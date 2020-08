Flere har oppdaget alle fordelene med å løpe utenfor asfalten og vi ser mange som legger turen til skog og fjell. I Norge har vi en sterk turtradisjon og mange velger nå å løpe istedenfor å gå når de skal ut i skogen. Terrengløping kan være så mangt og hva som defineres som løping i terreng kan variere mye utfra hvem du spør. En orienteringsløper vil gi deg et helt annet svar enn det du får fra asfaltløperen. Asfaltløperen sier han er i terrenget når han finner en grusvei, mens orienteringsløperen først er i terrenget når stien er borte. Her har du en grov kategorisering av terreng.



Typer av terreng

Løper du på grusveien er det som å løpe på asfalt. Da kan du velge asfaltmodeller. Det samme gjelder om du løper på opparbeidede, faste og plane stier. Løper du i skiløyper som ofte er fylt med bark, er disse gjerne myke. Da kan det være nyttig å velge en løpesko med gode knotter. Dette gjelder særlig hvis det har vært mye nedbør og løypa er myk og våt.



Løper du på smalere og ulendte stier, er det lurt å velge et par terrengsko. Disse har en lavere profil som gjør dem stødige. Da unngår du overtråkk. Skoene må sittet tettere på foten og materialene i overdelen må gi godt hold når foten gjerne vri seg i skoen i røft terreng. Om stien er steinete eller det er myk skogsbunn, er det viktig med et trygt og godt grep for det underlaget. Særlig hvis det er vått. Du trenger en gummiblanding som griper på våte steiner eller markante knotter som biter godt om underlaget er mykt og gjerne gjørmete. Da løper du mer avslappet og det gir en bedre løpsopplevelse og reduserer skaderisikoen.



Til slutt har du dem som virkelig løper "off road". Det er gjerne orienteringsløperne. Da trengs det robuste og rendyrkede terrengmodeller.



Hva kjennetegner en løpesko for terrenget?

Det er tre viktige forskjeller på en terrengsko for løping sammenlignet med en asfaltmodell.



Først så er skoen mer robust og tåler et røffere bruk med stor slitasje på overdelen som blir fort møkkete. Overdelen er solid og materialene i mellomsålen og yttersålen tåler å bli skitten.



Så er mellomsålen gjerne litt lavere i profil. Du kommer nærmere bakken, sålebasen blir stødigere og du tråkker ikke så lett over. Da blir dempingen mindre enn i asfaltmodellene. Det kompenserer du med at underlaget er mykere og at underlagets profil gir mer variasjon.



Til slutt så har yttersålen mer mønster - ofte med gode knotter og en gummi som griper bedre på våte steiner og røtter.



Passformen til terrengsko er gjerne smalere enn asfaltmodellene. Fordi underlaget er ujevnt, beveger foten seg mer i skoen. Da må passformen være tettere slik at foten ikke vrir seg i skoen. Materialene i overdelen er også mer robuste og slitesterke. Overdelen er også i materialer som gir et godt hold slik at foten ikke beveger seg for mye inni skoen i teknisk krevende og ulendt terreng. Dette føler du ofte med en gang du tar dem på og de ikke er like komfortable som asfaltmodellene. Husk allikevel at en ny terrengmodell må føles komfortabel og tett på foten når du prøver den.



Mellom asfaltmodellene og terrengskoene finner du en gruppe vi kaller hybrider. Det er modeller som har asfaltmodellenes demping og komfort, med terrengmodellens slitestyrke og grep. Min erfaring er at de fleste av disse ligner mer på asfaltmodellen enn terrengmodellen. Da passer den best om du løper i en kombinasjon av asfalt, grusvei og på relativt plane stier.



Terrengløpeskoene har gjennomgått en stor utvikling de siste årene. Leverandørene har fått ned vekten på modellene uten at det har gått utover slitestyrken. Nå finner du mange modeller med en vekt godt under 300 gram (størrelse 42,5 i herre). Samtidig er også overdelen og passformen oppgradert. Det er mer komfort uten at slitestyrken er forringet nevneverdig. Til slutt er modellene blitt smidigere. Mellom- og yttersålene har fått bedre flekskanaler samtidig som stabiliteten sideveis opprettholdes. Disse forbedringene har gjort terrengmodellene til de beste alternativene om du løper mye utenfor veiene.



