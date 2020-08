Det arrangeres også sykkelritt i disse restriktive tider. Årets Furnes on Road over 21 km ble en svett tur for de 19 deltakere.



Kommende helg er det klart for det som nok kommer til å bli årets sykkelbegivehet i distriktet, nemlig TransØsterdalen med utgangspunkt på Tynset tre deger til ende.



Resultater Furnes on Road 12.08.2020: Menn: Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Øyvind Flobergseter Ottestad IL Sykkel M 17-29 år 36:03.8 +0:00.0 2 Ola Lierhagen Nes Spkl Team Osea M 17-29 år 36:04.1 +0:00.3 3 Eirik Bakke Team Osea M 17-29 år 36:04.5 +0:00.7 4 Simen Hoel-Andersen Ingberg M 17-29 år 36:04.9 +0:01.1 5 Patrick Åserud Skiforeningen M 40-49 år 36:27.8 +0:24.0 6 Jørn Sagstuen Vang Skiløperforening M 40-49 år 37:12.1 +1:08.3 7 Knut Arne Siljuberg Solør ck M 40-49 år 37:22.8 +1:19.0 8 Glenn Linnerud Brumunddal SK M 17-29 år 37:23.3 +1:19.5 9 Tore Vegard Sørum Nes Spkl Sykkel M 50-59 år 39:38.6 +3:34.8 10 Ola Klock Ottestad IL Sykkel M 40-49 år 40:18.8 +4:15.0 11 Lars Galåsen Ottestad IL Sykkel M 17-29 år 41:16.7 +5:12.9 12 Roar Storsveen Nes Sp.Kl. M 50-59 år 41:19.2 +5:15.4 13 Pål Larsen Nesspkl Klubb M 40-49 år 41:21.4 +5:17.6 14 Tommy Linnerud Brumunddal SK M 30-39 år 42:42.0 +6:38.2 15 Andreas Aspeli Innit B.I.L. M 17-29 år 44:31.6 +8:27.8 16 Anstein Ludvigsen Nes Spkl. Sykkel M 50-59 år 44:33.0 +8:29.2 17 Leif Øverland Skullerud Sportsklubb M 60-69 år 46:01.4 +9:57.6 18 Einar Busterud Vang På Hedmarken M 60-69 år 46:01.7 +9:57.9 19 Torbjørn Almlid Hamar M 70 år og eldre 47:48.1 +11:44.3



KLASSEVISE RESULTATER FURNES ON ROAD 2020