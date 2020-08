KONDISLØPET HJEMMESIDE



Kondisløpet august er i full gang med distanser på 3, 5 og 10 km. Denne måneden er det medalje til alle som fullfører alle tre løpene.

Meld deg på her: Kondisløpet august

BILDER?

Send oss gjerne bilder fra Kondisløpet framover - vi har jo verken skribenter eller fotografer på desse løpene.



Bildene overfor er fra vår virtuelle maraton- og ultraløp mars-mai.



Premiering for Kondisløpet juli

Disse er trukket ut til premering i Kondisløpet juni:

Gavekort på 300 kroner til totalvinnerne på 10 km, halvmaraton og maraton. Se vinnerne nedenfor

Uttrekkspremier med gavekort på 300 kroner i butikken til Team Kondis til tre som meldte seg på med Team Kondis som lag. Disse var: Vile Horg Thore Wold Arne Martinsen

Uttrekkspremier med gavekort på 300 kroner fra Löplabbet trukket blant alle deltakerne. Vinnerne ble: Vile Horg Rolf Edisson Brattheim Frank Skaftun



Selv om det viktigste i Kondisløpet er å delta, legger vi med resultatene på de beste for hver distanse.

Komplett resultatliste for juliløpet finner du her

Menn 10 km 31 Willy Høydal Berger 43:22 20 Frank Skaftun Team Kondis 47:45 27 Allan Søreng Team Allan 50:16 Kvinner 10 km 48 Sol Hagen Telenor/Team Kondis 45:00 58 Kirsti Grape Team Kondis 45:49 56 Kristine Høybakk Idrett Uten Alkohol 50:23 Menn halvmaraton 33 Sverre Jensen Team Kondis 1:28:45 28 Nils Øygarden Team Kondis 1:31:10 47 Henrik Sam Eyde Team Kondis 1:34:54 Kvinner halvmaraton 18 Hanne Vigander Team Kondis 1:38:05 15 Mona Grindberg Verdal Friidrettsklubb 1:49:24 38 Torild Wickstrøm IL Polarstjernen 2:00:41 Menn maraton 32 Odd Ivar Solvold Sandefjord 2:50:18 44 Erling Uttisrud Mysen 4:56:14 Kvinner maraton 39 Torild Wickstrøm IL Polarstjernen 4:02:24 17 Angelika Sverdrup Ålesund 4:49:40 7 Susanne Løyland Bergen kommune BIL 4:58:38