Løper du regelmessig i terrenget året rundt og i all slags vær, ville jeg investert i et eget par til det. Om du kun løper i terrenget i ny og ne og alltid når det er tørt, stiller det mindre krav til utstyret og en allrounder eller asfaltmodell kan fungerer godt nok.



Les også:



Trenger du en vanntett modell?

Vi får ofte spørsmål om det er lurt å velge en vanntett modell for terrengløping. Min erfaring er at hvis du løper i terrenget, passer det best med en modell uten membran. Når du har stor fart langs stiene er det uansett lett å plumpe i søle og myrhull. Da vil vannet renne inn ovenfra og det blir fort liggende i skoen. I tillegg er en vanntett membran ofte varm om sommeren samtidig som den gjerne ikke er like komfortabel på foten (selv om det har bedret seg de siste sesongene). Hvis det er kaldt på høsten, så bruk gjerne et par ullsokker eller en sokk av neoprene (dykkedraktstoff). Da holder du varmen. Om du småjogger, går eller en kombinasjon av disse, så kan du gjerne velge en vanntett modell. Da unngår du gjerne de verste dammene og sjansen for å plumpe i dem er mindre.



Hva skal du tenke på når du velger terrengsko?

Når du skal velge sko for terrengløping må du først tenke gjennom bruksområdet. Hvor erfaren er du i terrenget? Hvor ofte løper du i terrenget? Hvilke underlag løper du mest på? Hvordan er vær og vind hos deg? Løper du mye når det er vått og sleipt? Når du har gode svar på alle disse spørsmålene, kan du ta en prat med løpenerden i vennekretsen din eller ta turen innom en sportsbutikk du har tillit til. Da får du helt sikkert mange gode alternativ. Husk alltid på at kompisen din gjerne kan ha en annen erfaring enn deg og at hans favoritter ikke trenger å være de beste for deg.



Få flyten i skogen

Om du starter opp igjen i terrenget etter en lang vinter på ski eller er helt fersk på terrengløping, trengs det en tilvenning. Særlig hvis du vil løpe raskt gjennom skogen. Ulendt terreng krever en annen flyt enn asfalten. Det er fort gjort å løpe for anspent og stakkato. Og det kan også være lettere å vrikke anklene. I starten må du ikke sette opp for stor fart. Husk alltid å veksle på å se 10 meter frem på stien og rett ned på hvor du setter ned foten. Da kan du lese terrenget og lettere finne riktig steglengde og -frekvens. I starten blir det gjerne litt hakkete, men etter hvert blir det mer avslappet og det blir lettere å sette opp farten. Gode sko som er tilpasset underlaget, gir deg ekstra trygghet. Grepet er særlig viktig. Løper du i terrenget blir farten automatisk lavere og pulsen blir fort en del høyere enn langs asfalten. Det er normalt og bare positivt siden treningseffekten gjerne blir bedre og skaderisikoen blir mindre.



Hold skoene rene

Løpeskoene for terrenget trenger regelmessig rengjøring. Om du løper året rundt eller i all slags vær så blir terrengskoene fort svært møkkete. Det er gjerne skittent myrvann eller søle som setter seg i overdelen. Om du ikke rengjør dem, vil skitten fort tørke og setter seg i overdelen. Den blir fort stiv og lite fleksibel og over tid så vil den sprekke opp. Særlig i de områdene hvor det er mye bevegelse - som i forfoten. Om du har en asfaltmodell, vil overdelen fort blir stiv og vil revne opp. Merk at det ikke blir en reklamasjon om det skjer. Derfor anbefaler jeg alltid at du vasker av skitten med lunkent vann og en myk børste. Gjør det umiddelbart etter turen. Deretter tar du avispapir i skoene og lar dem tørke i romtemperatur. Ikke sett dem på et varmt badegulv. I løpet av en dag er skoene normalt tørre.



Slik har vi gjennomført testen

Vi har testet 12 terrengskonyheter gjennom våren og sommeren. I år er det også en kombinasjon av fullblods terrengmodeller og hybrider, selv om det er flest hybrider. Noen av disse er for turer i teknisk krevende terreng. Andre er kombinasjonsmodeller for grus og sti. Modellene er testet i variert terreng av fire løpere. De er brukt i ulendt terreng, på stier, grusvei og asfalt. Vi har brukt terrenget rundt Oslo og i Kristiansand. Våren og sommeren har i år vært våtere og vi har fått teste modellene under våte og glatte forhold.



