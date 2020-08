Patrick Åserud med cyclocrossen på ryggen i terrengpartiet. (Foto: Privat)

Tirsdag denne uka tok den allsidige kondisjonisten SommerBirken med start og mål fra Stavsberg ved Hamar. Her er hans egen ord fra turen:

- Undertegnede har i dag syklet SommerBirken. Et helt enkelt og flott arrangement. Åtte stolper med QR-kode må man innom for å få godkjent deltagelse. De må registreres i rekkefølge fra Rena. De inneholder oppgaver som kan løses hvis man ønsker, og det vanker premier.

To fartsetapper er lagt inn, og tiden tas ved avlesning av QR-kode og kan korrigeres hvis man har mer nøyaktig tidtaking selv. Systemet bygger på tillit.

Deltagerpin hentes på Sport 1 i Lillehammer eller Sjusjøen. Hvis man ønsker dette lille minnet er det lurt å være i mål før butikkens stengetid.

Selv valgte jeg en utvidet utgave av Birken. Starten gikk grytidlig fra Stavsberg utenfor Hamar via Elverum til Rena. Sommerbirken ble gjennomført og deltagerpin ble hentet før sykkelturen fortsatte via Moelv og Brumunddal til Stavsberg. Hele turen ble på 210 km og ble syklet på en cyclocross.

9⁰C ved start, tåke innover mot Elverum, sol og skyer i skjønn forening fra Rena. Vinden kom fra feil himmelretning, men grusveiene var tørre og fine.

Rena-Skramstadsætra 32:53. Rosinbakken 06:53.

Ni timer tok turen, inkludert var en trafikkulykke jeg var til stede ved i Lillehammer. Takk og lov ble det ingen alvorlige personskader, og at jeg ikke var involvert.



- I år er i hvert fall terskelen lav for å få godkjent Birkebeinerrittet, fastslår Åserud.



- La oss håpe at flere i distrikter tar det som en fin tur, og de som alltid har hatt lyst på å prøve seg på Birkebeinerrittet tar utfordringen. Nå kan man til og med blinke ut en dag med sol, avslutter han.



Pr. 05.08 er det 355 som har registert at de har gjennomført hele distansen, men 370 har registert en tid fra Rena opp til Skramstad. Betydelig færre, 230 syklister, har teste seg i Rosinbakkene. Frist for å gjennomføre og registere sin deltakelse er 30. august.

Patrick Åseruds utgave av SommerBirken.

