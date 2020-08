Den gamle svenske rekorden var på 5.02,09 og ble satt helt tilbake i 1975 av ingen ringere enn Anders Gärderud. Ett år seinere ble han som kjent olympisk mester på 3000 m hinder. Nå måtte Gärderud se at rekorden på 2000 m ble slått med drøye 2 sekunder.

Kalle Berglund avslutta løpet med en sterk 56,4-runde etter at de fire første rundene hadde gått på mellom 60,4 og 61,2. Etter å ha vært smitta med korona i vår var Berglund glad for å være tilbake i konkurransemodus.

- Det føltes bra til å være sesongdebut, fortalte 24-åringen til SVT etter løpet.

- Sjøl om jeg fikk et lengre avbrudd, har jeg mye trening å falle tilbake på. Det går ganske fort å komme opp på et ganske bra grunnivå, men for virkelig å komme i god form, må jeg trene godt i en lang sammenhengende periode, la han til.

Også Andreas Almgren løp under den gamle svenske rekorden og ble nummer to med 5.00,23. Til sammenlikning så løp Jakob Ingebrigtsen på 4.50,01 da han satte europeisk rekord under Impossible Games på Bislett. Slik sett så er det nok ikke Kalle Berglund som Ingebrigtsen-brødrene vil bry seg mest om under 1500 meteren i Monaco nå på fredag.

Andreas Kramer viste gryende storform da han vant 800 meteren på 1.45,05. Det var bare 2 hundredeler bak hans egen svenske rekord. Lovisa Lindh ble nummer fire på 800 m med 2.03,24. Det var sesongbeste for Lindh som er i en opptreningsfase etter skade.

Menn 1500 m

Rank Stno Lane Name Result 1 36 9 Berglund, Kalle 4:59.71 NR 2 35 11 Almgren, Andreas 5:00.23 PB 3 339 10 Gourley , Neil 5:00.73 4 38 7 Hughes, Matthew 5:02.31 5 45 1 Danielsson, Emil 5:06.11 PB 6 44 3 Blomberg, Emil 5:13.64 PB 7 37 5 Douma, Richard 5:16.73 8 42 6 Nilsson, David 5:17.76 PB 9 10 8 Abdullahi, Abubakar 5:30.10 39 2 Rogestedt, Johan DNF 47 13 Czerwinski, Adam DNF (pace) 41 12 Hassaous, Nassim DNF (pace) 334 4 Abadia, Antonio DNF



Menn 800 m

Rank Stno Lane Name Result 1 1 6 Kramer, Andreas 1:45.05 SB 2 2 4 Giles, Elliot 1:45.46 3 3 2 Rowden, Daniel 1:45.55 3 338 52 Wightman, Jake 1:45.55 5 5 7 Ordonez, Saul 1:46.50 6 33 51 Martinsson, Erik 1:46.86 PB 7 6 82 Garcia, Mariano 1:47.24 8 4 1 Barontini, Simone 1:47.46 9 8 3 Andersson, Joakim 1:47.87 7 81 Martinez (pace A), Saul DNF



800 m kvinner

Rank Stno Lane Name Result 1 127 7 Guerrero, Esther 2:00.56 LR PB 2 128 4 Tracy, Adelle 2:01.98 3 126 5 Sloot, Bregje 2:02.86 4 125 6 Lindh, Lovisa 2:03.24 SB 5 137 1 Ohlsson, Senna 2:06.88 PB 6 132 3 Bivstedt, Lovisa 2:08.26 SB 134 2 Högberg, Rebecca DNF 139 8 Lemiesz, Aneta DNF (pace)



Startliste for 1500 meteren i Monaco fredag 14. august