Testens kriterier

Vi vurderer andre kriterier i denne testen sammenlignet med testen av asfaltmodeller. Støtdemping og løpsfølelse vurderes fra 1 til 6 der 6 er best. Vi har vurdert modellenes demping opp mot asfaltmodellene i forrige test. Modellenes løpsfølelse er vurdert mot løping i terrenget som kriterium. Hvordan skoene fungerer på dette underlaget. Resultatene her kan ikke direkte sammenlignes med scorene fra asfaltskotesten. Vi har ikke vurdert modellenes stabilitet mot overpronasjon. Løping i terrenget gir mye naturlig variasjon og pronasjonsstøtte er ikke like essensielt. Derimot har vi gitt modellene en score på hvor stødige de er i ulendt terreng. Hvor lett du kan tråkke over. Vi har gitt score fra 1 til 3 der 3 er det mest stabile alternativet. Vi har også vurdert grepet i gjørmen og på våte steiner og røtter. Vi har gitt score fra 1 til 6 hvor 6 er best. Til slutt har vi også veid modellene tørr og våt for å avdekke hvilke modeller som trekker til seg mye vann. Vi har tatt med vektøkningen i prosent. Alle damemodellene er veid i størrelse 38 og herre i 42,5. Unisex er veid i herrestørrelse.

Vi håper testen gir deg en god indikasjon om de ulike modellenes sterke og svake sider. Ingen vil være optimale i alle typer terreng og underlag. Hvilke som passer deg best, er avhengig av ditt bruksområdet.



Lykke til med terrengløpingen i høst.



Bildene nedenfor er av henholdsvis dame- og herreversjonen av hver modell.



Altra Lone Peak 4.5

Støtdemping: 4

Løpsfølelse: 3

Stabilitet ulendt underlag: 2

Grep gjørme: 4

Grep steiner/røtter: 4

Mellomsåletykkelse: 25 mm - 25 mm

Dropp: 0 mm

Vekt: 298 g (herre) 247 g (dame)

Vektforskjell tørr/våt: + 21%

Pris: 1650 kr



Altra Lone Peak har den tradisjonelle Altra-passformen. Den er romslig i tåboksen, men sitter tettere i mellomfot og hæl. Behagelig materiale i overdelen, men ikke godt nok hold om du løper i ulendt og teknisk krevende terreng. Støtdempingen er både myk og behagelig og den tåler strekk på asfalt før du kommer på stiene. Den passer best på jevne stier og på grusvei. I ulendt terreng er mellomsålen litt for høy til å gi den optimale kontakten med underlaget. Godt grep både på vått berg og myk skogsbunn. Altra Lone Peak er først og frem en god hybrid for variert underlag med asfalt, grus og jevne stier. Også over lengre distanser. Ikke for det mest krevende terrenget.



Arc’teryx Norvan LD 2

Støtdemping: 4

Løpsfølelse: 4

Stabilitet ulendt underlag: 2

Grep gjørme: 4

Grep steiner/røtter: 5

Mellomsåletykkelse: 27 mm – 18 mm

Dropp: 9 mm

Vekt: 260 g (herre) 220 g (dame)

Vektforskjell tørr/våt: -

Pris: 1800 kr





Arc’teryx er et nytt merke i våre tester. Det kanadiske varemerket er mest kjent for tur- og fjellprodukter. Nå også med en kolleksjon av terrengsko. Passformen er normalt til bred, men den er lett å stramme på og det gjør at den sitter godt på foten også i ulendt terreng. Materialene i overdelen gir også godt hold. Støtdempingen er fast og den gir god respons. Passer også til strekk på asfalt. Den er smidig og gir god kontakt med underlaget og god løpsfølelse i terrenget. Meget godt grep på vått berg. Litt små knotter gjør at grepet ikke er like bra på myk skogsbunn. Arc’teryx Novan LD 2 er et positivt bekjentskap. En fin allrounder til løping i variert terreng og takler de fleste forhold.



