Det var god oppslutning da Sommerkarusellen dro i gang igjen etter en feriepause, det var i alt 232 løpere som hadde funnet veien til Fana Stadion i det milde augustværet. Det var denne gang puljestarter med opp til 25 personer som startet sammen, i henhold til de gjeldende koronaregler.

På premiepallen etter løpet var det som vanlig en del kjenninger fra tidligere løp i karusellen. På 10 km var beste kvinne Renate Galleberg, hun vant klart med 4 minutters margin til neste kvinne, Anne Kristine Johansson. Renate har en seier fra før i årets Sommerkarusell. Beste herre i den lengste løypen ble nok en gang Andreas Torsvik, som har vunnet klart i de tre karuselløpene han har vært med på i sommer. Konkurranseglade Andreas har tidligere denne måneden satt ny løyperekord på Møkster Maraton, der mannen som stod ved siden av ham på premiepallen i dagens løp, Bjørn Tore Kronen Taranger vant ultradistansen. Som han for øvrig mente at han ikke var restituert etter ennå. Helt restituert kan vel ikke Andreas ha vært heller etter han på fredag deltok på 10.000 meter i den mye omtalte stadionmila i Kristiansand, der også Ole Garmannslund deltok.

På 5 km var det ingen tvil om at Eli Anne Dvergsdal var beste kvinne, med 18:17 var hun nærmere 4 minutter foran de to neste, Janne Skare og Sølvi Abbedissen, som begge to har vært flere ganger på pallen i årets Sommerkarusell. Vinner av herreklassen ble Ole Garmannslund som slo klubbkompis Anders Kjærevik fra BFG Bergen Løpeklubb. Anders er for øvrig også svært konkurranseglad, han vant den nautiske distansen på Møkster Maraton for en uke siden, samt Preikestolen Trailrun for kun to dager siden.

Sommerkarusellen hadde denne gangen et forsøk med å streame løpet slik at alle kunne kikke på video fra starten og målpasseringene inne på Fana Stadion. Arrangørene ønsket å prøve ut om dette var noe det er interesse for, og i så fall vil det kanskje bli flere sendinger med live-strømming fra løpskarusellen.



Skjemprint fra streamingen av løpet. Her går den beste puljen på 5 km ut fra start. Ole Garmannslund har tatt teten. Trykk på bildet for å komme til streamen på Facebook.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 303 Eli Anne Dvergsdal Gneist Friidrett K20-34 18:17 2 234 Janne Skare FYLLINGSDALEN K35-39 22:02 3 56 Sølvi Abbedissen TERTNES K40-44 22:13 4 252 Tatiana Thiem LAKSEVÅG K35-39 22:38 5 1127 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 23:18 6 1111 Ida Haddal ULSTEINVIK K20-34 23:21 7 1106 Camilla Sagstad FYLLINGSDALEN K35-39 23:33 8 1136 Ida Marie Ersland FRI IL / HSI K20-34 23:36 9 197 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 24:08 10 209 Birgitte Møgster Head Energy K35-39 24:30 11 187 Eldbjørg Njøs Syril IL K20-34 24:38 12 1108 Elise Catrin Skaala Rognaldsen Tryg K20-34 24:54 13 141 Anette Alvær MORVIK K20-34 25:12 14 139 Linda Bratland Lund MJØLKERÅEN K45-49 25:14 15 137 Desirée H. Andersson Team Kondis K40-44 25:29



Premiepallen kvinner 5 km: Janne Skare, Eli Anne Dvergsdal og Sølvi Abbedissen.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1120 Ole Garmannslund BFG Bergen Løpeklubb M20-34 16:29 2 360 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M20-34 17:12 3 1118 Lars Schjølberg Evensen Fana IL / Fana IL Friidrett M15-19 17:19 4 85 Thomas Schjøtt Hannevig Varegg Fleridrett / Lerøy Seafood M20-34 17:27 5 1144 Stian Andersen BFG Bergen Løpeklubb M20-34 17:35 6 35 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb M45-49 17:56 7 202 André Aasen Schlumberger (Onesubsea) M20-34 18:05 8 1158 Bjarte Eikanger Gneist M45-49 18:29 9 1147 Håvard Berland Equinor M40-44 18:34 10 1121 Simen Astrup Hageland Sotra Hagesenter M20-34 19:02 11 296 Thomas Ødegaard Gneist Friidrett M45-49 19:18 12 1132 Sebastian Gjelsvik BERGEN M20-34 19:50 13 159 Martin Mjelde Bjarg IL M1-14 19:58 14 1128 Julian Brenna Loddefjordløperne M15-19 20:22 15 352 Anders Mathiesen Tryg M35-39 20:39



Premiepallen menn 5 km: Anders Kjærevik, Ole Garmannslund og Lars Schjølberg Evensen.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1116 Renate Galleberg NESTTUN K35-39 42:30 2 1103 Anne Kristine Johansson SØREIDGREND K35-39 46:32 3 78 Ida Sjøstrøm BERGEN K20-34 47:32 4 1110 Silje Kulen ULSTEINVIK K20-34 48:49 5 1114 Cecilie Brekkan OS K20-34 50:38 6 104 Kjersti Solbu FYLLINGSDALEN K40-44 52:32 7 80 Eva Reksten Loddefjordløperne K40-44 57:27 8 264 Hege Kjærgård Gneist Friidrett K45-49 57:38 9 390 Sigrun Larsen Valderhaug BERGEN K35-39 01:00:25



Premiepall kvinner 10 km: Anne Kristine Johansson, Renate Galleberg og Ida Sjøstrøm.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 50 Andreas Torsvik Privat M20-34 34:30 2 1115 Anders Heggen BERGEN M20-34 36:07 3 1112 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb M40-44 36:11 4 376 Lars-Erik Notevarp Bjørge Equinor ASA M20-34 36:23 5 263 Kristoffer Hasund FYLLINGSDALEN M20-34 36:55 6 371 Kristoff Bjørn Simon Varegg Fleridrett / Varegg-Fjellgeitene M35-39 36:59 7 152 Aleksander Bjorøy Blubbelubb Sportklubb M20-34 37:06 8 1137 Benjamin Knutsen Dragefjellet Løpeklubb M20-34 38:08 9 171 Christian Raknes RÅDAL M35-39 38:21 10 1150 Christer Kleppestø Skjergard M35-39 40:14 11 166 Lars Ottemøller NESTTUN M45-49 40:15 12 291 Morten Seliussen Gneist Friidrett M45-49 40:22 13 261 Øystein Risøen Opptur Motbakkeklubb M50-54 40:24 14 1124 Kurt Brekke BERGEN M50-54 41:03 15 53 Przemyslaw Machul Bergen Kommune B.I.L. M20-34 41:19





Signe Tangen løper sammen med mamma Sølvi Nyvoll Tangen. I tidligere løp har også en storesøster i familien løpt sammen med mamma, til og med med pallplassering.