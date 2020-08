Allerede lørdag 8. august går påmeldingen ut for Oslofjorden Rundt 2021. Maks antall deltagere er satt til 100, men det er også satt en nedre grense på 50 for at løpet skal bli arrangert. Se hvem som er påmeldt hittil.



Oslofjorden Rundt ble forrige helg arrangert med 64 løpere på start. 19 av dem fullførte 100 miles (191 km) og 34 kom i mål på 50 miles.



53 av 64 løpere fullførte Oslofjorden Rundt, Simen Holvik og Mari Mauland vant 100 miles



Allerede lørdag 8. august går påmeldingen ut for neste års løp. Starten går fra Moss jernbanestasjon og følger flotte kyststier og småveier innover mot Oslo, etter hvert vil mye av løpet gå på gang- og sykkelstier, samt noe langs vei. Det er to distanser; 50 miles (80,5 km) fra Moss til Lysaker og 100 miles (161 km) fra Moss til Holmestrand.





Sofiia Granheim og Daniel Salvesen var to fornøyde deltagere i årets løp, hun på 100 miles og han på 50 miles. Daniel er allerede påmeldte 2021-utgaven, nå på 100 miles. (Foto: Tomas Pinås) Minimum 50 påmeldinger for at løpet skal arrangeres Maks antall deltagere er satt til 100, men det er også satt en nedre grense på 50 for at løpet skal bli arrangert. - Dersom interessen er for liten blir det ikke løp, da blir påmeldingsavgift refundert.

- Løperne må ville ha dette løpet, hvis ikke er det for mye arbeid og ingen grunn til å arrangere, sier Tomas Pinås til kondis.no.



Disse var påmeldt på onsdag ettermiddag: Jacobsen Frank Tony 100 Miles Spreke karer Solhaug Gorm 100 Miles DKP Earlybirds Foss Leif 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Brøvig Hanssen Henning 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Zachariassen Fredrik 100 Miles HULK Lange Peter 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Jahre John F. 100 Miles Tjøme løpeklubb Salvesen Daniel 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Heimsvik Stian 100 Miles Romerike ultraløperklubb Keshtjella Tony 100 Miles DARDAN EAGLE Jordahl Frode 100 Miles Husvik ultra Caliskaner Line 100 Miles Romerike Ultraløperklubb Hall Erik Libæk 50 Miles Asker Golfklubb Varsi Hjalmar 50 Miles Ross Nicolas 50 Miles Romerike Ultraløperklubb Svendsen Aune Marthe 50 Miles Audestad Ragnhild 50 Miles Romerike ultraløperklubb Engstad-Løvøi Einar 50 Miles Soon Triathlonklubb Van Der Velde Anton 50 Miles Starheim Ronny 50 Miles Indre Østfold brann og redning

"Oslofjorden Rundt 2021" vil være et løp der løperne i stor grad må regne med å være selvforsynte med mat og drikke og benytte seg av de tilbud som ligger langs ruta. Løpet arrangeres av Tomas Pinås og Kristian Jahre i samarbeid med Holmestrand Ultraløperklubb.





50-milesvinner Henriette Brynthe og 100-milesvinner Mari Mauland kort tid etter start på årets løp. (Foto: Tomas Pinås)

ANDRE NORSKE ULTRALØP: Se: Om norske ultraløp 2020 Påmeldingsstatus, nyheter, link til reportasjer mv

