Det å drive baneløping med hindre er ikke av de øvelsene med størst oppslutning, de fleste som driver med løping deltar ikke på hinderøvelsene. Gular og Gneist ønsket å sette ny fokus på denne disiplinen innen baneløpingen ved å arrangere en Hinderfestival som en del av rekken med løpsstevner som de i sommer har arrangert på Fana Stadion.Og med navnet Sverre Sørnes Hinderfestival knyttet arrangørene seg til en av de største hinderløperne i Norge.

Og siden rekruttering må starte tidlig var det her lagt inn en egen hinderøvelse for barn fra 6 til 9 år, som var yngste klasse. Distansen var her 300 meter med vanngrav og lave hindre, så det ble mulighet til å bli våt på beina her. Her ble det dermed skrevet friidrettshistorie med den alle første øvelsen i 300 meter hinder.

Også øvelsen 800 meter hinder var historisk og ble arrangert for første gang, her var det 10 til 13-åringene som fikk prøve seg. Også her med spesiallagde hinder for anledningen, høyde 50 cm.

De andre øvelsene på programmet denne varme augustkvelden på Fana Stadion var mer tradisjonelle hinderøvelser med historikk og rekorder løperne kunne måles mot, noe også den kunnskapsrike speaker Stein Fossen gjorde med stødig oversikt.

2000 meter hinder, kvinner senior og junior

Det var kun tre deltakere på kvinnenes 2000 meter, Ine Bakken fra Gular og Sara Aarsvoll Svarstad fra Vidar løp i seniorklassen mens Kristine Alne fra Haugesund Friidrett løp i junior. Det var Sara som tok initiativet fra start og Ine hengte seg i ryggen på henne, og disse to holdt følge helt til det ringte for siste runde. Det ble en luke ned til Kristine Alne. Inn i siste runden satte Ine Bakken opp farten og dro seg i fra Sara Aarsvoll Svarstad. I mål stoppet klokken på 6:46,02 som er ny Hordalandsrekord på distansen, en klar forbedring av Frida Berges ni år gamle rekord på 6:50.

Ine Bakken fikk med dette en sterk debut på hinder. Sara Aarsvoll Svarstad er regjerende juniornorgesmester på 3000 meter hinder.

Resultat 2000 meter hinder, KJ og KS.

Plass Startnr. Navn Klasse Lag Tid 1 294 Kristine ALNE U20W HAUGF 7:19.43 1 316 Ine BAKKEN SW GULA 6:46.02 2 427 Sara Aarsvoll SVARSTAD SW VIDAR 6:52.31



Kristine Alne var eneste deltager i klasse kvinner junior.

1500 meter hinder, G15 og G16.

Her var det 5 gutter fra start, på papiret tydeligvis ganske jevngode ut i fra tidene på 1500-meter flatt.

Trioen Vincent Samuel Gjerde, Tobias Svendheim og Jon-Anders Haukøy hold litt større fart enn de to Ask-guttene Johannes Sture og Markus Enes Heggøy. På den nest siste runden satte Tobias Svendheim inn en langspurt som gav ham noen meter til Vincent Samuel Gjerde og Jon-Anders Haukøy, men i den siste svingen og inn mot mål viste Vincent at han hadde disponert løpet godt og satte inn en superspurt som skaffet ham seieren foran Tobias og Jon-Anders.

Vincent Samuel Gjerde i fronten av feltet.

Resultat 1500 meter hinder G15 og G16

Plass Startnr. Navn Klasse Lag Tid 1 426 Johannes STURE U16B ASK 4:59.34 414 Markus Enes HEGGØY U16B ASK DNF 1 409 Vincent Samuel GJERDE U18B VIK 4:37.63 2 428 Tobias SVENDHEIM U18B FRI 4:38.09 3 413 Jon-Anders HAUKØY U18B GNE 4:40.87



Tobias Svendheim.



Jon-Anders Haukøy.



Markus Enes Heggøy og Johannes Sture.



2000 meter hinder, G17

I denne klassen var det kun Tobias Allers-Hansen, Gneist. Han gjennomførte et jevnt og godt sololøp med så gode vanngravpasseringer at han knapt nok ble våt på beina, og i mål ble tiden sterke 6:27.49.





