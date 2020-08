Årets junior-NM i friidrett går i Kristiansand og det er i år en noe begrenset utgave av mesterskapet. Etter koronautbruddet ble det opprinnelig terminfestede mesterskapet på Askøy avlyst, men med en del tilpasninger klarte Kristiansand IF å lage et opplegg som var innenfor restriksjonene. Det innebærer at dette mesterskapet blir for klassene U20 og U23. Utøvere i klassene 15, 16 og 17 år vil ikke kunne delta her. U20 blir for klassene 18 og 19 år, og U23 for klassene fra og med 20 til og med 22 år.

I praksis betyr det at det på 800 og 1500 meter er omtrent halvparten så mange deltakere som i fjor. Men her er mange gode utøvere som skal kjempe om NM-medaljer, og vi ser av startlistene at her er duket for mange spennende oppgjør på de lengste løpsøvelsene.

Vi har sett på hver øvelse, på Kondis-vis med de lengste løpene først. Den lengste distansen for menn er 5000 meter og for kvinner er det 3000 meter.

5000 meter, herrer

I den yngste herreklassen U20 har vi 4 deltakere som har løpt under 15 minutter på distansen i år, dette er Philip Massacand, Martin Kirkeberg Mørk, Erik Tangen Gundersen og Marius Liljeberg Wang. Dessuten har Jon Sætre og Lars Agnar Hjelmeset løpt på rundt 15 minutter i fjor. Det er derfor et godt tips å anta at årets juniornorgesmester på distansen er blant disse seks, uten at det er så lett å si hvem som klarer å dra det helt inn. Den med størst forbedring fra i fjor er nok Gneistgutten Philip Massacand som også fikk prøvd seg i et sterkt seniorfelt på 10000 meter i Bergen i sommer der han kom inn på gode 31:29. Martin Kirkeberg Mørk tok en sølvmedalje i fjorårets junior-NM og han har nok lyst til å ta steget helt opp på pallen i år. På startlisten står også Moa Abounnachat Bollerød, men han har tidligere ikke pleid å prioritere de lengste distansene så vi tviler vel på at han gjør det i år.

I den eldste herreklassen U23 vil vi få et veldig interessant og spennende oppgjør mellom to løpere som begge har perser under 14 minutter, nemlig Simen Halle fra Runar og Magnus Tuv Myhre fra Brandbu. Simen Halle fikk fjorårets sesong ødelagt av skader, men nå tyder alt på at han er tilbake i godt gammelt slag, og han har i sommer levert glimrende løp både på 3000 og 5000 meter. Og Magnus Tuv Myhre har tatt noen sjumilssteg fremover fra i fjor, persen på 5000 meter er forbedret med over ett minutt og i forrige uke hang han i hælene på Sondre Nordstad Moen i Stadionmila i nettopp Kristiansand. Men disse kan heller ikke føle seg trygge på at de ikke blir tett forfulgt av fjorårets norgesmester i U20, Jonatan Andersen Vedvik fra Tønsberg FIK, som perset med 14:11 i årets Boysen Memorial, og som også har gjort gode 3000-metersløp i sommer. Mathias Flak fra Steinkjer FIK og Trym Halvard Sagstuen Tønnesen fra Halden IL vil nok også være med til sluttspurten her. Og vi må også her nevne Magnus Gjerstad fra Osterøy IL, han har gjort kraftige forbedringer av persene fra i fjor. Han har løpt 5000 meter på 14:18, og på Stadionmila for en uke siden løp han under 30 minutter, så dette er en løper på vei opp og frem. Det blir i hvert fall litt av et oppgjør når det drar seg til mot spurten på 5000 meter i U23.



3000 meter, kvinner

I klasse U20 har vi tre opplagte medaljekandidater: Mari Roligheten Ruud, Andrea Modin Engesæth og Grethe Tyldum. Disse har løpt 3000 meter denne sesongen på henholdsvis 09:18, 09:20 og 09:29. Her kan vi ikke tippe noe annet enn at dette blir et svært spennende oppgjør.

På kvinnenes lengste distanse i U23 stiller Malin Edland, Tjalve IK. Hun har norsk årsbeste på distansen for aldersklassen, og mye rart skal skje om hun ikke skal bli årets juniornorgesmester på 3000 meter hvis hun stiller opp. Kanskje kan Christine Næss, Tyrving IL, gi henne konkurranse. En joker her kan kanskje bli Siren Amelia Seiler fra Kristiansand Løpeklubb, hun står ikke oppført med å ha løpt noen 3000 meter men hun løp en god 5000 meter i sommer så kanskje kan hun slå til nå.

1500 meter, U20 kvinner

Her vil også Andrea Modin Engesæth og Grethe Tyldum være klare favoritter, de har i år løpt 1500 meter på 4:23 og 4:24, men de vil få hard kamp om gullet fra Sara Busic, IL Skjalg. Hun har fra i fjor til i år forbedret 1500-meterpersen sin med hele 10 sekunder, til 4:24, så her ser det ut til å bli et jevnt og spennende oppgjør.

Gode løpere i dette feltet er også Mari Roligheten Ruud, Runar IL, Selma Løchen Engdahl, Tjalve IK, Kristin Svendby Otervik, Lørenskog FIL og Petronella Tordsdatter Halle, Runar IL.

1500 meter, U23 kvinner

Også her er Malin Edland den klare favoritten, hun har denne sesongen løpt 1500 meter på 4:18, og det er tvilsomt om Vilde Våge Henriksen eller Christine Næss kan matche henne i dette løpet. Her er riktignok en løper som vi ikke er helt sikker på hvor godt hun kan løpe 1500 meter. Amanda Marie Grefstad Frøynes er mangekjemper som blant annet har løpt 800 meter på 2:11, men hun har ikke løpt 1500 meter tidligere. Kanskje dette kan bli bra hvis hun stiller opp.

1500 meter, U20 menn

Dette må være løpsøvelsen med den klareste favoritten. Moa Abounnachat Bollerød fra Sem IF løp tidligere denne måneden inn til den utrolige tiden 3:41 i Kuortane Games i Finland og ble med det Europas raskeste U20-løper hittil i år. De beste konkurrentene til Moa har i år løpt på rundt 3:58 på 1500 meter, det gjelder Ole Lyngbø, Ask Friidrett, Kristoffer Sagli, Aure IL – Friidrett, Jon Sætre, Gneist IL, Philip Massacand, Gneist IL og Theodor Berre Jacobsen, Vidar SK. Med andre ord helt åpent om sølvmedaljen, men gullet går nok til Moa Abounnachat Bollerød.

1500 meter, U23 menn

Fjorårets juniornorgesmester i U20 er i år favoritt i U23. Jonatan Andersen Vedvik fra Tønsberg FIK har i år løpt 1500 meter på 3:45. Utfordrerne her kan blant annet være hans egen bror Oliver Andersen Vedvik, men også Fredrik Sandvik, Simon Nebijo Karlsen Steinsham, Mathias Flak eller Simen Seeberg-Rommetveit kan utfordre. Her er også Simen Halle påmeldt, og som nevnt tidligere er han tilbake i godt slag. 800-meterspesialisten Didrik Hexeberg Warlo har også meldt seg på, og hvis han prioriterer denne distansen vil han nok kjempe helt i toppen.





