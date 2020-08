Birken AS har besluttet å avlyse Birken løpefestival som skulle vært avviklet første helga i september. Bakgrunnen er de siste ukers økning i koronasmitte i Norge, som blant annet resulterte i Regjeringens beslutning sist fredag om et forlenget forbud for arrangementer med over 200 deltakere, skriver Birken i en pressemelding i dag.









Avlysningen kommer vel ikke som noe sjokk på de påmeldte, og nå er det altså klart at Birken Løpefestival - som tidligere i år ble besluttet flyttet fra 13. juni til 5. september - nå er avlyst.



Tidligere i år har både Birkebeinerrennet og Birkebeinerrittet blitt avlyst av samme årsak: smittefare og korona.



– I likhet med sentrale myndigheter ser også vi i Birken med bekymring på smitteøkningen i august. På noen få dager har situasjonen gått fra minimal spredning i samfunnet til en usikkerhet som vil sette sterkt preg på høsten. I lys av det er dette dessverre ikke tiden for store mosjons- og idrettsarrangement, sier daglig leder i Birken, Eirik Torbjørnsen, i en pressemelding.



– Birken ønsker også ved denne korsvei å ta del i den nasjonale dugnaden, og vi håper denne vanskelige avgjørelsen vil bli mottatt med forståelse hos våre mange trofaste deltagere, frivillige og samarbeidspartnere. Vi hadde alle sett frem til årets løpshelg etter avlysningen av både Birkebeinerrennet og Birkebeinerrittet tidligere i år. Nå må vi bare glede oss enormt til å samle hele Birken-familien igjen i 2021, sier Torbjørnsen. Påmeldte deltakere

Birkebeinerløpet er Norges største terrengløp, og hadde 3700 påmeldte deltakere fram til påmeldingen ble stoppet denne uka. Birken AS vil neste uke (uke 34) etablere en refusjonsordning etter modell fra rittet der påmeldte løpsdeltakere vil bli gitt valget om en refusjon eller overføring av påmeldingen til neste år. Les pressemeldingen her

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957