Asics FujiTrabuco Lyte

Støtdemping: 4

Løpsfølelse: 5

Stabilitet ulendt underlag: 2

Grep gjørme: 3

Grep steiner/røtter: 4

Mellomsåletykkelse: 18 mm – 14 mm (herre) 16 mm – 12 mm (dame)

Dropp: 4 mm

Vekt: 250 g (herre) 205 g (dame)

Vektforskjell tørr/våt: + 40%

Pris: 1400 kr





Asics har arbeidet hardt med å utvikle gode terrengmodeller. Nå er de på rett vei. Asics FujiTrabuco Lyte er normalt bred. Den sitter godt på mange ulike føtter. Materialet er behagelig, men vi synes det burde vært litt bedre hold i det mest krevende terrenget. God støtdemping, så denne tåler strekk på asfalt. Den er smidig og gir meget god kontakt med underlaget, særlig når terrenget er plant. Grepet som har vært ankepunktet tidligere, er nå kraftig forbedret. Den gir godt grep på vått fjell og fungerer også på myk skogsbunn selv om knottene ikke er mest markante. Asics FujiTrabuco Lyte er en fin allrounder i variert terreng. Overdelen er litt for slapp til å takle det mest krevende terrenget. Det gjør også at vi definerer denne som en hybrid.



Dynafit Ultra 100

Støtdemping: 5

Løpsfølelse: 4

Stabilitet ulendt underlag: 2

Grep gjørme: 4

Grep steiner/røtter: 5

Mellomsåletykkelse: 32 mm - 26 mm

Dropp: 6 mm

Vekt: 310 g (herre) 270 g (dame)

Vektforskjell tørr/våt: + 34%

Pris: 2000 kr

BEST STØTDEMPING





Dynafit er fra Italia og mest kjent for randonee-produkter. De har også kommet med en solid kolleksjon av løpesko for terrenget. Dynafit Ultra 100 er normalt bred, men sitter godt på mange føtter. Overdelen er komfortabel, og har også godt hold i ulendt terreng. Beskyttelsen over lissene gjør at den er litt mer krevende å stramme skikkelig til. Meget god støtdemping og denne tåler strekk på asfalt. Den er smidig, men mellomsålen er litt i høyeste laget for å gi den beste kontakten med underlaget. Svært godt grep på vått berg og også bra grep på myk skogsbunn selv om knottene ikke er de mest profilerte. Dynafit Ultra 100 er en fin allrounder for deg som løper i variert terreng, også over lengre distanser. Overdelen er som en hardbarket terrengmodell, men mellomsålen er såpass høy at dette blir en hybrid.



Hoka One One Torrent 2

Støtdemping: 4

Løpsfølelse: 4

Stabilitet ulendt underlag: 2

Grep gjørme: 3

Grep steiner/røtter: 4

Mellomsåletykkelse: 23 mm - 18 mm

Dropp: 5 mm

Vekt: 262 g (herre) 214 g (dame)

Vektforskjell tørr/våt: + 34%

Pris: 1800 kr



Hoka Torrent kom på markedet i fjor og dette er første oppgradering. Modellen har lavere mellomsåle enn tradisjonelle Hoka-modeller og det er et pluss om du løper i ulendt terreng. Vi opplever den som litt bred, men det gir behagelig passform. Materiale i overdelen er komfortabelt, men mangler litt hold om terrenget blir veldig ulendt. Meget god støtdemping og den tåler transportetapper på asfalt. Den er også smidig om terrenget ikke er for krevende. I ulendt terreng mister du den optimale kontakten med underlaget. Den har et godt grep på vått berg. Også bra på myk skogsbunn selv om knottene ikke er veldig profilerte. Hoka Torrent er en fin allrounder i variert terreng, også for lengre distanser. Den tykke mellomsålen sammen med litt for lite hold i overdelen gjør den til en god hybrid.



Icebug Capra

Støtdemping: 3

Løpsfølelse: 3

Stabilitet ulendt underlag: 2

Grep gjørme: 4

Grep steiner/røtter: 4

Mellomsåletykkelse: 23 mm – 16 mm

Dropp: 7 mm

Vekt: 275 g (herre) 240 g (dame)

Vektforskjell tørr/våt: + 31%

Pris: 1700 kr



Icebug er et svensk varemerke kjent for vinterpiggsko. De senere årene har de også bygget opp en god kolleksjon med terrengmodeller. Overdelen er fast i materialene og det er bra i ulendt terreng. Men for mange av testløperne ble den ble vanskelig å snøre godt på foten. Den har fast støtdemping og tåler strekk på asfalt. Mellomsålen oppleves som stiv og gir ikke den beste følelsen i ulendt terreng. Den gir godt grep både på vått fjell og myk skogsbunn. Icebug Capra er en allrounder for løping i variert terreng, også for lengre distanser. Den høye mellomsålen gjør at dette blir en hybrid.



