Etter onsdagens kveldsstevne i Askokarusellen på Arna Idrettspark fikk den norske 1 mile-statistikken en solid fornyelse ved at fire mann som debuterte på distansen løp inn på tider under den magiske fire minutter-grensen. Dermed økte antall nordmenn under 4:00 fra 9 til 13, og det er bare dagens superstjerner - brødrene Ingebrigtsen - og 70-tallers norske stjerner - brødrene Kvalheim - som har løpt fortere på 1 mile enn dages tet-trio.



Tidenes norske 1 mile-statistikk (kilde: Norsk friidrett) supplert med onsdagens resultater:

Resultat Navn, Klubb F.Dato Sted Res dato 3,49,60 Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL 20.04.1993 London, Diamond League 21.07.2019 3,50,72 Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 24.02.1991 Oslo/Bi, Diamond League 11.06.2014 3,51,30 Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL 19.09.2000 Palo Alto, Diamond League 30.06.2019 3,56,2 Knut Kvalheim, IK Tjalve 14.06.1950 Oslo/Bi 31.07.1974 3,56,4 Arne Kvalheim, IK Tjalve 25.04.1945 Eugene, USA 06.06.1971 3,56,62 Narve Gilje Nordås, Sandnes 30.09.1988 Arna Idrettspark 12.08.2020 3,57,25 Mats Hauge, Gular 16.07.1997 Arna Idrettspark 12.08.2020 3,57,38 Jacob Boutera, Gular 29.04.1996 Arna Idrettspark 12.08.2020 3,58,74 Jim Svenøy, Fræna FIK 22.04.1972 Oslo/Bi 22.07.1994 3,59,10 Lars Ove Strømø, Stord IL 07.05.1963 Koblenz, GER 28.08.1985 3,59,81 Bjørnar Lillefosse, Gular 17.07.1992 Arna Idrettspark 12.08.2020 3,59,9 Lars Martin Kaupang, Larvik Turn & IF 18.08.1952 Oslo/Bi 31.07.1974 3,59,98 Tommy Gjølga, IL i BUL 01.05.1969 Byrkjelo 08.08.1993



Arrangementsansvarlig, Ove Leon Låstad i IL Fri - friidrett, har sendt oss denne rapporten:

Det var drøymeforhold under Askokarusellen i kveld der det store høgdepunktet var 1 engelsk mil. Heile 4 mann kom under den magiske 4 minuttsgrensa og oppnådde tider av internasjonalt kaliber.



Her kjem resultata, der alle sette personlege rekordar:

1) Narve Gilje Nordås Sandnes, 3.56.62

2) Mats Hauge, Gular, 3.57.25 Ny kretsrekord for Hordaland

3) Jacob Boutera, Gular, 3.57.38

4) Bjørnar Lillefosse, Gular 3.59.81

5) Anders Bjørndal, Gneist 4.05.65

6) Sondre Hoff, Gular 4.07.22

7) Jon Overå Sætre, Gneist 4.17.11

8) Jonas Lillejord, Osterøy 4.39.26





Jacob Boutera og Mats Hauge imponerte med milestider langt ned på 3:37-tallet. På bildet er de sammen med Tom Erling Kårbø undet Bislett Games 1500 meter i 2018. (Foto: Bjørn Johannessen)

I tillegg til å ta kretsrekorden til Lars Ove Strømø på 3.59.10 frå 1985, slo også Mats Hauge den legendariske klubbrekorden i Gular som Arne Hamarsland sette i 1959 med 4.00.8. Trygve Fedje Mjelde gjorde ein glimrande jobb som hare.

Det blei også registrert offisielle passeringstider på 1500m. Her kjem dei:

1) Narve Gilje Nordås, Sandnes 3.41.51

2) Mats Hauge, Gular 3.41.84

3) Jacob Boutera, Gular 3.42.12 (ny pers)

4) Bjørnar Lillefosse, Gular 3.43.66 (ny pers)

5) Anders Bjørndal, Gneist 3.44.18 (ny pers)

6) Sondre Hoff, Gular 3.50.90 (ny pers)

7) Jon Overå Sætre, Gneist 3.57.92 (ny pers)

8) Jonas Lillejord, Osterøy 4.21.17 (ny pers)

Av damene var kravet for kretsrekord 5.00, men Eli Anne Dvergsdal, Gneist kom litt for seint til å klare den tida. Ho noterte 5.04.48 og passerte 1500m på 4.44.47.