,03 Talsnes Peder 1997 Strindheim 4:05,35 Ulset Tord Franke 2003 Selsbakk IF 4:10,90 Aas Mathias Vanem 2004 Steinkjer Friidrettsklubb 4:11,73 Tegnander Trygve J. Kjellemo 2001 Ranheim IL 4:14,38



ALLE RESULTATER FRA STEVNET