Inov-8 X-Talon G 235

Støtdemping: 2

Løpsfølelse: 5

Stabilitet ulendt underlag: 3

Grep gjørme: 5

Grep steiner/røtter: 5

Mellomsåletykkelse: 21 mm – 15 mm

Dropp: 6 mm

Vekt: 235 g (herre)

Vektforskjell tørr/våt: + 39%

Pris: 1800 kr

BEST LØPSFØLELSE



Inov-8 er et britisk varemerke som er mest kjent for gode løpesko for terrenget. De har utviklet en stor kolleksjon med mange spesialmodeller. X-Talon G 235 er normalt til litt smal i passformen, men materialene er mer fleksible enn tidligere og den sitter godt på mange føtter. Den er lett å snøre godt på og materialene gir godt hold i ulendt terreng. Den har en tynn mellomsåle og selv om de markante knottene også demper, er det lite støtdemping. Men en lav profil og dropp gjør at du løper lettere og kobler inn din egen støtdemping. Kontakten med underlaget er derimot svært bra, særlig i ulendt terreng. Sålens konstruksjon gjør at du lett kjenner spisse steiner. Yttersålen er oppdatert med Graphene og den gir meget godt grep både på vått fjell og myk skogsbunn. Inov-8 X-Talon G 235 er en rendyrket terrengmodell og passer best i det tøffeste terreng.



Merrell MTL Long Sky

Støtdemping: 4

Løpsfølelse: 3

Stabilitet ulendt underlag: 2

Grep gjørme: 4

Grep steiner/røtter: 5

Mellomsåletykkelse: 27,5 mm - 19,5 mm

Dropp: 8 mm

Vekt: 270 g (herre) 230 g (dame)

Vektforskjell tørr/våt: + 26%

Pris: 1700 kr





Betegnelsen MTL står for Merrell Tech Lab og er benevnelsen Merrell gir sine mest tekniske løpesko. Merrell MTL Long Sky er normalt bred og har en passform som mange kan like. Overdelen har godt hold, men litt få snørehull kan gjøre at den er vanskelig å stramme skikkelig på foten. Meget god støtdemping og denne tåler transportetapper på asfalt. Den er høy i mellomsålen og gir ikke den optimale løpsfølelsen i ulendt terreng. Passer fint på jevnt underlag. Meget godt grep både på vått fjell og myk skogsbunn. Merrell MTL Long Sky er en god allrounder for deg som løper på variert underlag. Den fungerer også godt til lange løpeturer. Den høye mellomsålen gjør at vi definerer denne som en hybrid.



Mizuno Wave Daichi

Støtdemping: 2

Løpsfølelse: 2

Stabilitet ulendt underlag: 2

Grep gjørme: 3

Grep steiner/røtter: 3

Mellomsåletykkelse: 29 mm - 17 mm

Dropp: 8 mm

Vekt: 320 g (herre) 270 g (dame)

Vektforskjell tørr/våt: + 30%

Pris: 1600 kr





Mizuno Wave Daichi har Mizunos brede passform. Normalt sett passer denne passformen mange føtter. Testløperne opplevde at denne ikke var like lett å snøre godt på foten. Materialet i overdelen gir ikke godt nok hold når du løper i ulendt terreng. Støtdempingen er fast og responsen er ikke god nok. Selv om modellen har en lav profil i mellomsålen gir den ikke den gode løpsfølelsen verken på plant eller ujevnt underlag. Den har et bra grep både på vått fjell og myk skogsbunn. Mizuno Wave Daichi er en allrounder og passer best til turer på et jevnt underlag. Vi definerer den som en hybrid.



