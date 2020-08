Med utgangspunkt utenfor klubhuset til Siggerud IL i Ski la 78 løpere i vei på et 6,7 km langt terrengløp klokken 09 lørdag morgen. Det høres ikke avskrekkende ut, men dette var jo bare første runde av x antall.

Backyard Ultra har etterhvert blitt populært i Norge, men de fleste arrangementene har en begrensning på f.eks.12 timer/runder. Slik er det ikke i backyardløpet til Østmarka Ultraløperklubb (i praksis ekteparet Anita Kråkmo og Leif Abrahamsen). Dette er et ekte "Last Man Standing" løp der vinneren er kåret når bare en eneste løper står igjen og fullfører det som blir siste runde i den 6,7 km lange løypa.



Last man standing får Golden Ticket til Big Dog´s Backyard Ultra i USA, enten det er en mann eller kvinne som vinner.



Det er ny start hver time, så pausen løperne får mellom hver 6,7 km varierer med hvor fort de løper, og om de ønsker kort eller lang pause. I fjor ble løpet arrangert i april med 104 startende og et vinnerresultat på 33 runder (221,1 km) av svenske Tobbe (Torbjørn) Gyllebring.



2019: Alt annet enn bakgården i Østmarka da vinneren løp 221 km





Det var vinterføre på fjorårets løp. (Foto: Arrangøren)





Det er sol og varmt på årets løp, en enorm kontrast til fjorårets løp. Bildet er fra den 4. runden. (Foto: Lise Lysfjord Pettersen)



På årets opprinnelige løpsdato ble det arrangert et virtuelt løp med 113 startende og vinneren i mål etter 27 runder.

Se også: Jo Inge Norum ble The Last Man Standing i Østmarka Virtual Backyard Ultra19-situasjonen var det redusert til et felt på 78 løpere. Det er flott sommervær, og stor sannsynlighet for at løperne holder ut veldig lenge i år. Vi kommer tilbake til en vurdering av favoritter en gang i løpet av lørdag kveld.



78 startet - bare én fullfører

I år var der 140 påmeldte, men på grunn av flytting og Covid

STATUS:

Komplett resultat-tracker HER

Runder Distanse Mål senest Fullførte Merknad 1 6,7 km Lø 10:00 76 2 13,4 km Lø 11:00 76 3 20,1 km Lø 12:00 76 4 26,8 km Lø 13:00 73 5 33,5 km Lø 14:00 68 6 40,2 km Lø 15:00 63 7 46,9 km Lø 16:00 62 Ultradistanse 8 53,6 km Lø 17:00 9 60,3 km Lø 18:00 10 67,0 km Lø 19:00



Hvem holder ut lengst? Er det de som løper fort i front på de føste rundene, eller er noen av de litt lenger bak i feltet? Dette er midt i feltet på 4. runde. n. (Foto: Lise Lysfjord Pettersen)



Video fra starten 2. runde (Foto: Lise Lyshaug Pettersen):