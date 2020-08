Med start for nye løp hver time i fem timer er Norgesløpet på Jessheim klar for å ta imot 1000 deltagere 3. oktober. Det blir da to 5-kilometere, to 10-kilometere og 1 halvmaraton - med inntil 200 deltagere pr løp, men oppdelt i startfelt iht gjeldende smittevernregler.



Da vi skrev om løpet 9. juli var det 160 påmeldte, nå er det 440: 98 på halvmaraton, 160 på 5 km Ida Eides Minneløp og 182 på 10 km.

Nå er det avklart at halvmaratonløpet blir NM halvmaraton - i samarbeid med Oslo Maraton - som egentlig skulle arrangert NM. Det blir NM både for U23, senior og veteranklasser fra 35-39 år og oppover.

På grunn av Covid19-retningslinjene kan ikke arrangøren garantere plass til flere enn 200 deltakere. Dette inkluderer også de som stiller utenfor NM klassene på Norgesløpet halvmaraton.

- Vi jobber for å øke til to puljer (totalt 400 løpere) på halvmaraton, men det forutsetter at vi får til løsninger som godkjennes smittebernmessig. Vi har foreslått flere løsninger, men som foreløpig ikke er godkjent, sier Hans Jørgen Borgen i Ull/Kisa Friidrett.

Halvmaraton vil foregå i en tilsvarende løype som ble brukt under Vintermaraton i fjor. Det vil trolig bli gjort noen små tilpasninger av smittevernhensyn, blant annet start utenfor stadion. Løypekartet til Vintermaraton







Fra starten på 10 km i Norgesløpet 2019. (Foto: Marianne Røhme)