New Balance FF Hierro V5

Støtdemping: 5

Løpsfølelse: 2

Stabilitet ulendt underlag: 1

Grep gjørme: 3

Grep steiner/røtter: 5

Mellomsåletykkelse: 28 mm – 20 mm

Dropp: 8 mm

Vekt: 349 g (herre) 289 g (dame)

Vektforskjell tørr/våt: + 36%

Pris: 1400 kr



New Balance FF Hierro kommer i 5. versjon. Den er bred, men er allikevel lett å snøre godt på foten. Vi synes den har for mye polstring i hælen og materialene gir ikke et optimalt hold i ulendt terreng. Den gir meget god støtdemping og tåler fint strekk på asfalten. Men mellomsålen er volumiøs og det gir lite kontakt med underlaget. Den tykke sålen gjør at den også fungerer best på jevnt underlag som grusvei og fine stier. Meget godt grep på vått fjell. Lite profilerte knotter gir ikke det beste grepet på myk skogsbunn. New Balance FF Hierro V5 er en typisk hybrid og passer best om du løper på asfalt, grusveier og jevne stier. Også for lange distanser. Ikke for krevende terreng.



Salomon Cross Pro

Støtdemping: 4

Løpsfølelse: 5

Stabilitet ulendt underlag: 3

Grep gjørme: 5

Grep steiner/røtter: 4

Mellomsåletykkelse: 29,5 mm - 21,5 mm

Dropp: 8 mm

Vekt: 290 g (herre) 250 g (dame)

Vektforskjell tørr/våt: + 14%

Pris: 1800 kr





Salomon Cross Pro har en elastisk innersokk med et støttebånd i mellomfoten som er integrert i snøringen. Kombinasjonen gir en komfortabel passform som også gir godt hold i ulendt terreng. Som vanlig med Salomons hurtigsnøring. God og fast støtdemping som også tåler transportetapper på asfalt. Den har en lav profil og gir god kontakt med underlaget også i ulendt terreng. Et pluss at sålen beskytter bra mot spisse steiner. Yttersålen gir godt grep på vått fjell og de markante knottene gir meget godt grep på myk skogsbunn. Salomon Cross Pro er en rendyrket terrengmodell og passer best i ulendt terreng, men har også myk nok mellomsåle til løping på hardt underlag.



VJ MAXx

Støtdemping: 4

Løpsfølelse: 5

Stabilitet ulendt underlag: 3

Grep gjørme: 5

Grep steiner/røtter: 6

Mellomsåletykkelse: 25 mm – 19 mm

Dropp: 6 mm

Vekt: 270 g (herre)

Vektforskjell tørr/våt: + 17%

Pris: 1950 kr



VJ er et finsk skomerke mest kjent for orienteringsmodeller. VJ MAXx har en normalt bred passform, bredere enn mange av de andre VJ-modellene. Materialet i overdelen gir godt hold i ulendt terreng. Støtdempingen oppleves som fast. Det skyldes nok også den robuste yttersålen. Den tåler også transportetapper på asfalt. Den er stødig i terrenget og det gir trygg og god løpsfølelse. Meget godt grep på vått fjell. Mindre profilerte knotter gir litt dårligere grep på myk skogsbunn. VJ MAXx tåler løping i variert terreng. Den stødige overdelen og det trygge grepet gjør at den også passer svært godt i krevende terreng. En flott allrounder.





Testløperne

Tor Fauske, 56 år

Daglig leder på Löplabbet og testansvarlig. Tidligere aktiv løper. Løper fremdeles 3-5 ganger i uken. Har arbeidet profesjonelt med test og vurdering av løpesko siden 1990.



Bjørnar Sagdahl, 41 år

Fysioterapeut og har vært en del av Löplabbets testteam siden 2010. Ivrig løper som finner tid til en daglig tur. Liker å variere både fart, lengde og underlag.



Janicke Bråthe, 47 år

Løpeglad og målrettet mosjonist med over femti maraton rundt om i verden. Sommeren 2018 løp hun 660 kilometer "Tvers over Norge" på det bredeste, fra svenskegrensen i øst til landets vestligste bebygde øy. Stadig på jakt etter nye løpsopplevelser og personlige rekorder.



Kjersti Karoline Danielsen, 41 år

Maratonløper i Norgestoppen med deltakelse i EM som høydepunkt. En del av Löplabbets testteam siden 2006. Ikke like aktiv i dag, men løper fremdeles daglig og varierer både fart, distanse og underlag.