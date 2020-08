Arrangøren Romerike Ultraløperklubb valgte ikke å åpne påmeldingen til Bislett 24-timers i mai på grunn av stor usikkerhet rundt Covid19-viruset. Nå er det klart at det ikke blir mulig å arrangere de populære løpet i år. Fjorårets løp var utsolgt morgenen etter at påmeldingen åpnet, og forventningene var store også til årets løp.



Dermed blir det 24-timersløp under Bisletts tribuner tidligst 20.-21. november 2021. Som vanlig blir det 160 startplasser og påmelding åpner 1. mai 2021 dersom Covid19-situasjonen tillater det.

For klubbens styre og løpsledelse var det egentlig ikke en vanskelig avgjørelse ut fra de gjeldende smittevernhensyn som må tas. Klubben rådførte seg faglig ekspertise, men med et innendørs løp der luften sirkulerer i en trang arene i 24 timer, ville det vært en voldsom smitterisiko dersom en eneste deltager hadde vært smittet.

Selv et kraftig redusert deltagertall ville ikke gjort det mulig, da et løp inne på denne arenaen nesten blir som kontaktsport å regne.

Løpets hjemmeside





Norgesmesterne Therese Falk og Arvid Haugen får forhåpentligvis mulighet til å forsvare sine mesterskap i november 2021.(Foto: Per Inge Østmoen)