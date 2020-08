Orkanger IF arrangerer Orkland Energimila onsdag 12. august for 5. gang. Energimila har start på Friidrettsbanen i Idrettsparken, og foregår i en flat og lettløpt trase i sentrum av Orkanger. Løypa er kontrollmålt og godkjent av kondis.

Løpet het tidligere Orkdal Energi Mila, men byttet navn etter at Orkdal fra nyttår ble en del av den nye kommunen Orkland sammen med Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord kommuner.

Arrangøren kunne glede seg over stor økning i deltakelsen i fjor. Totalt fullførte 223 løpere, derav 67 på 5 km og 156 på 10 km. Nå håper man på enda flere deltagere, selv om man må gjøre en del Covid19-tilpasninger.

I en melding til oss skriver arrangørklubben:

- Vi forholder oss til NFIFs retningslinjer for mosjonsløp under koronasituasjonen gjeldende fra 15.juni. Utgangspunkt for det sportslige, er at et arrangement kan avholdes med max 200 personer, max 8 heat med max 25 løpere i hvert heat. Et arrangement kan deles opp i flere grupper à 200 personer. Vi deler arrangementet opp i to grupper, 5 km og 10 km

Det legges opp til seeding, slik at de beste løperne starter først.

Foreløpig tidsplan (nøyaktig starttider vil bli satt etter at påmeldingsfristen er gått ut):

5 km kl. 18.00

10 km kl. 19.00



PÅMELDING

Når dette skrives er det 96 påmeldte.

Frist for påmelding: Søndag 9. august kl. 23.59. Etteranmeldinger vil ikke bli godtatt.

Det blir ingen ordinær premieutdeling, men pengepremier til de beste; kr 2000,- kr 1000,- og kr 500,- for de tre beste begge kjønn på 5 og 10 km. I tillegg 5 gavekort på kr 250,- per klasse.