Det ble knapt nok bølger i vanngraven da Tobias Allers-Hansen passerte.



3000 meter hinder, menn senior

Her var det 3 deltakere på startstreken: Ådne Nesje Hernes, Erik Hovlandsdal og Espen Roll Karlsen. Det var nok et mål for disse å ta NM-kravet på distansen, som er på 9:29,99, og det var også denne tiden speaker kommenterte dem etter. De holdt da også farten til å kunne ta dette kravet i første halvdel av løpet, hovedsakelig med Espen i front foran Erik og Ådne. Lett etter passering halvveis brøt Erik Hovlandsdal mens Espen Roll Karlsen jaget videre mot NM-kravet med Ådne litt bak seg. Men inne i siste runden fikk Espen tydeligvis problemer med farten og måtte slippe Ådne forbi seg, og han brøt rett etterpå kun 300 meter fra mål. Dermed ble det 18 år gamle Ådne Nesje Hernes som ble eneste løper i mål til en solid forbedring av persen sin fra UM i fjor.

Espen Roll Karlsen kunne etter løpet fortelle at han en uke i forveien hadde hatt et fall på en treningstur i fjellet, og han fikk da skade i en tå og brist i ribbeinet. Han hadde ikke løpt etter dette, men han følte seg likevel så pigg før løpet at han tok sjansen på å stille. Og da han på siste runde fryktet at han skulle snuble i hinderet og han så at han ikke ville ta NM-kravet så gav han seg:

– Men det var gøy å løpe hinder og jeg fikk noen gode svar mtp formen. Kommer til å prøve igjen på Karabinlekene.



Resultat 3000 meter hinder, menn senior

Plass Startnr. Navn Klasse Lag Tid 1 415 Ådne Nesje HERNES U20M FANA 9:46.47 416 Erik HOVLANDSDAL SM NORSA DNF 418 Espen Roll KARLSEN SM GNE DNF



Erik Hovlandsdal, Espen Roll Karlsen og Ådne Nesje Hernes.



18 år gamle Ådne Nesje Hernes.var den eneste som fullførte 3000 meter hinder i seniorklassen.



Ådne Nesje Hernes var godt fornøyd med en glimrende ny pers (foto fra stream).

Se opptak av løpene på YouTube:

2000m hinder KS/KJ (lydproblem)



300m hinder:



800m hinder:



1500m hinder G15/16



2000m hinder G17



1500m hinder MS





En helt ny hinderøvelse så dagens løp: 300 meter hinder for barn 6 - 9 år.



Det var ikke bare skoene som ble våte i vanngraven.



Sondre Haukanes hadde elegante vanngravpasseringer på sin 800 meter hinder.



Elise Andrea Bos på 800 meter hinder.



Kirill Eikanger er først ut av vanngraven på 800 meter hinder.

Resultat 800 meter hinder:

Plass Startnr. Navn Klasse Lag Tid 1 452 Ludvig Færø LINDE U12B VAR 2:53.65 1 412 Sondre HAUKANES U14B GNE 2:41.88 2 422 Jakob Amandussen NITTER U14B FANA 2:53.22 3 400 Kirill EIKANGER U14B GNE 2:56.93 1 332 Elise Andrea BOS U12G Lysek 3:17.32

Resultat 300 meter hinder:

Plass Startnr. Navn Klasse Lag Tid 1 265 Ferdinand ALLERS-HANSEN U10B GNE 1:09.93 2 453 Live Færø LINDE U10G VAR 1:11.06 1 430 Aksel Leirstad ØDEGAARD U10B GNE 1:02.72 2 421 Mattheo Hovlandsdal MIKKELSEN U10B GNE 1:06.54 1 408 Silje Dyb ENDRESEN U10G GNE 1:18.18 1 372 Jenny Berge BUDAL U10G GNE 1:11.66 2 311 Maria Viktoria AUNE U10G GNE 1:11.68 3 407 Kristine Dyb ENDRESEN U10G GNE 1:15.76